Měly problém sehnat přesně sedící podprsenku, tak rozjely vlastní obchod

V obchodě Caresse na pražských Vinohradech se kouká především na prsa. Aby ne, když tu majitelky Lucie Bozděchová a Klára Doubková nabízejí přes sto velikostí podprsenek. A dalších třicet, čtyřicet velikostí na požádání objednají.

"Zapomeňte na 70B, tady máte jinou velikost. Vyzkoušejte tady tuhle s peříčkama. Uvidíme, jak vám padne," říká mi Klára a podává mi do kabiny podprsenku. Je trochu těsnější... Tak zkouším ještě černou s puntíkama. Když si pak sednu ke kávě, kterou dívky v obchodě vaří, vypadám jinak: mám 70D.

Proč zrovna obchod s podprsenkami?

Tak se na nás podívejte. Ve chvíli, kdy vám prsa skáčou, kde nemají a podprsenka je jen připlácne k tělu a nepodepře, máte problém. My jsme ho obě měly. A když jsme našly to správné zboží, říkaly jsme si, že ho nabídneme dál, ženám, které mají stejné trápení, jaké jsme měly my.

Fakta Klára Doubková vystudovala bakalářský obor Podniková ekonomika a management na VŠE. Nyní studium ukončila a hledá práci. "Potřebuji nějaký stabilní příjem. Zatím obchod na dva platy nevydělá," říká. Lucie Bozděchová studuje zahraniční obchod na Metropolitní univerzitě v Praze.

Před více než rokem jste otevřely obchod. Ale skoro jste se neznaly.

Potkaly jsme se na internetovém fóru, kde se řešily mimo jiné podprsenky. A jak jsme si tak psaly své zkušenosti a dojmy, zjistily jsme, že obě máme podobný plán. Otevřít si obchod s kvalitním spodním prádlem. A tak jsme si došly jednoho dne na kafe, a tam jsme se domluvily, že se společně pustíme do podnikání.

To byl docela risk…

Obrovský, ale vyšel. V březnu jsme se potkaly a v červnu loňského roku jsme už dávaly žádost na rejstříkový soud. Založily jsme společnost s ručením omezeným a začaly jsme objednávat zboží. Vybraly jsme si čtyři dodavatele z Velké Británie a z Polska, na které jsme našly výborné reference na zahraničních fórech. Některé jsme měly i vyzkoušené. A zároveň jsme hledaly nebytový prostor.

Našly jste pěkný.

Zase přes internet. Bytové družstvo, které obchod vlastní, nám vyšlo vstříc, mohly jsme to tu předělat k obrazu svému. A dalo nám slušný nájem.

Původně jste prodávaly formou bytových večírků. To je zajímavý nápad.

Když nám přišlo objednané zboží, ještě jsme obchod neměly. A tak jsme udělaly sklad v bytech našich rodičů a opět přes internetová fóra jsme začaly zvát ženy na večírky. Vždy se domluvilo mezi sebou pár kamarádek a my jsme k jedné z nich domů naše zboží přivezly. Vyzkoušely si ho pěkně v klidu, v soukromí a něco koupily.

Pokračujete v tom?

Ano, teď už nechodíme do bytů, ale děláme soukromé večírky pro zájemkyně na objednávku přímo v našem obchodě.

Také máte pojízdný obchod.

Ženy žijící mimo Prahu, nemají takové možnosti koupit si kvalitní zboží, a tak jsme si řekly, že jim podprsenky dovezeme. Říkáme tomu "Caresse v", například v Brně, v Olomouci, v Plzni... Domluvili jsme se v několika městech se sítí fitness center a v jejich prostorách zboží vždy dva dny nabízíme. Ženy se na tyhle akce objednávají po půl hodinách a zájem je opravdu velký.

Co se ještě osvědčilo? Jak často jezdíte?

Zhruba jednou za měsíc. Je přece jenom trochu náročné sbalit celý krám do auta. Rozrůstá se nám tak ale síť zákaznic, které o nás zase řeknou dál. A osobní doporučení je ta nejlepší reklama.

Máme funkční internetové a facebookové stránky a snažíme se dostat na různé módní akce, přehlídky, což se nám občas daří. Zatím nás obě ale obchod neuživí, ze získaných peněz pokryjeme náklady. A když něco vyděláme, dáváme to hned zpět do firmy, respektive do nákupu dalších podprsenek.

A s kolika penězi jste začínaly?

Půjčily jsme si od rodičů dohromady 300 tisíc korun. Za to jsme upravily obchod a nakoupily zboží. Podle našich výpočtů se nám náklady vrátí do tří let a ideálně obchod začne vydělávat. Náš sen je mít velký sklad, kde budou všechny velikosti, které existují.

E-shop nemáte?

Nemáme, protože ženy většinou tu svoji velikost neznají. Je třeba, aby k nám přišly a podprsenky vyzkoušely. Každá z těch značek sedí jinak, každá je i trochu jinak číslovaná. Zákaznicím nabízíme členství v takzvaném Caresse clubu - uložíme si velikost a modely dotyčné zákaznice, které ji dobře padly a když pak objedná něco přes internet, víme přesně, co jí poslat. Taky se nám to osvědčilo na Vánoce, kdy přijde vybírat dárek manžel.

A jaké máte ceny?

Od pěti set do zhruba dvou tisíc korun. Internetovým cenám sice konkurovat nemůžeme, ale snažíme se je mít takové, aby naše přidaná hodnota přesvědčila zákaznice o tom, že se vyplatí spíše přijít k nám, než naslepo objednávat.