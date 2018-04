Hodně chvalte, ať se vám daří doma i v zaměstnání, radí mentorka

Je to poměrně nová profese, která vznikla proto, aby ostatní lidé lépe zvládali svůj hektický život. Ten soukromý i ten pracovní. „Kouč za vás problémy nevyřeší, ale pomůže vám k těm řešením dojít,“ říká zkušená mentorka a koučka Monika Kavanová.

Proč dnes lidé potřebují vedení?

Tempo je čím dál tím rychlejší, dříve stačilo odpovědět na e-mail do jednoho dne, dnes je běžné, že šéf nebo klient očekávají odpověď okamžitě. Souvisí to určitě i s vývojem technologií. A proto lidé dnes potřebují podporu. Vedení týmu je jednou z nejdůležitějších rolí manažera, a pokud i on je nucen jen odpovídat na e-maily a psát reporty, pak mu může pomoci externista - třeba kouč.

Jak bude jeho pomoc vypadat?

Kouče vyhledáte, když se potřebujete poradit, svěřit se někomu důvěryhodnému, kdo rozumí lidským potřebám i firmě a pomůže zformovat strategii, jak ze zapeklité situace ven. Kouč za vás problémy nevyřeší, ale pomůže vám je uspořádat, naplánovat cestu k řešení a najít k ní i energii. S koučem můžete konzultovat problémy pracovní i soukromé, ony spolu totiž dost často souvisí.

Co dělají lidé ve svém životě špatně?

Dnes je potřeba svou energii nasměrovat na ty správné věci. Vyhodnotit a uspořádat si priority bývá to nejtěžší. A víte, co dost často chybí? Pochvala! Kdy jste naposledy někoho pochválila?

Dobře, budeme chválit víc. Co ještě máme dělat?

Nejdůležitější je uvědomit si, co je opravdu důležité, a pak si podle toho naplánovat čas i energii. Každý z nás to má jiné, někoho nabíjí pracovat pod stresem, dalšímu to dobře nedělá. Někdo nejvýkonněji pracuje ráno, jiný je nejefektivnější pozdě večer. Vím, že to nejde vždycky, ale jeden z osvědčených postupů je vyhovět si, pokud můžete. A odměňte se. Chvilka s knížkou a s čajem, káva s kamarádkou, cvičení, to vše vám pomůže nabýt sil na další den. Každý má své silné stránky, a pokud se je naučí využívat, tak mu bude lépe doma i v práci.

Monika Kavanová Vystudovala Stavební fakultu ČVUT, později ještě VŠE Praha, na několika vysokých školách dnes přednáší.



Své vzdělání rozšiřuje tuzemskými i zahraničními kurzy.



Poskytuje konzultace v oblasti rozvoje prodeje a vztahů se zákazníky, změny podnikové kultury, rozvoje zaměstnanců a celoživotního vzdělávání.

V roce 2015 spoluzaložila webový portál Let Me Shine obsahující osobnostně rozvojová videa zabývající se aktuálními tématy osobního i profesního života.

Jaké techniky kouč používá?

Různé, odlišné jsou i školy koučování. Vždy se však začíná dohodou o tom, čeho chceme dosáhnout. Neočekávejte, že kouč udělá všechnu práci za vás. Je jen vaše podpora, pomocí otázek vám odkrývá možnosti řešení a vede vás k cíli. Chtít a pracovat musíte vy sami.

Jak drahé je najmout si kouče, má na to každý?

Budeme to přepočítávat na kabelky nebo na to, za kolik másel by to bylo, jako to dělala moje babička? Najmout si kouče není utrácení, ale investice. Ceny koučů se liší, většinou vám řeknou sazbu za jedno sezení. Z praxe doporučuji využít nejméně pět schůzek, pak můžete dosáhnout výsledků. Mohu přidat praktickou radu?

Jistě.

Při vybírání kouče je dobré získat reference od někoho, kdo toho konkrétního člověka využil. Nejdůležitější je, abyste se s koučem osobně setkali a zjistili, jestli je vám sympatický, zda se vám chce svěřovat se mu se svými pocity a problémy. Koučování je osobní, a pokud by nefungovala chemie mezi vámi, tak to neponese takové výsledky. Právě proto všichni profesionální koučové nabízejí první sezení zdarma, je to takové vzájemné oťukávání se.

Koučové musí být hodně optimističtí lidé se spoustou energie, aby jí měli dost na rozdávání. Jak jste se k téhle práci dostala?

Nejprve jsem si to zkusila na té druhé straně, v roli dost zaměstnané manažerky, která vede větší tým lidí, má odpovědnost za několik zemí a doma rodinu. Pak jsem založila vlastní firmu. Naučila jsem se zodpovědnosti vůči rodině, zákazníkům, svým podřízeným, firmě, společnosti i sobě. A to se teď snažím zprostředkovat druhým, chci je připravit na současný pracovní svět, aby se v něm dobře orientovali a přežili všechny výzvy, které přináší. I proto jsme loni založili projekt Let Me Shine.

Komu má pomáhat?

Je zaměřen na všechny ty, kdo mají chuť se rozvíjet moderní formou - pomocí videí, učit se v tramvaji, na pláži i v posteli před spaním. Krátká videa jsou zaměřená na generaci Y, rodiče na rodičovské dovolené nebo po ní a lidi ve věku 50 plus.

Spadám do jedné z těch kategorií, co se na vašem webu dozvím?

Najdete tam návody, jak řešit běžné životní i pracovní situace, například když přítel nemá rád mého psa, jak se připravit na pohovor, jak zvládnout obtížného klienta, jak si říci o zvýšení platu, jak se obléci na raut, co dělat v případě konfliktu. Poradíme vám pár triků, takový „aha!“ návod.