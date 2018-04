Půjčila si devět milionů, dnes má vlastní kosmetickou značku

Kdy jste se rozhodla, že založíte vlastní kosmetickou značku?

Nápad vznikl před přibližně čtyřmi lety, v době, kdy v Čechách vrcholila ekonomická krize. K výraznému propadu prodejů došlo i v kosmetickém průmyslu. Naše hlavní příjmy v té době pocházely z velkoobchodní činnosti. Prodávali jsme kosmetičkám vybavení a přípravky pro jejich salony. Kvůli krizi jsme najednou přišli o téměř dvacet procent našich příjmů. Tehdy jsme přemýšleli, co dál a zvažovali, zda má podnikání v tomto oboru ještě vůbec smysl.

Jak je vidět, riskli jste to.

Ano, rozhodli jsme se zariskovat a jít proti trhu. Řekli jsme si, že místo neustálého zlevňování zkusíme nabídnout kosmetičkám novou kosmetiku, která bude co do kvality, účinků, ale i designu srovnatelná s tím nejlepším, co se ve světě nabízí. Bylo to hop nebo trop. Nakonec to ale vyšlo a vznikla tak kosmetika Essenté. Nikdy by se to ale nepodařilo bez celé řady skvělých lidí, kteří se do projektu postupně zapojili a věnovali mu často i podstatnou část svého volného času.

Co všechno předcházelo tomu, než jste šla na trh se svou značkou?

Celý proces od původní myšlenky k realizaci trval téměř tři roky. Na začátku jsme si udělali poměrně podrobnou analýzu trhu a řekli si, na jaký typ přípravků se zaměříme jako první a na jakých aktivních látkách postavíme jejich účinnost. Pak následovalo relativně dlouhé období výzkumu a testování. U některých přípravků to trvalo pár měsíců, u některých i více než rok. Souběžně s tím jsme začali vytvářet grafickou identitu značky, vymýšleli názvy a hledali nejvhodnější obaly. No a pak už to bylo méně záživné.

Denisa Jasinská (41 let) Vyrostla v Karviné, kde také vystudovala Střední zdravotnickou školu. Krátce po skončení školy odešla do Prahy.

V 19 letech začala pracovat jako zdravotní sestra ve Vinohradské nemocnici. Po několika měsících se rozhodla odejít a nastoupila v kosmetické firmě.

Firmu začala po několika letech řídit a postupně ji odkoupila.

Před čtyřmi lety založila vlastní kosmetickou značku Essenté.

Žije s přítelem, má čtyřletého syna Jakuba.

Ta nezáživnost se týkala čeho?

Museli jsme vytvořit spoustu průvodních textů a jejich překladů do cizích jazyků, čekala nás řada administrativních úkonů a samozřejmě byrokratický kolotoč spojený se získáváním celé řady osvědčení, bez kterých není možné kosmetiku legálně vyrábět a prodávat. Loni na jaře jsme měli konečně vše hotové a mohli tak oficiálně představit novou značku veřejnosti.

Říkáte, že jste malá rodinná firma. Co si pod tím máme představit?

Ve firmě pracuje půlka mé rodiny. Maminku jsem kvůli tomu přitáhla až z Karviné. No a tu zbývající polovinu rodiny používám alespoň jako pokusné králíky. Jsou první, na kterých zkoušíme hotové přípravky a získáváme prvotní zpětnou vazbu.

Jestli dobře počítám, tak v době, kdy jste začala o své značce uvažovat, se vám narodil syn. Jak jste to všechno zvládala?

Upřímně? Poměrně špatně. V době, kdy jsem se dozvěděla, že jsem těhotná, jsme právě podepisovali smlouvu na koupi objektu pro výrobu a pro nové sídlo firmy. Čekala nás kompletní rekonstrukce. Vhodnou nemovitost jsme hledali přes dva roky a nakonec to přišlo ve stejný okamžik. Měla jsem pár dní na rozhodnutí, zda do koupě nového objektu půjdeme. Celé mé těhotenství se tak neslo v duchu vyřizování úvěrů, projektových plánů a kompletní rekonstrukce domu. Nejdříve jsem na stavbu docházela těhotná, v druhé polovině rekonstrukce s kočárkem.

A co bylo dál?

Následovalo stěhování a velká nejistota, protože jsme se stěhovali téměř z centra Prahy mimo město a nebyli jsme si jisti, zda změna adresy neodradí naše stávající zákazníky. Vzhledem k zadluženosti firmy by to byla katastrofa. Bylo to hodně vyčerpávající období. Párkrát jsem se dostala na samotné dno. Nemít kolem sebe rodinu a přátele, kteří mi pomáhali, a na které jsem se mohla spolehnout, určitě bych to nezvládla.

Kam všude vaše výrobky putují?

Celkový počet salonů, kde pracují s naší kosmetikou, vám z hlavy neřeknu. Za ten necelý rok a půl, co značka existuje, ale máme už kolem stovky certifikovaných kosmetiček, které jsou úspěšně proškolené. Prodáváme také přes vlastní web a jsme v nabídce i jiných e-shopů zaměřených na kosmetiku.

A co zahraničí?

Vyvážíme na Slovensko a od letošního jara má naše značka zastoupení také v Polsku. V jednání je řada dalších zemí včetně některých hodně exotických. Naposledy nás třeba oslovila firma z Pákistánu.

V čem se vaše produkty liší od těch běžně dostupných v drogeriích a parfumeriích?

Myslím, že jednoznačně složením a vysokým obsahem účinných látek. Na rozdíl od přípravků prodávaných v drogeriích nejsme nikým ekonomicky tlačeni k co nejnižší výrobní ceně. Můžeme si proto dovolit dávat do našich přípravků kvalitní suroviny. Snažíme se, aby receptury našich produktů obsahovaly vždy horní, výrobcem doporučenou dávku dané aktivní látky tak, aby to mělo smysl a výsledky byly vidět co nejdříve.

Které látky to jsou?

Naše kosmetika je hodně postavená na alfa-hydroxykyselinách (AHA kyselinách) a peptidech. Peptidy jsou biologické molekuly, které se skládají z aminokyselin a dokáží přímo ovlivňovat činnost buněk. Proto právě využití peptidů dnes patří k velmi významné oblasti, kterou se ubírá současný kosmetický výzkum a vývoj. Nejrůznější peptidy již dnes dokáží stimulovat kožní buňky k vlastní tvorbě kolagenu a elastinu a významně ovlivňovat funkci pokožky, její zdraví a celkový vzhled.

VIDEO: Jak se dělají špičkové krémy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Co si myslíte o všech těch „zaručeně“ omlazujících krémech, sérech, fluidech, které ženám uberou podle reklam dvacet i více let?

V tomto směru šla doba velmi dopředu. Dnes se dá sehnat opravdu velké množství vysoce kvalitních látek s prokazatelnými účinky. Nicméně vždy hraje svou roli i genetika a to, jak se kdo o svou pleť stará či staral v minulosti. Ani ten nejkvalitnější přípravek nedokáže vymazat „hříchy minulosti“ a ošálit genetické předpoklady.

Takže prevence?

Určitě. Je velmi důležité pečovat o svou pleť již od puberty. Prevence je vždy daleko lepší a účinnější než řešení trvalého problému. Výsledky i těch nejmodernějších přípravků na pleť jsou znatelné až po delší době používání, tedy až po několika týdnech či měsících. Bohužel spousta lidí něco vyzkouší a očekává, že vše dosud zanedbávané zmizí během několika dnů jako mávnutím kouzelného proutku. Ale tak to není.

Vrátím se k vašemu podnikání. Když jste se rozhodla, že vytvoříte svou značku, jaké byly investice?

Do projektu šly prakticky všechny naše rodinné úspory a já, která nikdy nechtěla mít ani korunu dluhu, jsem si najednou od bank půjčila přes devět milionů. Když pominu finance, tak to bylo především spousta času a energie. Přemýšlela jsem nad tím vlastně neustále. Ráno, když jsem se probudila, cestou do práce, v práci, cestou z práce, večer před spaním, prostě pořád mi v hlavě běžely myšlenky, co všechno ještě musím udělat. Myslela jsem na to, jestli jsem na něco nezapomněla, jestli by to nešlo udělat lépe, jestli se produkty budou líbit, jestli bylo mé poslední rozhodnutí správné, jestli všechno ufinancuji.

Na jaké problémy a zádrhele jste narážela?

Asi nejnáročnější bylo vyhovět všem legislativním nařízením spojeným se samotnou výrobou. Ta se v průběhu posledních několika let poměrně výrazně zpřísnila.

Může se hodit Začněte budovat svou kariéru a najděte si zaměstnání na jobDNES.cz



V čem?

Dnes vůbec nezáleží na tom, jestli vyrábíte jen pár kusů, nebo jste nadnárodní korporace se statisícovými šaržemi výrobků. Musíte splňovat stejné požadavky. To je samozřejmě zvlášť pro menší firmy finančně náročné. I proto to řada firem řeší tak, že kosmetiku ve skutečnosti nevyrábí, ale nechává si ji plnit u jiných výrobců na zakázku. Firem, které kosmetiku opravdu samy vyrábějí, je v Čechách relativně málo.

Vy jste tedy jedni z mála českých výrobců, kteří si kosmetiku dělají sami...

Ano. My jsme rozhodli jít cestou vlastní výroby, i když jsme si díky tomu na začátku finančně sáhli na dno.

Moc se o vás ale mezi běžnou populací zatím neví.

Jako malá rodinná firma nemáme milionové rozpočty na televizní reklamu a další propagaci, takže úspěch naší značky hodně stojí na doporučování a vzájemných referencích zákazníků.

Pro koho jsou vaše výrobky určeny? Může si je koupit i obyčejná žena?

Je to především profesionální kosmetika, tedy kosmetika určena pro práci v kosmetických salónech. Některé produkty, které vyžadují odborné znalosti a zaškolení, jsou prodávány pouze profesionálům. Ostatní jsou určeny i široké veřejnosti. Správný výběr produktů pro pravidelnou domácí péči by měla ženám doporučit právě jejich kosmetička poté, co jim provede správnou diagnostiku pleti. Kosmetické ošetření pleť správně „nastartuje“, a pak už je to jen na nich, zda budou v péči doma pokračovat. Výsledky jsou tak rychlejší a viditelnější.

Můžete nám své produkty trochu představit?

Momentálně nabízíme čtyři kosmetické řady: řadu pro profesionální péči v kosmetických salonech, dále přípravky na řešení problémů s akné, hydratační péči a přípravky pro zralou pleť a vyhlazení vrásek. Velmi žádaný je například Expres krém proti vráskám, který funguje podobně jako botox. Vyrábíme v relativně malých šaržích, vždy několik stovek kusů najednou. Snažíme se produkty vyrábět vždy tak, aby neležely dlouhé měsíce v regálech.

Jak si vybíráte dodavatele surovin?

Při výběru dodavatelů aktivních látek a dalších klíčových surovin se zaměřujeme na firmy, které mají kvalitní technologické a laboratorní zázemí a jsou napojeny na výzkumné programy na vysokých školách a ve vědeckých ústavech. Díky spolupráci s nimi jsme schopni dlouhodobě držet krok s nejmodernějšími trendy v oblasti dermatologie a kosmetologie. Tyto firmy se důsledně chrání před možným poškozením svého dobrého jména. Spolupráce s těmito dodavateli ale pro nás znamená i řadu povinností.

Kolik lidí zaměstnáváte a v jakých profesích?

Jsme relativně malý tým. Máme šest lidí na plný úvazek a vedle toho skupinu asi deseti specialistů, kteří s námi dlouhodobě externě spolupracují. Na vývoji se hlavní měrou podílejí čtyři lidé včetně mě, v samotné výrobě pracují dvě kolegyně. Další člověk pak zajišťuje balení a expedici, další má na starosti každodenní komunikaci se zákaznicemi. Máme také dvě lektorky, které zaškolují kosmetičky. O obchod a marketing se stará můj partner a spolu s ním od letošního roku i dvě úžasné externistky, které mají na starosti PR a komunikaci na sociálních sítích.

Uživí vás toto podnikání?

Jednu chvíli to bylo hodně na hraně, ale ano, uživí. Bez úvěru bychom to ale určitě nezvládli.