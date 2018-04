Farmáři jim nevěřili, dnes jdou potraviny v bedýnkách „na dračku“

Myšlenka dodávat lidem až do domu čerstvou zeleninu od farmářů napadla Janu Bínovou před čtyřmi lety. A s podnikatelským záměrem neotálela. S manželem založila firmu Svět bedýnek a společně začali objíždět české zemědělce.

„Inspirovali jsme se podobnou službou v zahraničí. K dodání naší první farmářské bedýnky zákazníkovi uběhlo jen pár dnů. Také jsme hned zprovoznili první verzi webu, domluvili si naše první farmáře, zajistili potřebné dokumenty k provozování služeb v potravinářském průmyslu a při procházkách se psem v okolí našeho bydliště kousek za Prahou roznesli první letáky,“ vzpomíná mladá žena, která kvůli nové firmě opustila práci v televizi. Vždycky se prý chtěla věnovat vlastnímu projektu.

Jak a kde jste hledali dodavatele?

Najít ty správné farmáře bylo to nejsložitější. V tu dobu byly farmářské trhy na začátku, a tak nikdo z farmářů, které jsme oslovili, nevěřil, že by mohl systém bedýnek fungovat. Neuměli si to ani představit.

Ze začátku jsme si pro vše jezdili s manželem sami, vybírali a ochutnávali. Každá farma se zaměřuje na něco jiného, jeden farmář na brambory, druhý na saláty a bylo logisticky náročné veškerou zeleninu a ovoce dostat na jedno místo, k nám domů, kde jsme bedýnky skládali. Projezdili jsme spoustu peněz v benzinu. Kontakty jsme na farmáře hledali většinou na internetu. Dnes už se nám hlásí sami a většina nám své produkty i vozí.

Měli jste nějaký kapitál do začátku?

Začínali jsme postupně, nepotřebovali jsme tedy žádný velký počáteční kapitál. Držíme se strategie, že vše, co vyděláme, po zaplacení nákladů a mezd vkládáme zpět do podnikání. Obešli jsme se tak zcela bez půjček.

Kdy začal podnik vydělávat?

Živit nás, tedy mě, manžela a moji sestru začala firma asi po dvou letech. Do té doby jsme ještě se sestrou měly od státu sirotčí důchod a nějaké peníze z práce, takže jsme na bedýnky nebyly úplně finančně odkázané. Stejně tak manžel pracoval dva roky na částečný úvazek.

Jak jste o nové službě, dali vědět zákazníkům?

Zjistili jsme, že nejvíce funguje v pozitivním smyslu „šuškanda“, tedy když je spokojený jeden zákazník, řekne o nás svým známým a tak pořád dál. Snažíme si tedy udržet stávající zákazníky, každý týden jim posíláme novinky z farem, tam naleznou informace o tom, co je zrovna v sezoně, zajímavé recepty nebo třeba informace typu „víte, že“, kde se snažíme popisovat aktuální situace na farmách.

Nejprve jste prodávali naplněné bedýnky, dnes už si je mohou zákazníci sestavit sami.

Ano, ale přesto více než polovina našich zákazníků volí námi předsloženou bedýnku, ve které mohou obdržet i druhy zeleniny, které neznají, nebo by si je třeba sami do bedýnky ani nedali. Z reakcí zákazníků víme, že právě toto mají na farmářských bedýnkách rádi. Naše motto je řídit se sezonností a tomu odpovídá i obsah bedýnek.

Postupem času přibylo k zelenině a ovoci i další zboží.

Zjistili jsme, že je zájem i o další potraviny, a tak jsme doplňovali podle poptávky. Nyní zelenina a ovoce tvoří pouze třetinu prodeje. Zbylé dvě třetiny doplňuje maso a uzeniny z českých chovů, mléčné výrobky z několika farem, čerstvé pečivo, vajíčka a dalších více než tisíc farmářských produktů. Z rozvozu bedýnek se stal jakýsi virtuální farmářský trh, kde si může každý zákazník z pohodlí svého domova vše objednat. My mu pak nákup dodáme v předem domluvený čas až domů.

Po čtyřech letech vám firma velmi dobře funguje.

Začínali jsme čistě jako rodinná firma, já, manžel a sestra. Dnes už máme každý svůj tým zaměstnanců a musím říct, že tento koncept dělby práce nám plně vyhovuje. V současnosti dáváme práci více než dvěma desítkám lidí, a tím, jak stále roste zájem o naše služby, přibíráme další.

Jak si zaměstnance vybíráte?

Zatím vždy na doporučení známých. A musím zaklepat, máme na zaměstnance velké štěstí, můžeme se na všechny spolehnout. Jen se obávám, že brzy nastane doba, kdy budeme další kolegy nabírat přes inzerát, a to bude pro nás nová situace.

Kolik máte poboček?

Preferujeme systém franšíz, které podle nás nezatěžují chod firmy tak jako klasické pobočky. V současnosti provozujeme již čtyři plně funkční franšízy. Kromě Prahy a okolí, kde jsme začínali, je naše služba dostupná na Plzeňsku, Liberecku, Pardubicku a také v Bratislavě. První franšíza vznikla před dvěma lety a náš cíl je během příštího roku pokrýt většinu krajských měst a okolí. Něco podobného plánujeme i na Slovensku.

A jakým způsobem je možné od vás franšízu získat?

Máme dvě varianty. Na Slovensku funguje jako samostatná jednotka, má své farmáře a dodavatele. My jim poskytujeme veškeré know-how, webové stránky, marketing a oni nám platí určitá procenta z obratu. Tenhle model bychom nabídli i u nás zájemcům ze vzdálenějších míst republiky.

Jinak v Čechách je to momentálně tak, že se franšízant stará o svůj region, o své zákazníky, ale jezdí si pro vytvořené bedýnky a pro zboží k nám do centrálního skladu a následně je rozveze zákazníkům. Odpadá mu tedy starost s domlouváním dodavatelů, vyráběním bedýnek, objednáváním zboží. My si zase takto ohlídáme kvalitu. V tomto případě nám také platí určitá procenta z prodeje, a to podle výše objednávky.

Kdo jsou vaši nejčastější zákazníci?

Máme hodně zákaznic, které jsou na mateřské dovolené. Vybrat by si měl u nás ale každý - mladý, starý, vegetarián, masomilec i ti, co jsou například nuceni držet bezlepkovou dietu. Právě o kvalitní bezlepkové produkty se zákazníci hodně zajímají.

Zboží dodáváte zákazníkům sami, nebo si najímáte firmy?

Veškerý sortiment dopravujeme sami našimi chlazenými vozy. Většina zákazníků díky pravidelnosti zná „svého“ řidiče, který je zároveň naší prodlouženou rukou, je ochotný s nákupem pomoci až do kuchyně, vše vysvětlit a prohodit se zákazníky pár slov. Díky tomu tvoříme na trhu s potravinami přirozený protipól řetězcům, a tak trochu narušujeme jejich hegemonii.

Neuvažujete o kamenných obchodech?

Ne. Snažíme se budovat kvalitní službu donášky čerstvých potravin až do domu. Naše země má dostatek kamenných obchodů, poptávka je především po službách, a to po takových, které mimo jiné šetří čas.

Co je podle vás na podnikání nejtěžší?

Vydržet a ustát tu odpovědnost za lidi kolem nás.