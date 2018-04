Odborník: Pronájem aut je populární, operativní leasing byl dobrý tah

Za první pololetí letošního roku financoval Volkswagen Financial Services (původně ŠkoFIN) úvěry na automobily v hodnotě 5,5 miliardy korun. A to jak formou klasického úvěru, tak operativního leasingu. Ten zatím představuje 10 procent z celého objemu služeb. Ovšem podle Petra Abrahámka se rozdíl mezi oběma produkty bude postupně snižovat. Lidé si totiž auta pronajímají čím dál raději.

V současné chvíli má od vás pronajaté auto, tedy operativní leasing, víc než tři tisíce lidí. Zvyšuje se zájem?

Ano, progresivně. Než jsme produkt loni uvedli na trh, existoval pouze pro podnikatele. Pro občany jsme jeho podobu trochu upravili. Platí se dva nebo tři roky stálá měsíční splátka, ve které je zahrnuto používání vozidla, výhodné pojištění, jak povinné, tak havarijní, a servisní služby.

Zákazník prostě jen užívá vozidlo a tankuje benzin. Bez nutné akontace. Zároveň se může spolehnout i na řešení komplikovaných situací v případě poruchy vozu. Jde o produkt ideální pro lidi, kteří hodně jezdí a každé dva tři roky chtějí mít moderní vůz s nejnovějšími technologiemi. Ale nechtějí ho vlastnit, pouze užívat.

Kdo má o operativní leasing největší zájem?

Je to muž, kolem čtyřicet let, který chce jezdit novým vozem, auto potřebuje k práci, podnikání a má velký nájezd kilometrů. Bydlí v Praze, Středočeském nebo Moravskoslezském kraji.

Jaké auto chce?

Nejžádanější je v tuto chvíli bílé nebo červené auto, Rapid Spaceback a Octavia Liftback, dále pohon na benzin a motorizace 1,2 TSI.

Neuvažovali jste o car sharingu, tedy půjčování aut jen na pár hodin?

To je moderní služba, která k nám ze zahraničí určitě dorazí. Přes mobilní aplikaci objednáte vůz od určité hodiny do určité hodiny, vyzvednete si ho na jednom místě, na druhém ho vrátíte, a z karty se vám strhne potřebná částka. Už jsem zaznamenal první pokusy na českém trhu, pokoušejí se o něj zatím menší firmy. Není to však u nás podporované legislativou, takže uvidíme.

Volkswagen Financial Services (dříve ŠkoFIN) - finanční společnost, která se specializuje na podporu prodeje dealerské sítě značek Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, Porsche, DUCATI a koncernových ojetých automobilů.



Řada lidí si musí na auto vzít úvěr, chystáte nějaké novinky?

Ano, letos jsme zákazníkům nabídli možnost nastavit si zůstatkovou hodnotu vozidla. Až klient splatí stanovenou část a dostane se k zůstatkové hodnotě (většinou 20 procent z ceny), může si vybrat, zda auto za tuto hodnotu prodá dealerovi, nebo zda ho doplatí ze svých ušetřených peněz. Případně zda ho dofinancuje formou dalších splátek. Výhodou financování je snížení pravidelných splátek. A také to, že pokud mu dealer auto za zůstatkovou cenu odkoupí, může tyto peníze použít jako akontaci na další vůz.

Proč je lepší vzít si na auto úvěr a nevyčerpat naspořenou hotovost?

Dám vám příklad. Máte naspořeno 250 tisíc korun. Řešíte, zda koupíte ojeté, nebo nové vozidlo, za hotové, nebo na úvěr. Pokud zvolíte hotovost, utratíte vše, nemáte rezervu a většinou koupíte auto, které nebude úplně podle vašich představ. Zatímco u financování použijete jenom část hotovosti, zbytek dáte třeba na nějaký výhodný spořící účet, jako rezervu pro nenadálé vydání, a vyberete si auto, které se vám opravdu líbí. Odpadá vám starost o pojištění, to už je většinou zahrnuté v měsíční splátce. A ještě můžete využít akčních nabídek, například dostanete výhodný servisní balíček.

Spočítali jste si, co je pro zákazníka výhodnější, zda platit úvěr, nebo si auto půjčit na operativní leasing?

Pokud si zvolíte například úvěr na Škodu Fabia Combi v základní ceně 292 tisíc, při 20% akontaci a splátkách na 48 měsíců budete platit přibližně 5 400 měsíčně. U operativního leasingu vychází podobné auto bez akontace na dva roky pronájmu na 5 500 až 6 tisíc korun, ale se vším všudy, tedy s kompletním servisem, pojištěním a zimními koly v ceně. O nic dalšího se nestaráte.

Vy konkrétně máte na starosti prodeje nových produktů. Co chystáte do budoucna?

Nějaké novinky plánujeme u operativního leasingu, který bude stále žádanější, ale kvůli konkurenci nechci zatím nic prozrazovat. Chceme omlazovat vozový park české společnosti a tím chránit veřejnost, chodce. Vždyť průměrné stáří vozu je nyní, tuším, 14 let.