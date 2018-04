První e-shop bral jako přivýdělek ke studiu, dnes má miliardové obraty

Michal Zámec začal podnikat už před patnácti lety. Tehdy mu bylo sedmnáct, studoval gymnázium a chtěl ke studiu nějaký přivýdělek. Sám nemohl mít živnostenský list, a tak pod hlavičkou firmy svého otce založil e-shop s mobilními telefony. Konkurence moc velká nebyla, poptávka po telefonech ale ano. „Díky tomu, že jsem fungoval s téměř nulovými náklady, mohl jsem nasadit nízké marže, takže zákazníky jsem měl velmi rychle,“ vzpomíná na své začátky Michal Zámec.

Tehdy vše dělal sám. Programoval stránky, nakupoval zboží, balil a odesílal objednávky. „Po pár měsících jsem prodával deset, patnáct telefonů denně, takže s tím bylo docela dost práce a pak jsem do té školy úplně tak moc nechodil,“ říká. Jakmile mu bylo osmnáct, vyřídil si živnostenský list a začal podnikat sám.

Jak fungoval váš první vlastní e-shop?

Prodával jsem elektroniku, mobilní telefony a počítače a fungovalo to docela dobře. Uvědomte si, že mluvíme o době před patnácti lety, tehdy to bylo opravdu docela snadné, stačilo zainzerovat na vhodných inzertních serverech, tam mít stabilní nabídku, a samozřejmě potom to zboží dodat. V té době e-shopy neměly moc důvěry, takže jsem pak otevřel ještě dvě kamenné prodejny, ve Zlíně a v Brně.

Jak dlouho trvalo, než jste začal vydělávat?

Ten start byl v podstatě raketový. V té době byli lidi rádi, že jim vůbec něco přišlo, natož že by očekávali nějakou dodatečnou službu, jako očekávají dnes.

Docela jste mě překvapil tím, že jste měl nízkou marži. Co nejrychleji zbohatnout teda nebyl váš cíl?

Můj cíl byl tak nějak si vydělat na živobytí, takže jsem nějakou extrémní marži nepotřeboval. A hlavně kdybych ji měl, tak bych samozřejmě určitě vůči ostatním prodejcům nedokázal nabídnout žádnou výhodu. Takže na začátku to bylo postavené na tom, aby cena byla pro zákazníky atraktivní a tím pádem dali přednost mně před ostatními prodejci.

Michal Zámec (33 let) Absolvoval gymnázium v Kroměříži.

Podnikání se věnuje už od 17 let.

V roce 2004 založil e-shop Parfums.

Je ženatý a má dvě děti.

Kdy a jak přišly parfémy?

To bylo tak o tři roky později. S elektronikou bylo docela hodně reklamací, tím, jak telefony začaly být složitější a složitější, tak se samozřejmě zvyšovala jejich poruchovost. Zároveň už trh hodně ovládli operátoři a už v zásadě nemělo smysl v tom dál pokračovat a já jsem to cítil. A když mi jeden z dodavatelů, se kterým jsem v té době spolupracoval, nabídl prodej parfémů, nebylo o čem přemýšlet. V té době byl pro tento sortiment prostor na trhu, konkurence byla malá. Byznys s elektronikou jsem ze dne na den víceméně pohřbil.

Bylo to stejně jednoduché jako u elektroniky? Tedy založil jste stránky a čekal na zákazníky?

Já jsem to možná špatně řekl, tak jednoduché nebylo ani moje první podnikání. Představte si situaci, kdy vám je sedmnáct a chcete někoho přesvědčit, aby od vás koupil mobil. Navíc v době, kdy se mobily dost kradly a různě pofidérně se sháněly.

Čím jste tedy zákazníky přesvědčil?

Tím, že jsem vůči zákazníkům vystupoval vždycky korektně, a co jsem slíbil, to jsem dodržel. Díky tomu se pak zákazníci začali vracet a samozřejmě se to rozkřiklo i dál.

Takže jak to bylo s těmi parfémy? Opět jste vše zařídil sám?

Tam už jsem k tomu přistupoval úplně jinak. Najal jsem firmu, která naprogramovala e-shop, aby už to mělo nějakou štábní kulturu, udělal se design značky. Měl jsem dva zaměstnance, které jsem si vzal z předchozí firmy. Na začátku jsme si řekli, že zkusíme dosáhnout bodu, abychom pokryli veškeré náklady, a pak uvidíme. Nastavili jsme strategii nízké ceny, rychlé doručení a kvalitní práce.

Vyšla vaše strategie?

Vyšla. A myslím si, že to byl jeden z důvodů, proč e-shop tak strašně rychle vystřelil. Lidé se k nám vraceli, chválili nás, nabídka se rozrůstala, takže bych řekl, že to mělo hodně raketový růst.

Zisky tedy přišly brzy?

To ano, ale co bylo nejzásadnější, všechny zisky se investovaly zpátky do firmy. A díky tomu firma pořád rostla dál a je tam, kde je.

Kolik peněz jste investovali a do čeho?

Velká investice je například jen ve skladových zásobách, máme zboží za 800 milionů korun. Vybavili jsme výdejní místa, každý rok investujeme do reklamy. V posledních letech jsme vybudovali moderní sklad s logistickým centrem v Brně, to byla investice za padesát milionů korun. Další investice byly v Americe, opět mimo jiné i do logistického centra.

Kolik máte dnes zaměstnanců?

Zaměstnanců máme 700, v přepočtu na pracovní poměry to vychází asi na 550. Ale na podzim se firma rozroste o dalších několik stovek lidí. Předvánoční období tvoří velké procento celoročního obratu, takže přijímáme brigádníky na výpomoc.

Co dělá tolik lidí?

E-shop vypadá navenek jako strašně jednoduché podnikání, ale ono to tak není. V podstatě bych řekl, že je to jedno z nejkomplexnějších podnikání, kdy de facto kombinujete retail, což je samo o sobě samostatná podnikatelská disciplína. Pokud e-shop dosáhne určitého rozměru a má kvalitní služby, tak je to v zásadě samostatná logistická firma, která by si na sebe vydělala jenom tím, že by dělala jen ty logistické služby. No a zároveň je to ještě IT firma, protože bez IT se dnes nepohnete nikam, a v e-shopu už vůbec ne. Takže proto potřebujeme tolik lidí. Navíc prodáváme do patnácti zemí, v každé sice máme country managery, ale základ obchodu, nákup, logistika, to všechno je tady.

Vaše firma uvádí obrat za loňský rok ve výši 4,5 miliardy, takže jste firma úspěšná a bohatá. Mají se díky tomu dobře i vaši zaměstnanci?

Myslím si, že lidi si tady hodně váží nejenom toho, jak se tu mají, ale i jaká je tu atmosféra. Protože tady pořád ještě jsme v takové té start-upové atmosféře, kdy se věci opravdu hýbou a hýbou se rychle. Nehrajeme si na politikaření, všichni táhneme za jeden provaz.

Mě zajímá, jestli se zaměstnanci mají dobře i finančně? Mají vysoké platy, stravenky, výhodné nákupy nebo nějaké další benefity?

Určitě ano. Platy jsou u nás vyšší, než je průměr, stravenky jsou u nás samozřejmostí, každý zaměstnanec má naše zboží za nákupní ceny. Benefity jsou různé. Každá část firmy má jiné nároky, něco jiného potřebují pracovníci na prodejnách, něco jiného v kanceláři. Zrovna v těchto dnech řešíme požadavek pracovníků ze skladu, ne všichni jsou z Brna a mají problém s dopravou. Takže pracujeme na tom, že by je svážely autobusy, které firma zaplatí.

Kam všude prodáváte a proč vám nestačilo Česko?

Nechtěli jsme růst sortimentem a stát se obchodní galerií, chtěli jsme raději dělat jednu věc a dělat ji naplno. Říkali jsme si, když to funguje tady, tak proč to nezkusit jinde. První logický krok bylo Slovensko a pak už to pokračovalo dál do všech okolních států. Chceme pokrýt celou Evropskou unii a působíme už i v Americe. A chceme ještě dál.

Asi byste mohl být spokojený. Máte vůbec ještě nějaké plány do budoucna?

Určitě plánů máme hodně, jsme pořád na začátku (smích). Chtěli bychom podstatně víc rozšířit kamennou síť. Aby to nebylo jenom výdejní místo, ale aby si tam zákazník něco zkusil, něco se dověděl, něčím se nadchnul a měl z toho radost. To je to, co bychom chtěli změnit.

V čem je tajemství vašeho úspěchu? Je to náhoda, štěstí, byl jste jen v pravý čas na pravém místě, měl jste dobré spolupracovníky?

Je to kombinace všeho, co jste zmínila. Nedá se říct, že jedna náhoda všechno změnila, nedá se říct, že jeden člověk, kterého jsem potkal, něco změnil, nedá se říct, že jedno rozhodnutí všechno spasilo, je to, řekl bych, kombinace mnoha faktorů, které dohromady způsobí, že úspěch přijde. A hlavně je to tvrdá práce. Na začátku bylo určitě důležité to, že jsme všichni opravdu hodně makali, nehráli jsme si na nějakou pracovní dobu, prostě dělali jsme všichni všechno, co bylo potřeba a díky tomu firma rostla. A do toho jsme navíc dávali i srdce. Důležitá je i pokora. Kdybychom šli a za první vydělané peníze si nakoupili nějaké nesmysly, tak bychom nebyli tam, kde jsme teď.