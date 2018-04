Začala vyrábět zdravé jídlo v pytlíku a její podnikání rychle roste

Myšlenka, která vedla k založení firmy LeGracie, byla jednoduchá, a přesto originální: „Kdo má dnes čas dlouze nakupovat, studovat recepty a stát čtyři hodiny u plotny?“ zeptala se sama sebe Simona Hošnová. „Je přece skvělé sáhnout po pytlíku, o kterém vím, že v něm najdu kvalitní suroviny. Každý má za dvacet minut hotovou teplou večeři nebo víkendový oběd,“ odpověděla si. A podnikatelský nápad byl na světě.

Kdy jste se vrhla do podnikání?

Během tříleté rodičovské dovolené mi došlo, že nechci opustit malé dítě v Táboře a vrátit se na náročnou bankovní pozici v Praze. Lokální nabídky z oboru bankovnictví pro mě nebyly tou správnou motivací a navíc jsem během mateřství spoustu věcí přehodnotila. Podnikání pro mě byla ideální varianta: jsem časově flexibilní, nemusím nikam dojíždět, trávím se synem maximum času.

A jak jste přišla na to, že budete vyrábět jídlo v pytlíku? Trend je nyní spíše opačný, lidé se vracejí k dlouhému, poctivému vaření.

Jídlo mě vždycky bavilo. Už jako malá holka jsem ráda vařila, hlavně se svojí babičkou, která mě ke všemu ochotně pouštěla. Později jsem si pohrávala s myšlenkou otevřít kavárnu, bistro nebo obchod. A tak jsem vařila, vařila, až jsem se provařila k vlastním recepturám, které jsem testovala na členech rodiny. Začala jsem pátrat po tom, jak jídlo jednoduše schovat do pytlíku, aby si každý mohl kdykoli kdekoli rychle připravit kvalitní pokrm.

Na poctivé a dlouhé vaření je čas hlavně o víkendu, ale přes týden se většina lidí odbude nějakou „rychlovkou“. Také jsou místa, hlavně chaty a chalupy, kde se nám prostě dlouze vařit nehodí nebo nechce. Tam všude jsou naše pytlíky ideální volba.

Jaký byl ohlas na trhu?

Skvělý. Začali jsme v říjnu a již v únoru jsme měli pravidelné zákazníky v e-shopu, více než 250 maloobchodních partnerů po celé republice a teď je to už přes tisíc obchodů včetně Slovenska, kde je možné naše produkty koupit. Nyní dokonce jednáme o spolupráci i s několika obchodními řetězci.

Překvapil vás úspěch? Co nejvíce?

Zaskočil nás velký zájem firem, které naše jídlo nabízejí jako benefit svým zaměstnancům. Nebo je nakupují přímo do firemních kuchyní, kde je k dispozici pro oběd na pracovišti. Udivil nás i vysoký počet mužů, kteří nakupují v našem e-shopu, tvoří přes třetinu zákazníků.

Velký boom prožíváme právě nyní, kdy začaly prázdniny a doba dovolených. Jídlo v sáčku je pro lidi ideální, berou si ho na cesty i do ciziny a do kempů.

Receptury vytváříte jen vy? Kde berete inspiraci?

Ano, často vycházím z toho, co vařím doma, co ochutnám v restauraci, co najdu při listování kuchařkami, ale nejvíce, co okusím při cestování, třeba v mé oblíbené Itálii. Jsou v tom roky vaření, kombinování, ochutnávání. Bohužel ne vše jde dát jednoduše do sáčku. Receptur mám v hlavě spoustu a každý měsíc se snažíme přijít s jednou novinkou.

Takže z čeho se nyní skládá vaše nabídka?

Aktuálně z patnácti výrobků - hotových jídel, sladkých pokrmů a polévek, v cenách od 35 do 69 korun. Letos v dubnu jsme uvedli na trh dva nové produkty pro děti od jednoho roku. Od září do konce roku postupně představíme dalších deset novinek.

Simona Hošnová (38) Vystudovala obchodní akademii a poté angličtinu na jazykové škole, 15 let se věnovala bankovnictví.

Nyní je majitelkou firmy LeGracie, která vyrábí a prodává zdravé jídlo v sáčku.

S partnerem Pavlem má sedmiletého syna Jana.

Kolik má firma zaměstnanců? Měla jste problém najít kvalitní pracovníky?

Pracuje pro nás 15 lidí, ale nestíháme, od června musím přijmout dalších šest. Výběrová řízení u nás mají několik kol. Nehodnotíme jen zkušenosti, praxi a osobnostní profil kandidátů, ale také potenciál měnit se a růst.

Jaké jsou přednosti a nevýhody toho, když rodina pracuje spolu?

Práci v rodinné firmě vidím jako výhodu. Naprosto si důvěřujeme a můžeme se na sebe spolehnout. Role máme s mým partnerem Pavlem jasně rozdělené. Já mám talent na jídlo, on se stará o obchod. Díky tomu, že hledáme inspiraci i za hranicemi, naše rodina hodně cestuje, což je skvělé.

Máte na trhu konkurenci? Jste na ni připraveni?

Dovolím si říct, že ji zatím nevnímáme. Firma vznikla právě proto, že lidem u stávajících výrobků vždy něco chybělo: zajímavá receptura, krásný obal, moderní švih, jednoduchost přípravy. Nebo naopak něco přebývalo: sůl, kypřidla, glutamany, složité vaření.