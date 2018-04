Od investorů chtěl získat 10 milionů, dostal jen radu. Byla nad zlato

Takže se vám vystoupení v tehdy oblíbeném pořadu Den D vyplatilo?

Ačkoliv nerad mluvím před lidmi a bál jsem se předstoupit před porotu, ucítil jsem výzvu. Pořad se mi líbil. A nakonec se setkání s investorem Michalem Rostockem pro mě stalo zcela zásadním. Potřeboval jsem půjčit peníze na rozvoj projektu Svět zdraví. Dozvěděl jsem se ale, že jsem v uvozovkách úplně „blbej“, že nemám nikoho, kdo by jednotlivá centra řídil, že mě to zabije. Doporučení, ať buduji společnost formou franšízy, zabránilo mnoha podnikatelským chybám a ohromně urychlilo expanzi.

Jak vůbec vznikl nápad prodávat doplňky stravy a radit lidem, jak mají hubnout a dodržovat zdravý životní styl?

Vždycky mě to zajímalo. Třináct let jsem pracoval v Herbalife. Ale postupně ve mně sílilo přesvědčení, že bych chtěl mnoho věcí dělat jinak a dokázal je lépe. Začal jsem tedy budovat svou vlastní multilevelovou společnost Sunkins, která se zabývala prodejem a později vývojem potravinových doplňků. Skvěle se to rozjelo, a tak vybudování sítě dietologických center, kde bych výrobky nabídl spolu s kvalifikovaným poradenstvím, byl další logický krok.

Čtěte také V rubrice Práce a podnikání přinášíme rozhovory se zástupci zajímavých profesí. Přebírají firmu od rodičů. Šijí obleky do tanečních i armádní uniformy Další příběhy čtěte ZDE.

S multilevelem má řada lidí špatné zkušenosti.

Dělal jsem multilevel velkou část svého života a rozhodně ho nezavrhuji. Je to vynikající platforma pro to, aby se člověk bez předchozích zkušeností naučil podnikat, obchodovat a komunikovat s lidmi. Výhoda je v tom, že do něj může vstoupit každý a věnovat mu času, kolik chce. Nevýhodou zase, že výrazně limituje odbornost.

Svou představu, jak by mělo správné dietologické centrum vypadat, jste tedy začal nabízet franšízantům. Jaké byly začátky?

Měl jsem výhodu, že jsem měl již vyvinutou produktovou základnu z multilevelu. Na začátku jsem ale neměl extra velký kapitál a zázemí, takže jsem se řadu věcí snažil outsourcovat. Svět zdraví jsem rozjížděl v pěti lidech. Nejtěžší bylo skloubit omezené lidské a kapitálové zdroje s tempem růstu. Poradny přibývaly rychle. Naráželi jsme na problémy, které nás při rozjezdu ani nenapadly. Například na to, že naše servery budou s nárůstem poraden přetíženy, a že je nutné přebudovat software.

Peníze do nové firmy jste měl z předešlého podnikání?

Do projektu jsem investoval všechny úspory. A další 1,5 milionu jsem si půjčil od banky. Překvapivé bylo, že mi nepůjčili na můj podnikatelský záměr, ale na výsledky z mého předešlého podnikání.

Jaká jste nastavil pravidla pro zájemce o franšízu?

Nejdůležitější je, aby měl zájemce blízko k oboru, měl obchodní zkušenosti a elán vybudovat si vlastní úspěšnou poradnu. Pak musí mít kapitál na vstupní investici. Ta se pohybuje od 350 do 700 tisíc korun v závislosti na velikosti pobočky, lokalitě a náročnosti stavebních úprav. Zahrnuje veškeré náklady na rozjezd poradny, tedy franšízový poplatek ve výši 30 až 150 tisíc korun, náklady na stavební úpravy, kompletní vybavení provozovny, skladové zásoby a náklady na zaškolení personálu. Průběžně franšízanté platí poplatky, například 4 % tržeb do společného reklamního fondu nebo za využití softwarové licence, a samozřejmě za doplňky stravy a funkční potraviny. Licence s lokální exkluzivitou se uzavírá na 5 let, s možností prodloužení.

Josef Hůla Narodil se v Praze v roce 1975.



Vystudoval Střední průmyslovou školu Praha, obor výpočetní technika a programování.



Od roku 1992 do 2006 se věnuje podnikání a MLM Herbalife.



Roku 2007 zakládá vlastní společnost Sunkins.



V roce 2011 vytváří franšízovou síť Svět zdraví.



V roce 2012 byl finalistou soutěže Podnikatel roku v Praze.



Před rokem převzal neziskovou společnost Zdravá potravina.



A co jim za to poskytujete?

Poskytujeme know-how, které se díky spolupráci s předními odborníky z oblasti výživy neustále vyvíjí. Máme také vlastní akademii, ve které pořádáme různá školení zaměřená na profesní rozvoj zaměstnanců i franšízantů. Centrála připravuje také veškeré marketingové materiály k novým službám a produktům. A také jim garantujeme územní exkluzivitu.

Kolik má nyní firma zaměstnanců? A jak si lidi do týmu vybíráte?

Z pěti se mi tým rozrostl na 250 osob. Mnoho mých kolegů přišlo na doporučení od známých. Do výběru zaměstnanců kompetentním lidem nezasahuji, nechávám tuto zodpovědnost na nich. Kvalitních lidí ale není nikdy dost, proto když někoho takového potkáme, vždy u nás najde uplatnění. Stává se dokonce, že pokud najdeme kvalitního člověka, tak pracovní pozici “vystavíme” na jeho schopnostech. Je tak větší pravděpodobnost, že se prací nadchne a bude přínosem.

Máte přes 70 poboček. To asi není lehké uhlídat kvalitu, že? Na internetu se najdou i negativní komentáře na vaše služby.

Špatné reference mě mrzí. Zvláště v začátcích jsme mnoho věcí ladili za pochodu a přece jen práce v oblasti hubnutí není jednoduchá. Jinak by přece všichni byli hubení. Nyní jsem ale na náš systém práce s klienty a poskytované služby hrdý.

Máme vlastní vzdělávací akademii, ombudsmana pro řešení sporných situací a vědeckou a lékařskou radu pro vývoj nových služeb. Děláme pravidelně mystery shopping. Snažím se to všechno stále vylepšovat. Na druhou stranu vím, že když máme desítky tisíc klientů, tak v tom budou logicky i nespokojení jednotlivci. A pak některé komentáře nepíšou reální klienti, ale konkurence nebo ti, kterým se nelíbí, co děláme.

Kontrolních mechanismů máme hodně. Když pobočka začne dělat něco špatně, dozvíme se to od klientů nebo přes čísla. Naše nejrychlejší převzetí provozovny trvalo asi 72 hodin. Zrušili jsme licenci, převzali provozovnu, udělili pokutu.

Zmínil jste i mystery shopping ve vlastních franšízách. Jaké chyby objevujete?

Nejčastěji je to snaha obejít náš systém. Někdy je to vědomě, například když majitel poradny nabízel neprověřené produkty a služby, se kterými jsme nechtěli mít nic společného. Šlo o krabičkovou dietu. Tím ohrozil jméno značky a celé sítě. Okamžitě jsme odebrali franšízu a navíc dali pokutu ve výši 100 tisíc korun.

Oproti tomu nechtěné obejití systému pramení z nízkého zájmu majitelů o celkový chod poraden. Spokojí se s průměrným výsledkem, ale to nám nestačí. Někdy nechápou, že musí dodržovat stanovená pravidla, a snaží se je v dobré víře upravovat. Máme i ombudsmana, a na toho se zase klienti obrací převážně s dotazem týkajícím se kvality služeb, nebo správnosti reklamačního řízení.

Jaké služby zákazníci nejvíc žádají?

Dnes je doba, kdy lidem čím dál tím více záleží na jejich zdraví, proto k nám chodí s různými požadavky. Nejčastěji chtějí zhubnout, protože sami vědí, že shozená kila celkově ovlivní jejich zdravotní stav.

Pracovně se zaměřujete na zdravý životní styl. A co v osobním životě?

Firmu jsem si udělal pro sebe. Nejsem fanatik zdravého životního stylu, snažím se spíš sladit věci, které jsou příjemné a zároveň vhodné pro moje tělo. Ale mám období, kdy víc hřeším, a období, kdy žiji naopak zdravě.

Jak se vám podařilo sladit podnikání s rodinou?

Naplňuji jeden z poměrně častých podnikatelských scénářů. V průběhu vytváření Světa zdraví se mi rozpadlo manželství. Jednou z příčin bylo určitě to, že jsem se příliš věnoval práci. Nyní si daleko více hlídám to, jak rozdělit svůj čas mezi podnikání, sebe, partnerku, rodinu i přátele.

Jaké máte vize do budoucna?

Cesta ke zdraví, kterou jsem se vydal, se mi pořád líbí. Chci, aby se lidé cítili dobře. Investoval jsem do Zdravé potraviny, což je nezisková organizace, která označuje potraviny logem „Čteme etikety za vás“. Když jdu do obchodu, chci na první pohled vidět, jaké potraviny jsou zdravé. Mým cílem je ozdravit národ. Abychom byli nejenom hubení, ale také zdraví.

Nejenom český národ, i naše sousedy. Rozpínáte se do zahraničí.

Na Slovensku máme v tuto chvíli 14 poraden a v Polsku 3. V Polsku jsou začátky těžší, než to bylo u nás nebo na Slovensku. I když jsme sousedé, mají Poláci jinou mentalitu. Nezáleží jim tolik na zdraví a na tom, jak se cítí. Češi jsou v oblasti zdravého životního stylu daleko více vzdělanější a také cílevědomější. Chtěl bych vstoupit i na některé trhy východní Evropy. Obecně to záleží vždy na dobrém master franšízantovi. Pokud je někdo schopný a má zájem o nový trh, umožníme mu to.