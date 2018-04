Škoda, že den má jen 24 hodin, říká úspěšný mladý podnikatel

Chtěl si jít s kamarádem zahrát tenis. Sedli si k počítači, že si zarezervují kurty. Jenže ani po dlouhém, vyčerpávajícím hledání nenašli všechna plzeňská sportoviště. "Tehdy jsem se rozhodl, že to změním, že vytvořím úplnou českou databázi sportovišť, kde si každý najde, co potřebuje," říká Roman Sterly.

Takže ten den jste si sedl k počítači a začal programovat?

Protože sám nejsem programátor, domluvil jsem se se dvěma kamarády a začali jsme na tom dělat. Ale jen po večerech, po práci, a tak to šlo velmi pomalu. Věděl jsem, že to takhle nepůjde, tak jsem připravil podklady a den před Štědrým dnem roku 2011 jsem oslovil investora, v jehož firmě jsem dříve pracoval. Na Nový rok jsem měl slíbenou investici za obchodní podíl a začal jsem hledat programátory – zaměstnance.

Roman Sterly Narodil se v Plzni, kde také vystudoval ekonomickou fakultu na Západočeské univerzitě.

Pracoval v různých softwarových firmách, v roce 2012 spustil platformu SportCentral.cz.

Za pár měsíců byl projekt na světě...

Pak už to šlo rychle. Ta práce ale nikdy nekončí. Stránky měníme zhruba ve dvoutýdenních intervalech, stále je co vylepšovat, přidávat nebo naopak ubírat. O web se nyní starají čtyři programátoři, já mám na starosti strategii, jednání se zákazníky, marketing a podobně. Zaměstnávám ještě grafika, kodéra a testera. Někteří pracují na částečný úvazek, jiní na plný.

Měl jste jasnou představu o tom, jak bude web vypadat nebo se nápad "rodil" postupně?

Od toho dne, kdy jsme hledali ty kurty, přemýšlím nad svým webem od pondělí do neděle, většinou od rána do večera. Nápady na jednotlivé věci se rodily a rodí postupně. Některé vzniknou až poté, co něco dokončíme a vidíme to naživo. Jiné nacházím v rozhovorech s majiteli sportovišť nebo se sportovci, kterých se chodím ptát, jaké problémy řeší a jakým způsobem bychom jim s nimi mohli pomoci.

Anketa SportCentral.cz uspořádal mezi uživateli anketu o nejoblíbenější sport. Zúčastnilo se jí 3500 lidí. Nejoblíbenější sport - fotbal, cyklistika, hokej

Nejčastěji provozovaný sport - cyklistika, fotbal, volejbal

Nejoblíbenější týmový sport - volejbal, fotbal, beach volejbal

Lidé by nejraději vyzkoušeli - golf, tenis, paragliding

Nejoblíbenější individuální sport - cyklistika, tenis, stolní tenis

Kdo SportCentral.cz využívá?

Rekreační sportovci, kteří si mohou najít kamarády na sport, domluvit si sportování a vybrat, kam půjdou nebo si místo zarezervovat. Další skupinou jsou sportovní týmy, které přes nás vzájemně komunikují, mohou si na stránkách vést tréninky, uspořádat turnaj, nebo sledovat docházku členů a další statistiky. Kromě nich používají web ke své propagaci majitelé sportovních zařízení, kteří na něm mají zdarma svůj profil.

Uvádíte, že v databázi máte nyní kolem šesti tisíc sportovišť. Jak jste je hledali?

Na začátku jsme si stanovili cíl, že náš katalog musí být sportovišti úplně naplněný. Proto mají svůj profil zdarma. Z části jsme si informace plnili sami najatými brigádníky, postupně se ale o nás dozvídají sama zařízení a na web se přihlašují.

Z čeho platforma "žije"? Vydělává po patnácti měsících provozu?

Web už určité menší příjmy má, ale náklady stále pokrýváme z investice, kterou jsme dříve získali, bylo to zhruba milion korun. Příjmy máme z různých zdrojů - z reklamy a z prodeje placených produktů sportovním zařízením, za uveřejněné výhodné nabídky nebo z prodeje vstupného na sportoviště. Nově chystáme s trenérem Romanem Čechem, který se stará o české reprezentanty jakým je například čerstvá vítězka US Open Andrea Hlaváčková, vytvářet sportovcům tréninkové plány na míru.

Váš projekt je úspěšný, získal jste už několik ocenění. V čem je účast v soutěžích prospěšná, když pomineme ceny a slávu?

Do soutěží se hlásíme, protože tam lze získat přínosnou zpětnou vazbu, kontakty a samozřejmě i ty hodnotné výhry, které nám v podnikání pomáhají. Například v Rozjezdech 2013, kde jsem uspěl, jsem získal 100 tisíc korun a další věcné ceny. Soutěže mi pomohly vypilovat to, jakým způsobem celý projekt prezentuji. A díky dobré prezentaci jsem pak vyhrál i startupovou soutěž v San Franciscu.

Co Vám jako internetovému podnikateli nejvíc komplikuje život?

To, že den má pouze 24 hodin. Kromě toho je to občas zbytečně komplikovaná administrativa nebo legislativa, například když jsme chtěli přijmout studenty z vysokých škol na stáže. V ostatních věcech vidím spíše příležitosti než komplikace, ale omezenost finančních zdrojů nám zatím neumožňuje se jich všech chopit rychle. Na druhou stranu to pak znamená soustředit se na to důležité a dělat věci efektivně.

Jaké máte plány do budoucna?



Hledá se Podnikatel roku Pokud znáte ve svém okolí zajímavého a úspěšného podnikatele, navrhněte ho ZDE do prestižní soutěže Podnikatel roku.

V blízké budoucnosti chceme v několika pilotních městech maximálně naplnit databázi sportovních zařízení a propagovat web mezi sportovci a týmy. Chtěl bych získat tržby na úrovni měsíčních provozních nákladů a v dalším kole získat finance na větší expanzi, rychlejší vývoj a prodej.

Několik investorů z Česka i zahraničí projevilo zájmem do našeho projektu investovat. Naší vizí je být hlavní sociální sítí pro rekreační sportovce a týmy, platformou pro užitečné aplikace třetích stran souvisejících se sportem a hlavním nástrojem pro marketing a řízení sportovních zařízení.