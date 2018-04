Pořádá večírky na vodě i ve vzduchu a o zákazníky nemá nouzi

Firmu na pořádání oslav založil Milan Šváb před necelými dvěma lety. A už mu slušně vydělává. Inspiroval ho pobyt v Miami na Floridě, místě proslaveném večírky nejrůznějšího druhu.

Do Miami jste jel studovat?

Zranil jsem si koleno a dostal peníze z pojistky. Koupil jsem si za ně jazykový kurz. Vybral jsem si Miami. Chtěl jsem si pobyt co nejvíce užít. Jenže není tak jednoduché se do tamějších klubů dostat. Jednou z cest je, že si objednáte party. Začíná se v hotelu popíjením, pak se jede limuzínou a skončíte právě v některém z klubů jako VIP host, a to i když je klub úplně plný.

Protože jsem na party chodil často a vodil s sebou kamarády, všimli si mě promotéři a oslovili mě, zda bych jim nechtěl pomáhat. Za peníze jsem sháněl klienty. Ukázali mi, jak se nasmlouvají partneři a jak to chodí. Bavilo mě to. Navíc jsem si za dvě, tři hodiny vydělal zhruba dva tisíce korun a ještě si celou akci užil.

Po pár měsících jste se vrátil do Čech. Pustil jste se do podnikání hned?

Vůbec ne. Ani jsem o tom neuvažoval. Potřeboval jsem dostudovat vysokou školu a také jsem se věnoval firmě, kterou jsme s kamarády tehdy provozovali. Byl to internetový projekt. Po čase sice krachl, ale ještě když fungoval, udělal jsem marketingovou akci právě v duchu miamských party. Hodně lidí mi řeklo, že to bylo pěkné. A právě tehdy mě napadlo, že bych se do organizace večírků mohl pustit. A když mi navíc došly peníze, nebylo už co řešit.

Jak jste začínal?

Chtěl jsem se odlišit od ostatních. Konkurence je v tomto oboru přece jenom obrovská. Proto jsem to postavil na vjemu, že je celá akce stále v pohybu. Většinou se začíná v hotelu, třeba na jeho střeše, u bazénu, na nádvoří. Po určitém čase přijde na řadu dopravní prostředek, hummer limuzína, jachta, letadlo, vlak. A zatímco se přesouváte na další místo, většinou do nějakého hudebního klubu, pokračujete v zábavě. Vše musí být dokonalé, snažíme se o špičkové služby.

Předpokládám, že limuzíny, letadlo a jachtu nevlastníte.

Všechny služby mám nasmlouvané. Oběhal jsem si hotely, majitele dopravních prostředků, provozovatele barů, cateringové firmy. U hotelů jsem vybíral takové, aby se trochu lišily, byly designové, atypické a otevřené novým věcem. Se všemi jsem se dohodl na dobrých cenách, přece jenom jsem schopen jim dodávat celkem pravidelně větší akce.

Na jaké zákazníky jste cílil?

Na začátku jsem trochu tápal, ale nakonec jsem to nasměroval na firmy. Paradoxně se krátce nato rozjely i soukromé akce, tedy přesněji rozlučky se svobodou před svatbou.

Jak jste dal firmám o sobě vědět?

Měl jsem síť kontaktů z doby, kdy jsem pracoval na internetovém projektu. Byl jsem a stále jsem členem mnoha obchodních klubů a různých networkingových snídaní, kde si platím členství. Na nich se setkávám se zástupci celé řady firem. Právě díky kontaktům se to rychle rozjelo. Vytipoval jsem si společnosti, kterým bych svou službu mohl nabídnout, a vždy jsem dostal kontakt na správnou osobu a šel už na doporučení. To samozřejmě vše urychlí.

Takže síť kontaktů budujete stále?

Ano. Na těchto byznys setkáních, v komunitách, na snídaních, v klubech jsem tak třikrát až pětkrát do týdne. Snažím se udržovat solidní vztahy, doporučení totiž funguje jednoznačně nejlépe. Velmi dobře „zabírají“ také ukázkové akce. Vytipujeme si lidi z marketingu firem a pozveme je na party. Vidí, jak to děláme a co je čeká. Pak se většinou ozvou.

Kolik akcí do měsíce uděláte?

Pět až šest. A zatím největší akcí byl nedávno pořádaný večírek pro jednu banku, pro brokery. Bylo to za 320 tisíc korun. Objednali si soukromý parní vlak, takže jsme tentokrát vynechali ten první článek, a to rozjezd v hotelu. Začínalo se na nádraží, kde měli k dispozici personál a dokonce i dobové četníky. Jeli do pivovaru, kde byla zajištěna prohlídka a ochutnávka.

Které firmy vás nejčastěji oslovují?

Nejvíc je IT společností, ozývají se banky a pojišťovny i různé menší firmy. Oceňují nápad. Říkají mi: my už nevíme co, tak nám něco vymyslete. Vždy ale vycházíme z těch čtyř modelů podle typu dopravního prostředku a pak se program různě obměňuje.

Už si někdo objednal letadlo?

Jednou. Objednali si ho právníci a letěli z Prahy do Ostravy do Stodolní za zhruba 70 tisíc korun pro pět osob. Řešil jsem také poptávku po letu na Slovensko do Popradu, kde si chtělo zhruba 30 lidí zalyžovat. Boeing s kapacitou 148 osob tehdy vyšel na půl milionu korun.

O co je největší zájem?

O limuzíny a teď se zvedá zájem také o vlaky. Jsme schopní ho vypravit až pro 500 lidí. Nejvíc zakázek máme v Praze, ale objevuje se poptávka i z regionů. Zvláště soukromé rozlučky se svobodou jsou stále oblíbenější. Zřejmě jsme chytili nějaký trend.

Na kolik korun vyjde taková party pro kamarády?

Pro 15 lidí na zhruba 20 tisíc se vším všudy. I s jídlem a neomezenou konzumací nápojů. Zajímavé je, že si je objednávají především ženy.

Jak jste tvořil ceny?

Nakonec jsem si stanovil marži od 35 do 50 procent, záleží na typu akce. Chci, aby lidé necítili, že jsou o něco ochuzeni, aby si to užili a aby dostali něco nad rámec té smlouvy. Připravíme jim třeba nějaké drobné dárky.

Začínal jste sám, teď už máte zaměstnance.

Sestra mi pomáhá s účetnictvím, pak mám asistentku, stážistku na neplacené stáži, která se u nás učí v marketingu. Potom kreativce na vymýšlení nápadů a ještě jednu stážistku, která je v rámci projektu Stáže pro mladé dotovaná z Evropského sociálního fondu. A samozřejmě hodně externistů.

Nejste už z těch večírků unavený?

Chodím jen na větší akce, obhlédnout zda vše funguje. A tam také nebývám dlouho.

Jaké máte plány do budoucna?

Mám jich spoustu. Každopádně bych chtěl v blízké době rozlučky se svobodou rozšířit do dalších evropských měst. Budu postupovat stejně jako tady, vše si nasmlouvám. Pak chci udělat webový portál, kde by si lidé svou party sestavovali sami. Fungoval by pro celou Evropu, takže když by si někdo ze Švédska vzpomněl, že si chce udělat party v Madridu, tak my bychom to zajistili. Na podnikání je skvělá ta volnost, svoboda a to, že se můžete stále posouvat dál.