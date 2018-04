Cítil dluh vůči mužům. Otevřel si v Praze lazebnictví

Tomáš Kožíšek začal podnikat už v 90. letech, kdy si se společníkem otevřel kadeřnické salony. Pak se osamostatnil a vedl dvě studia – v Praze a Chebu. "Jak jsem stárnul, tak ve mně postupně zrála myšlenka otevřít si klasické holičství. Říkal jsem si, že jako starý kadeřník budu u křesla vypadat divně, ale jako starý holič v barbershopu bych mohl působit stylově," vzpomíná podnikatel. Inspiroval se v zahraničí a jeho lazebnictví ve staroanglickém stylu vzniklo v centru Prahy před třemi lety. Dnes už má dva salony a zájem je velký.

Přišel jste s novou službou. Nebál jste se neúspěchu?

Ne, zní to divně, ale já jsem si otevřením klasického barbershopu splnil svůj sen. A u toho neuvažujete, jak dopadne. Dost lidí z mého okolí mi říkalo, že jsem blázen, když chci mít holičství v zemi, kde je tento obor pohřbený a většina chlapů se nechává stříhat doma od svých žen strojkem. Říkal jsem si, že to prostě zkusím a udělám radost sobě a několika zákazníkům. Něco jako chlapi sobě.

Co bylo v začátcích nejtěžší?

Největším problémem bylo sehnat ideální místo. Měl jsem dost jasnou představu, a to je vždy komplikované. Nakonec se mi však podařilo najít vyhovující nebytový prostor v Navrátilově ulici v Praze.

Jaké služby vlastně nabízíte? Nejde jen o klasické holení...

Pečujeme o muže a jejich zevnějšek. Nabízíme klasické i módní střihy, holení s napařením mokrým ručníkem, holení hlavy břitvou, úpravu kontur zaholením břitvou, úpravu chloupků v nose a uších a také obočí. Postupně naše služby rozšiřujeme, v poslední době jsou oblíbené peelingová masáž obličeje, parafínový zábal rukou a kompletní masáž hlavy, ramen, šíje a rukou.

Jaké jste stanovil ceny?

Náš ceník je nastavený tak, aby si službu mohl dopřát každý. V centru Prahy jsme nejlevnější. U nás nestřiháme zákazníka hodinu jenom proto, abychom si pak řekli o devět stovek. Nemáme umělecké ambice, poskytujeme prostě službu na nejvyšší odborné úrovni. Jsme zaměřeni na gentlemana, který chce perfektní servis za rozumnou cenu. Například holení u nás stojí 490 korun, střih 480 a parafín 150.

Jak si zákazníci na novou službu zvykali?

Když jsem v srpnu 2010 otevřel, mezi prvními zákazníky byli cizinci, kteří v Praze žijí a rozumějí tomu, co barbershop nabízí. Zpočátku tak naši klientelu tvořili ze 70 procent cizinci a ze 30 procent Češi. Chtěl jsem svůj salon odlišit od holičství, která stále můžete v tuzemsku vidět – i proto ten název v angličtině. Postupně začali chodit také Češi, kteří cestují a ze světa jsou na takové služby zvyklí. Dnes je poměr vyrovnaný.

A kdo je váš typický zákazník?

Muž, který bere péči o sebe vážně. Umí a chce si tu službu užít v prostředí, které je určené výhradně jemu, bez toho, aby se cítil divně, jak tomu často bývá v běžných salonech. Pokud to ale vezmu statisticky, a to je na tom nejzajímavější, tak našimi nejčastějšími zákazníky jsou ženy. Přestože se všude uvádí, jak k nám ženy nesmějí, jsou to právě ony, které nakupují dárkové vouchery. Ty dají svým gentlemanům a ti k nám pak přijdou.

Říká se, že je těžké sehnat kvalitního zaměstnance. Jaké zkušenosti máte vy?

Obecně to těžké je, ale já si myslím, že kvalitního zaměstnance je třeba si vychovat. Nikdo se jím nenarodí, tím se stane až v prostředí, kde pracuje. První zaměstnance jsem si rok před otevřením školil a trénoval. Dnes už se mi naštěstí hlásí dost zájemců, ze kterých si mohu vybírat. I tak ale procházejí důkladným tréninkem. Je to proto, že chci mít vysoký standard služeb. Přestože je každý jiný, jinak kreativní a komunikativní, chci, aby zákazníci měli jistotu, že servis bude vždy stejný.

Máte doslova mezinárodní tým.

V našem kolektivu máme Turka, nyní po zaškolení nastupuje Angličan a hlásí se nám ze zahraničí další. Nejlepší zkušenosti mám s cizinci a kluky, kteří pracovali ve světě. Multikulturní tým je dynamičtější a tvořivější. Práce je to ale z mého pohledu náročnější.

V červnu jste otevřel svůj druhý salon na pražském Smíchově. Zájem je tedy velký?

V nadsázce říkám, že jsem druhý salon otevřel jen proto, abych se nemusel objednávat, když chci ostřihat. Ale fakt je, že to vyplynulo z poptávky klientů. U prvního salonu v Praze 1 je navíc problém s parkováním a já chtěl zákazníkům nabídnout místo, kde budou mít komfort i po této stránce.

Nabízíte i franšízing.

Ano, od počátku jsem budoval koncept. Tvořil jsem technologii služeb, komunikační standardy, fungování salonu. Brzy bylo jasné, že se celý koncept dá lehce převést na franšízu. Obzvláště, když přišla poptávka. V lednu jsem jednal se zájemcem v Bratislavě, bohužel to nedopadlo. Pak se ozvali lidé z Brna, ale vše je zatím ve fázi přemýšlení.

Jak získáváte nové zákazníky? Máte nějakou reklamu, jste na Facebooku? Nebo stačí doporučení spokojených klientů?

V našem oboru je sdílení spokojenosti důležité. Svým kolegům říkám, že nám nestačí spokojení zákazníci, to mohou být i jinde, my je potřebujeme nadšené, protože jen opravdu nadšený klient se o svou zkušenost podělí. Reklamu, kterou zadávám, mířím hlavně na podporu samotné značky.

Facebook je součástí marketingu, ale tím spíše oslovujeme naše zákazníky, kteří kolem salonu tvoří zajímavou komunitu. Pak jsme aktivní také v charitativní akci Movember, která je zaměřena na boj proti rakovině prostaty. Ženy mají svá růžová trička, muži si nechají v listopadu narůst knír a změnou svého vzhledu dělají osvětu.

Specializujete se výhradně na muže, zůstane to tak i nadále? Jaké máte plány do budoucna?

Celých pětadvacet let profesní kariéry jsem věnoval ženám, teď to jsou muži. Pro ženy je služeb opravdu hodně. Kadeřnické a kosmetické salony jsou na každém rohu, nail studia také. Pro muže? Nic. Jen my. Cítím vůči nim obrovský dluh. Mým cílem je vybudovat silnou značku v oblasti služeb pro muže. Chtěl bych, aby muži měli návštěvu u holiče spojenou s Thomas’s Barbershopem.