Prodávají rockerské oblečky pro děti i dospělé. A mají úspěch

Eleonoru opustil manžel. Zůstala sama se třemi malými dětmi. "Nebudeš tady jen tak sedět a trápit se," řekla jí kamarádka Lenka. "Pamatuješ, jak jsi mluvila o tom, že nemůžeš pro děti sehnat oblečení, které by se ti líbilo? Které by nemělo medvídky, žirafky a slony? Začneme šít vlastní." Tak začalo podnikání Lenky Attelové a Eleonory Přikrylové. Jsou tomu už skoro čtyři roky.

To bylo odvážné rozhodnutí. Dětské oblečení rozhodně není nedostatkové zboží...

Prostě jsme to zkusily. Sedly jsme si tehdy u mě doma a ujasnily si, co chceme nabídnout. Že to budou body pro miminka, bryndáky a trička, což vycházelo z mé vlastní potřeby, protože jsem měla v té době malé děti. A že na nich nechceme žádné infantilní motivy, ale vtipné nápisy, a že to budou kvalitní výrobky především v černé a bílé barvě.

Zajímavý nápad, černá body.

Je nám blízká rocková hudba, což nás inspirovalo nejenom v té představě našeho zboží, ale i ve vymýšlení značky Little Rock Star.

Jedna jste původně grafička, druhá pracuje v televizi. Se šitím nemáte zkušenosti.

Věděly jsme naprosto přesně, jak mají naše výrobky vypadat, z jakých materiálů mají být, a začaly jsme hledat firmy, které by nám je ušily. Nebylo to vůbec lehké. Buď šlo o velké firmy, pro něž ušít dvě stě kusů body nebylo zajímavé. Nebo se některým dílnám nelíbilo šít černé oblečení pro batolata. Až pak jsme získaly kontakt na jednu dílnu v jižních Čechách, kde nám vyšli vstříc. Ušili několik návrhů, ty jsme trochu doladily a dnes je tato dílna naší hlavním dodavatelem.

Upozorňujete na to, že jde o ryze české výrobky.

Když jsme sháněly tu dílnu, která by nám šila a bylo to opravdu dost náročné, asi na deset minut jsme zauvažovaly, zda nebudeme nakupovat případně i v Číně. Zdálo se to jako jednodušší varianta. Ale zavrhly jsme to. Jsme česká firma a chceme nabízet pouze české výrobky.

Díky tomu jste také nedávno získaly ocenění Česká kvalita.

Na oblečení pro děti do tří let potřebujete atesty, že jde o kvalitní a zdravotně nezávadný výrobek. A když už jsme je měly, tak jsme naše zboží přihlásily do soutěže Česká kvalita a uspěly jsme. Někteří zákazníci to oceňují.

Na začátku jste nabízely body a trička, dnes máte oblečení i pro dospělé.

Plníme přání zákazníků. Nakoupila u nás maminka pro své dítě a zeptala se, jestli nemáme něco i pro ní. Tak jsme si řekly, že uděláme trička pro ženy. A pak nakoupil tatínek a chtěl stejné tričko, jako má syn. Začaly jsme šít tedy i pro muže. Přidaly se mikiny, oblečení pro těhotné, dětská kolekce se rozrostla o sukně, tepláky...

Většina z vašich oblečků má vtipné nápisy.

Vymýšlíme si je samy. Nejlépe to jde v metru nebo v tramvaji. Když se nám oběma líbí, použijeme je. Na oblečení je tiskneme metodou sítotisku, který sice není nejlevnější, ale je naprosto nejlepší. Ani po roce se s nápisem nic nestane. Na to jsme opět našly skvělou firmu. Myslím, že jsme majitele přesvědčily díky nápisu "S komunisty nemluvím". Když to viděl, dlouho se smál a pak jsme si plácli.

Jaké nápisy se lidem nejvíce líbí?

Největším hitem je "Je mi rock." Pak je také hodně úspěšné "Pořád bydlím z matkou", jak to s hrubkou napsal tehdy sedmiletý syn Šimon. A také "Miluju školu, když je zavřená". Je pravda, že nad některými nápisy se zákazníci pozastaví nebo jsou trošku pobouření, jako právě "S komunisty nemluvím", nebo na "Na nácky sxxu". Ale říkaly jsme si, že chceme dělat trochu osvětu, a to nejde bez kritiky.

Začínaly jste s e-shopem, letos v květnu jste otevřely kamenný obchod v centru Prahy.

Po rozvodu jsem se musela přestěhovat do menšího bytu a pro krabice se zbožím už nebylo kam šlápnout. Tak jsme nejprve hledaly sklad. Měla jsem ale už dlouho vyhlídnutý nebytový prostor v domě v Opatovické ulici, kde jsme bydleli. Byl volný, tak jsme se přihlásily na městském úřadu do obálkové soutěže. Obchod jsme nakonec získaly. Měly jsme zase štěstí. Necelý rok jsme ho upravovaly svépomocí, neměly jsme moc peněz, a konečně v květnu jsme otevřely.

Je vkusně řešený.

Interiér nám navrhl kamarád scénograf Dáda Němeček. Povedlo se mu to. A díky obchodu jsme získaly další zákazníky.

Uspěly jste v obrovské konkurenci.

Ano a po pravdě nás stále překvapuje, že jsme to dokázaly. Zajímavé přitom je, že krátce po tom, co jsme vstoupily na trh, se začaly objevovat podobné výrobky i s podobnými nápisy. Ale s tím asi nic neuděláme. Jsme rády, že jsme si značku patentovaly, vyplatilo se to. Zrovna nyní jsme v soudním řízení, nějaká španělská firma si dala téměř stejnou značku jako my. Podaly jsme tedy námitku a půjdeme před evropský soud.

Jak jste stanovily ceny?

Šly jsme na to od konce. Stanovily jsme si cenu, za kterou bychom body nebo tričko ještě samy koupily. Takže dětské zboží stojí od 150 do 400 korun, sortiment pro dospělé 400 až 500 korun.

Vsadily jste na reklamu nebo na doporučení spokojených zákazníků?

Vrací se k nám stálí zákazníci, nové získáváme hlavně na doporučení. Občas také jezdíme na různé veletrhy, abychom o sobě daly vědět dalším potenciálním zájemcům.

Začaly jste spolupracovat i s chráněnými dílnami.

Docela se nám daří, tak jsme si říkaly, že bychom mohly pomoci dalším. Vyhradily jsme si pár dní a některé chráněné dílny v republice objely. Nechtěly jsme jen brát jejich výrobky, ale domluvit se, co by pro nás mohly vyrábět. Aby si vydělaly a zároveň to bylo podle našeho gusta a líbilo se to zákazníkům. Nyní tak v jedné dílně vyrábějí tašky, v druhé nakupujeme papírové dárkové krabice, ve třetí ušily kapsáře, deky, šály, čepice...

Jaké máte plány do budoucna?

Stále rozšiřovat sortiment podle přání zákazníků a nabízet českou kvalitu.