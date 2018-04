Pomáhá firmám s reklamou na Facebooku, zájem o jeho služby roste

Už při studiu na vysoké škole začal drobným živnostníkům radit, co mají udělat proto, aby se zviditelnili a přilákali více zákazníků.

“Pak jsem si ale jednoho dne řekl, že bych se chtěl posunout dále. Dosavadní činnost mi přišla taková těžkopádná. Na jaře 2013 jsem proto udělal velkou tlustou čáru a vydal se cestou specializace. Cítil jsem, že se trh začíná měnit a že by bylo dobré vybrat si jednu třešinku na dortu, a té se plně věnovat,“ říká Jan Vašík.

Založil jste tedy agenturu Fairy Tailors, která se zaměřuje výhradně na sociální sítě. Proč právě na ně?

V té době jsem viděl opravdu velký prostor pro službu, která by obsahovala nejen branding, tedy nastavení komunikační strategie značky, ale i následné využití sociálních sítí k šíření této zprávy směrem k cílové skupině, tedy ke komunitě fanoušků dané značky. Jsem přesvědčen, že budoucnost reklamy je právě na sociálních sítích. V současnosti ji firmy považují jen za jeden z marketingových kanálů a jsou přesvědčeny, že ne vždy přilákají ty správné klienty.

Co tedy konkrétně děláte?

My se snažíme tvořit reklamu tak, aby byly v souladu dvě zásadní věci: to, co chce říci značka, a to, co chtějí potenciální kupující. To celé pak zabalíme do příběhu. Při jeho tvorbě využíváme archetypy, které mají základy v hlubinné psychologii. Každá firma je něčím charakteristická. Když si ji takto zařadíme, pomáhá nám to v přesném nasměrování reklamy, tedy v tom, jak ji vést, aby si jí lidé všimli.

Jan Vašík Vystudoval Provozně-ekonomickou fakultu ČZU v Praze, obor systémové inženýrství.

On-line marketingu se věnuje od roku 2008, původně jako freelance konzultant, později jako majitel agentury.

Agenturu Fairy Tailors založil v roce 2013, kdy se rozhodl on-line marketing zaměřit pouze na sociální sítě.

Je spoluautorem knihy Adaptivní organizace.

Jak to vypadá v praxi? Přijde za vámi podnikatel a řekne, že chce prodávat víc výrobků. Co následuje?

Vysvětlím to na příkladu. Jedna zahraniční firma vyrábějící výtvarné potřeby pro děti se chtěla prosadit na českém trhu. Naším úkolem bylo postavit příběh, který by přiblížil produkty firmy novým zákazníkům a zároveň jim dal zprávu, proč by si měli vybrat právě je.

Diskutovali jsme s nimi, jaký vzkaz chtějí zákazníkům vlastně předat, tedy co bude cílem komunikace. Když jsme o dané značce věděli vše potřebné, převzali jsme facebookový profil a začali se o něj starat. Zajistili jsme grafiku, texty, fotografie a také komunikaci s fanoušky. Ukazovali jsme, jak pomůcky pomáhají ve vývoji dětí, co lze s nimi dělat, inspirovali jsme rodiče, dávali jsme zprávy z akcí. Také jsme například upozornili na odbornou studii, kterou si firma nechala zpracovat, a z níž vyplynulo, že děti, využívající v raném věku výtvarné potřeby, jsou úspěšnější při přijímacích zkouškách na vysokou školu.

Jak to dopadlo?

První výsledky se vždy dostaví zhruba po třech měsících. U e-shopu to může být už po druhém měsíci. Zde se jim peníze, které vložili do kampaně, čtyřikrát vrátily v prodeji. Ovšem byla by hloupost si myslet, že stačí dát peníze do rozjedu a pak s tím seknout. Budování značky musí pokračovat. Lidé si ji musí oblíbit, musí se jim dostat pod kůži. Když pak přijdou do obchodu a uvidí v regálu pět stejných věcí od různých firem, sáhnou bez rozmýšlení právě po té jedné. A to je dlouhodobý proces.

Není pro firmu lepší, když si vás zaplatí na rozjezd, a pak už si najme člověka, který bude profil aktivně udržovat?

Když si na to firma najme jednoho člověka, tak postupem času začnou mít manažeři pocit, že starat se o profil na sociální síti je práce na pár minut. Že stačí přece jenom vymyslet příspěvek, napsat dvě tři věty, šoupnou k tomu fotku, vložit na profil a hotovo. To je naprostá blbost.

Horší to bývá v případech, kdy se o profil stará interní zaměstnanec firmy. Dost často pak manažeři dotyčnému člověku přidají ještě tuhle práci a tam tu a úplně ho zahltí. Pak už to bude dělat bez nadšení, jen aby splnil plán. Nebude mít čas o tom kreativně přemýšlet. V naší agentuře na tom pracuje tým lidí, grafik, dále člověk, který se stará o publikaci a správu obsahu, člověk, jež sleduje diskuze a reakce a celé to analyzuje. A ještě osoba, která to celé upravuje tak, aby se to netvářilo jako reklama. Výsledek je nesrovnatelně lepší.

Kolik stojí vaše služby?

Pohybuje se to v řádech desítek tisíc korun, záleží, jaké má klient cíle. Kromě správy profilu jsou v tom ale i peníze na kredity reklamního systému. Kampaň je dobré na sociálních sítích podporovat i placenou reklamou, aby to mělo větší dosah. Každý příspěvek, který na facebookový profil dáte, se dostane jen ke 2 až 5 procentům fanoušků dané stránky. Facebook totiž omezuje dosah příspěvků. Řídí to algoritmus. Placenou reklamu potřebujete právě proto, abyste tento algoritmus obešli a dostali příspěvek k více lidem.

Jak funguje placená reklama na Facebooku?

Jednoduše. Za určitou částku nakoupíte kredity, a ty se pak použijí na provoz reklamních kampaní. Až dojdou, nakoupíte nové. Facebook dokázal udržet to, že vás reklama mezi příspěvky od vašich přátel neruší. Vypadá totiž stejně jako běžný příspěvek, poznáte ji pouze podle toho, že je označená slůvkem: „sponzorované“. Vy ji nemůžete vypnout, vy ji berete jako součást, a protože je vybrána cíleně, podle toho, co na sítí děláte, co sdílíte a lajkujete, dokonce vás i baví.

Když se vrátím k penězům. Kolik mě bude stát, když si vás najmu na dlouhodobou správu profilu?

Jen pět až deset tisíc měsíčně padne na provoz reklamy na sociální síti. A my si vezmeme dalších minimálně 15 tisíc korun. Takže celkem na 20 až 25 tisíc měsíčně.

Když se rozhodnu firemní profil spravovat sama, co na lidi nejvíce zabere?

Děti, zvířata, VIP a také sex, ovšem ne vždy v tomto pořadí. To musíte nějak umět zakomponovat do komunikace s fanoušky. A důležité je komunikovat lidsky. Máme klienta, kterému jsme pomohli na začátku, poradili jsme mu, co zabírá a on už si teď profil své kavárny spravuje sám. Dává tam různé zážitky z práce a jeho komunita rychle roste. Dělá to výborně, zvolil správnou formu, už to umí, takže mu to nezabere zas až tolik času a efekt je obrovský.

Začátečníkovi bych radil, aby využil služeb specialisty. Protože čas, který stráví jen učením, jak s profilem pracovat a jak zadávat reklamu na „Facebook ads“, bude dražší, než když si někoho najme.

Na Facebooku propagujete především firmy, jejichž výrobky míří ke spotřebitelům. Kdy doporučíte reklamu na další sociální síti, LinkedInu?

Tam ji uděláme pro firmu, která chce oslovit další firmy. Nebo míří na své potenciální zaměstnance. Připravíme kampaň třeba na to, že je firma dobrým zaměstnavatelem, že stojí o kvalitní lidi a že se vyplatí v ní pracovat.

Zájem o vaše služby roste. Byl jste sám, teď už máte tým lidí.

Je to tak, zájem roste. V tuto chvíli jsme tři partneři a spolupracujeme s řadou externistů. Stabilně je nás ve firmě tak deset.

Je těžké najít spolupracovníky v oboru?

Neustále hledám kvalitní lidi, ovšem vyhovujeme mi tak jeden ze sta. Nejde jenom o to, co umí, ale zajímá mě i jeho charakter, a to, jak přemýšlí. Musí zapadnout do našeho týmu. Vyčlenil jsem si na zájemce, kteří u nás chtějí pracovat, jeden den v týdnu a řeknu vám, je to náročné.

Jakou reklamu jste zvolili pro sebe?

Máme samozřejmě aktivní profil na Facebooku, Twitteru a LinkedInu a máme webové stránky. Vzhledem k tomu, že potřebujeme oslovovat především firmy, jsou pro nás nejlepší reklamou případové studie, které publikujeme jak na internetu, tak v odborných časopisech. Také se prezentujeme různými analýzami chování uživatelů sociálních sítích. Sledujeme je 24 hodin denně a víme, co se na nich děje. To využíváme dál v naší práci.

Jaké máte plány do budoucna?

Uvažujeme o tom, že se možná odpoutáme od firem malé a střední velikosti a nasměřujeme se na velké podniky. Naše služby potřebují určitý rozpočet, a to je pro drobné podnikatele někdy hodně peněz. Došli jsme už do stadia, že si klienty můžeme vybírat.