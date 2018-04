Založila exkluzivní seznamku. Má už deset zaměstnanců a chce další

Seznamka na vyšší úrovni učarovala Katarínu Němcovou před pár lety v Americe. Připadalo jí to jako dobrý nápad vzdělávat lidi v přístupu k partnerům. V New Yorku tehdy měla slibně rozjetou kariéru, pracovala v reklamní agentuře jako vysoce postavená manažerka komunikace. „Tehdy jsem ještě o podnikání v dohazování neuvažovala. Ale říkala jsem si, že by bylo fajn mít jednou vlastní značku a být sama sobě šéfem,“ vzpomíná Katarína.

Netrvalo dlouho a přišel životní zvrat. „Přítel mi řekl, že se se mnou rozchází. Ztratila jsem hlubší smysl toho, co dělám, a najednou se mi všechno rozsypalo jako domeček z karet,“ říká mladá žena. Odjela do Asie, hodně cestovala, a když se vrátila do Čech, pustila se do podnikání. Založila exkluzivní seznamku Find L'Amour.

Co je matchmakingová agentura a jaký je rozdíl mezi klasickou seznamkou?

Matchmaking, jinými slovy dohazování, je proces, v rámci kterého třetí osoba (dohazovač/ka) dává dohromady dva lidi s cílem vážného vztahu. U exkluzivní seznamky má každý vlastní, na míru šitou cestu k nalezení partnera. Dohazovač a vztahový konzultant, většinou psycholog, ho na této cestě intenzivně a s individuálním přístupem doprovází. To u klasické seznamky nemáte.

Pomáháme lidem od prvního momentu sebeuvědomění a sebepoznání přes přípravu k tomu, aby nechali do svého života vstoupit a přijmout vhodný protějšek a vést šťastný partnerský život. Zatímco klasické on-line seznamky jsou plné nestabilních a nedůvěryhodných jedinců, my přísně selektuje a “oťukáváme” každého nového člena.

Jak práce s klienty vypadá?

Hledání partnera začíná bezplatnou 90minutovou konzultací se mnou. V rámci ní identifikuji klientovu osobnost, situaci, tendence a cíle, jinými slovy zjistím, kde se klient nachází a čeho chce dosáhnout. Ještě než absolvuji schůzku, se snažím informace o klientovi zjistit prostřednictvím detailního dotazníku, abych se ubezpečila, že má smysl se setkat. Foto také hodně napoví.

Veřejné i privátní koučingové a konzultační programy jsou klíčovou součástí naší nabídky. Čas ukázal, že absolventi těchto programů jsou v procesu hledání partnera úspěšnější než ti, kteří jenom pasivně čekají na to, jak jim na talíři naservíruji profily protějšků.

Jaké byly začátky podnikání?

Všude slyším, jak jsou začátky podnikání těžké, mně to tak nepřišlo. Naopak, všechno šlo relativně hladce a přirozeně. Když se vydáte správnou cestou, prostor se nabídne sám. Především díky své cílevědomosti, odvaze, pozitivnímu “can do” přístupu a stoprocentnímu nasazení jsem to zvládla. Jak říkal Winston Churchill: “Úspěch je schopnost jít od neúspěchu k neúspěchu a neztratit při tom nadšení.“

Kolik vás stál rozjezd podnikání v tomto oboru?

První rok mě stál zhruba milion korun. Investovala jsem hlavně do schopných lidí, kteří pomohli mé seznamce dostat se tam, kde je dnes. V našich končinách jsou v mnoha oborech talenty velmi podhodnocené. Šetřit na kvalitních lidech se ale nevyplatí. Když investujete do správných lidí a neustále je motivujete, oni vám budou věrní a v konečném důsledku budou podávat i vyšší a kvalitnější výkony. Nemluvě o tom, že budou všude vyprávět, jakého mají skvělého šéfa a jak se těší do práce, která je vlastně jejich zábavou.

Na jakou klientelu cílíte?

Na začátku, když jsem ještě neměla ujasněnou cílovku, přitahovala jsem nejrůznější typy od zlatokopek až po ženaté muže. Jakmile jsme se však vyprofilovali na opravdu exkluzivní seriozní seznamovací agenturu, začali přicházet kvalitnější klienti, kteří hledají více než obyčejnou seznamku. Chtějí top kvalitu, nadstandardní servis, jasné výsledky a vůbec něco extra, co nenajdou nikde jinde.

Jsou to lidé ze střední a vyšší třídy, kteří nemají čas hledat partnera sami, nechtějí mrhat energií na nejisté seznamování v barech, brouzdáním na internetu nebo randěním s někým neperspektivním.



Chtějí se lidé měnit, aby našli partnera?

Matchmaking je psychicky náročná záležitost. Ne každý člověk je otevřený změně a ne každý hledá příčiny v sobě. Nicméně zájem o kurzy seberozvoje, o akce pro singles a vztahové poradenství stále roste. Dohazování a všechno s tím spojené mě moc baví a v tomto stadiu si neumím představit, že bych dělala něco jiného.

Kolik máte zaměstnanců a jak si kolegy vybíráte? Je těžké sehnat kvalitní lidi?

Čím více se značce dařilo, tím více začala být atraktivní nejenom pro klienty, ale i pro potenciální zaměstnance. Já lidi v týmu raději nazývám kolegy. Slovo zaměstnanec často vzbuzuje negativní konotace. Lidé, které to přitáhlo do Find L’Amour, mají podobný pohled na život jako já a hlavně mají vášeň pro to, co dělají.

Většinou jsem je oslovila na základě doporučení nebo přišli sami. Chvilku trvalo, až jsem dospěla k současné, ještě ne úplně kompletní, sestavě deseti lidí. Pořád hledám dohazovače a ambasadory ve městech s velkým počtem nezadaných jako například v New Yorku, Londýně nebo Dubaji. Nicméně proces expanze by mohl být nekonečný, ale abych si zachovala zdravý rozum a životní balanc, zatím buduji především klientskou databázi v Evropě.

Jak jsou vaše služby placeny?

Naše na míru šité privátní balíčky jsou zaměřeny na výsledky v podobě určitého počtu setkání s vybranými protějšky a taktéž nabízejí účast v různých kurzech. Startují na částce 12 999 korun. Konečná cena závisí na tom, kolik času, energie a peněz se rozhodnete investovat do hledání toho pravého či té pravé.

Jakou marketingovou strategii preferujete? Na co jste vsadili, aby se o vás lidé dozvěděli?

Nejsilnější reklamou je jednoznačně word of mouth, tedy osobní doporučení těch, kteří vyzkoušeli naše služby. Samozřejmě když mě osloví televize, rozhlas nebo magazín, tak se nebráním rozhovoru, nicméně je mnohem větší šance, že se o nás dozvíte ze zdrojů, ke kterým má nejblíž naše cílová skupina. Ti, kteří stojí o mé služby, si mě dříve nebo později najdou.

Jaká je konkurence v tomto oboru a je těžké se prosadit?

Dovolím si skromně prohlásit, že v Česku a na Slovensku nemám žádnou konkurenci. Na těchto trzích neexistuje žádná jiná seznamka, která by pracovala s nezadanými lidmi tak komplexně jako my.

Jaké máte plány do budoucna?

V roce 2016 plánuji hodně investovat do on-line marketingu a nové Find L’Amour aplikace. Pak také chci změnit skutečnost, že v našich končinách jsou hlavně muži vůči „dohazování“ ještě trochu vlažní. A celkově zvýšit jejich kvalitu po vizuální i psychické stránce.