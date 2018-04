Má kancelář v oblacích. Vidí z ní celý svět

Ve vzduchu je od 14 let. Z motorových letounů ve dvaceti přesedlal na sportovní stroje a věnoval se akrobatickému létání. Pak se stal zkušebním pilotem a zalétával přes Atlantik stroje, které dosud ještě nikdy neletěly. Dnes pracuje jako kapitán pro renomovanou společnost Emirates a létá s Boeingem 777, který pojme přes čtyři stovky cestujících.

O své práci mluvíte s nadšením. Přitom nese nálepku nejnáročnější...

Práce je mi koníčkem. Je rozmanitá, každý let je vždy jiný. Poznám celý svět, stýkám se s lidmi všech národností, kultur a náboženství. Představte si, že se vedle vás posadí pilot z Tonga. Kde to vlastně je, říkám si a na konci letu už vím o ostrově u australských břehů spoustu věcí. Jeden den jste v Japonsku, za chvíli v krásném prostředí na Mauriciu, pak třeba v Kalifornii nebo v centrální Africe a koncem měsíce krmíte koaly v Brisbane. Je to jako sen.

A negativa?

Nejtěžší na mé práci je ta velká zodpovědnost za celý let a všechny cestující. Musím být vždy v perfektní kondici. Je třeba umět se dobře vyrovnat s velkými časovými rozdíly, někdy až 12 hodin. Poslouchám své tělo, které ví nejlépe, co potřebuje. Zabírá kvalitní spánek a tělesná aktivita.

Vždycky jste chtěl být pilotem?

Vždycky. Dětství jsem vlastně strávil na letišti, otec byl pilotem a stal se mým vzorem. Na vysoké škole jsem studoval konstrukci letadel a pak jsem dlouhá léta pracoval v Letu Kunovice.

Po třicítce jste se ale rozhodl odejít do zahraničí.

Dostal jsem zajímavou nabídku, a tak jsem se odstěhoval s rodinou do Malajsie, později na Kypr. Působil jsem v zahraničních aerolinkách v různých funkcích jako Chief Pilot, vedoucí instruktor či Training Manager. Na chvíli jsem se také vrátil i do Prahy a dělal tři roky pro Fischer Air.

A pak přišla kariéra v Emirates?

Poslal jsem přihlášku do výběrového řízení na kapitána a po velmi náročném výběrovém řízení mě vzali.

Jak náročný konkurz byl?

Dohromady zabere asi čtyři dny. První den jste pozváni na let na simulátoru a též musíte zvládnout test komplexních dovedností a způsobilosti. Druhý den jdete na psychometrické testy a na rozhovor se zástupci HR oddělení. Třetí den jste pozváni do assessment centra, kde musíte řešit různá cvičení. Následují panelové pohovory a ještě se sejdete s psychologem, který vám dá zpětnou vazbu.

Vybraní kandidáti pak musí absolvovat lékařskou prohlídku. V Emirates doporučují, aby na to výběrové řízení přiletěla i rodina. Chtějí vědět, zda jim v případě úspěšného zvládnutí konkurzu bude změna života vyhovovat.

Kolik pilotů v Emirates pracuje a jak spolu vycházíte?

V současnosti je to asi 3 500 pilotů a toto číslo neustále roste. Je nemožné se v tak velké společnosti navzájem znát. Potkáváme se jen před briefingem před odletem nebo po příletu. Je téměř výjimkou, když letím s někým víc než jednou.

Vybíráte si svůj tým do letadla nebo jsou k vám ostatní členové posádky přiděleni?

Máme možnost si lety na každý měsíc vybrat. Je tam i možnost zvolit si, se kterým druhým pilotem bych chtěl, nebo naopak nechtěl letět, ale tato možnost se téměř nevyužívá. Co se týká palubního personálu, tak tam tu možnost výběru nemáme.

Jak fungují směny? Kolik hodin můžete odsloužit a kolik hodin pak musíte být "na zemi"?

Toto je velmi přísně hlídáno. Máme na to speciální počítačový program, který vše sleduje a nedovolí překročení norem a krácení odpočinku. Před delšími lety musíme být takzvaně aklimatizováni, tedy musíme strávit daný počet nocí v časovém pásmu, odkud letíme. Hlídá se i čas, respektive počet dnů odpočinku mezi lety na východ a na západ.

Při delších letech míváme zesílenou posádku. Na lety kolem deseti hodin máme k dispozici ještě dva další piloty. Při ještě delších letech jsme v letadle dvě kompletní posádky, tedy dva kapitáni a dva další piloti. Na palubě máme ložnice, kde během letu jedna posádka odpočívá.

A kde nejraději trávíte dovolenou - na zemi nebo v oblacích?

Mám 42 dní dovolené ročně a přiznám se, že často relaxuji tím, že si jdu zalétat s malým letadlem pro potěšení. A alespoň jedenkrát za rok si s manželkou zaletíme někam do ciziny a využijeme právě sítě destinací Emirates. Poloha Dubaje je velmi výhodná. Prakticky kdykoliv můžu být zhruba za 5 hodin v Praze, což odpovídá době jízdy po D1 z Prahy do Ostravy.

Prozradíte svůj plat a benefity?

Firemní politika nám zakazuje o tomto mluvit.

Na jakých trasách létáte?

Emirates létají prakticky do všech míst světa od Los Angeles po Auckland. Síť destinací se neustále rozrůstá, dnes je jich určitě kolem sto třiceti. Základnu mám v Dubaji, odkud létám do Evropy, hlavně do Prahy. Ale rád si zaletím i do Austrálie. Ještě se mi ale nepodařilo navštívit všechny naše destinace.

Na jaký let nikdy nezapomenete?

Nejspíš na své první sólo v letadle bez instruktora. Jinak si nevybavuji žádný let, který bych si tak moc pamatoval. Možná snad ještě z doby mého působení ve funkci zkušebního pilota, protože tam se zalétávaly i prototypy letadel, které předtím nikdy neletěly. Přelétával jsem například letouny L-410 Turbolet přes Grónsko a Kanadu do Jižní Ameriky.

Bál jste se někdy při letu?

Ne, nikdy jsem se nebál. Ani jsem zatím neřešil na palubě nějaký konflikt nebo zásadní problém. Létání je pro mne zcela běžnou denní činností. Ale při každém odpoutání se od země, cítím takový zvláštní, povznášející pocit, a to i přesto, že mám za sebou už stovky odletů.

Co říká rodina vašemu náročnému povolání?

Rodina se mnou za mou prací po celém světě cestovala. Je pravda, že bez manželčiny podpory a pochopení bych tuto práci vůbec nemohl vykonávat, protože má chod celé rodiny sama na starosti. Dcery vystudovaly v zahraničí, už odrostly a každá má svůj vlastní život.