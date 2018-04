Bolela ho záda, tak si vyrobil polohovací stůl. Dnes ho nápad živí

Martin Kříž zkoušel na bolest zad kde co - zdravotní židle, balony a spoustu dalších pomůcek. Nic nepomáhalo. Pak se dočetl, jak je zdravé u práce na počítači střídavě sedět a stát. „Pořídil jsem si výškově nastavitelný stůl, ale byl to doslova šmejd odněkud z Asie, který přestal fungovat po pár týdnech. Tak jsem si navrhl vlastní stůl, ten jsem na sobě vyzkoušel a vyladil. A bylo po bolesti,“ říká mladý muž a majitel firmy Sit2Stand.

Je to zhruba tři roky, co jste se do podnikání pustil, jak to jde?

V posledních době se výroba znásobila. Vyrábím stovky kusů stolů ročně, do kanceláří, pro pracovní konference i podle individuálních požadavků. Mezi zákazníky jsou lidé, které trápí bolest zad, nebo kteří chtějí těmto neduhům předejít například u vlastních dětí. Hojně jsou tedy zastoupeny „sedavé“ profese a tvůrčí pracovníci, programátoři, architekti, grafici. Specifickou klientelu tvoří handicapovaní, kterým výškově nastavitelný stůl dokáže opravdu usnadnit život a umožňuje jim pracovat.

Jakou jste zvolil reklamu, marketingovou strategii, aby se o vašem výrobku lidé dozvěděli?

Přestože bolestí zad trpí až 90 procent dospělé populace a patří podle oficiálních údajů mezi dvě nejčastější příčiny absence na pracovišti, byl to na začátku boj. Až více než dvouletá osvěta o prospěšnosti střídání práce vestoje a vsedě mé podnikání rozhýbala.

Dlouhé sezení škodí zdraví Nadměrné sezení zvyšuje riziko předčasného úmrtí. Tvrdí to studie realizované v USA, Kanadě, Austrálii i Asii v letech 2004 až 2010.

Z dlouhého sezení bolí záda. Podle statistik Ústavu zdravotnických informací ČR s bolavými zády marodíme v průměru 70 dní ročně.

Dále sezení snižuje aktivitu enzymu lipoproteinová lipáza, který pomáhá spalovat tuk, zužuje průměr cév a zvyšuje krevní tlak.

Negativním způsobem ovlivňuje hladinu krevního cukru a cholesterolu.

Omezuje svalovou činnost, která je nezbytná pro podporu pohybu lymfy.

Nejnovějším trendem je tak práce vestoje. Ve světě se objevila kolem roku 2007 a k nám postupně přichází. „Sezení je třeba v práci přerušovat. Schůzky s kolegy, jednání s klienty je možné vést vestoje, nebo třeba v pohybu. Řada manažerů a podnikatelích taková setkání v pohybu, třeba v blízkém parku, praktikují,“ říká specialistka na zdravotní prevenci a výživu Margit Slimáková.

Bez marketingu a osvěty se ale stále neobejdu, protože mnoho lidí, které bolí záda, investují kvůli nedostatku informací peníze do kancelářských „zdravotních“ židlí pochybných výrobců. Nebo když už se přece jen rozhodnou pro nákup výškově nastavitelného stolu, vyberou si nejlacinější import z Asie.

Snažím se tedy poskytnout veřejnosti seriózní informace o tom, že pracovat celý den pouze vsedě prostě nikdy nemůže být zdravé, jak ostatně potvrzuje mnoho lékařských studií. Přináším také informace o trendech v západní Evropě, kde si i velké firmy objednávají výškově nastavitelné stoly ve velkém pro své zaměstnance. Tyto informace zprostředkovávám na svém webu a prostřednictvím novinových článků.

Vyvíjet aplikace a vyrábět stoly jsou dvě odlišné činnosti. Jak jste změnu profese zvládl?

Řekněme to tak: rozjet výrobu fyzického výrobku je výrazně náročnější než vývoj lecjaké IT aplikace. První stůl, který jsem vyrobil pod vlastní značkou a pro jinou než vlastní potřebu, mi trvalo zkonstruovat a prodat asi půl roku.

Hledal jsem nejspolehlivější komponenty a kvalitní materiály, samozřejmě také výrobce, schopné dodávat součásti ve vysoké kvalitě. Měl jsem jasný cíl, vysoce funkční stůl s minimalistickým designem. Po několika verzích prototypů jsem dosáhl finálního produktu, s nímž jsem šel na trh.

Takže chápu to správně, že sám nic nevyrábíte, ale spolupracujete s řemeslníky?

Ano, jde o outsourcing. Ovšem výroba komponentů stolu probíhá podle mých návrhů u smluvních výrobců, za využití nejmodernějších technologií. Samotnou montáž provádím u kusových zakázek obvykle já sám, neboť setkání se zákazníky je skvělou inspirací - mohu díky nim své stoly nadále vylepšovat. Klienti zase oceňují mé zkušenosti, jak stůl využívat v práci co nejefektivněji.

Vyděláváte?

Už ano, ale první roky jsem veškeré vydělané peníze dával zpátky do výroby.

Jaké máte plány do budoucna?

Je to jednoduché, vyrábět stále kvalitní stoly. Nehodlám masově rozšiřovat výrobu, aniž bych mohl stoprocentně garantovat funkčnost a trvanlivost každého stolu, proto se místo investic do zásadního rozšíření výroby budu i nadále soustředit na kvalitu. To znamená nikdy nekončící studium, zdokonalování, testování a inovace.

Nechybí vám původní profese?

Výroba stolů, které pomáhají stovkám lidí i mně samotnému, mě zcela naplňuje a hodlám se jí věnovat i do budoucna.