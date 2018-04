Našli díru na trhu. Získali investora a rozjeli zasílání balíků lidem

Robert Škorpík a Jakub Kůstka se potkali před lety v logistické firmě. Oba ale v sobě měli touhu být jednou vlastními pány. Slovo dalo slovo a společně začali přemýšlet, jakou službu by trhu nabídli.

Buďte úspěšní Nastartujte svoji kariéru na jobDNES.cz. Vyberte si z aktuální nabídky volných pracovních pozic. Nečekejte v koutě, jděte práci naproti. Vytvořte si profesionální CV zdarma.

A našli díru na trhu, jak říkají: „Balíků se připravuje po republice každý den tisíce, ale většina zasilatelských společností se soustředí na firmy. Obyčejné lidi, kromě pošty, nikdo moc neřeší. Zjistili jsme, že v tomto směru je potenciál,“ říká Robert Škorpík, dnes spolumajitel firmy chytrybalik.cz.

Jak jste začali?

Robert: Chtěli jsme posílání balíků co nejvíce usnadnit. Takže u nás nemusíte s balíkem nikam chodit, ale my si pro něj dojedeme k vám, přesně na místo, které určíte. A dopravíme ho tam, kam chcete. K tomu jsme potřebovali webový systém, přes který zákazníci vše vyřídí.

To ale nebyla levná záležitost...

Jakub: Vývoj on-line systém na míru stál 350 tisíc korun. Tolik peněz jsem neměli, takže jsme začali hledat investory. Protože balíky posílají hodně ženy na mateřské dovolené, oslovili jsme majitele jednoho internetového bazaru s tím, že by mohl rozšířit své služby. Představili jsme mu náš projekt a požádali ho, zda by se stal společníkem a finančně pomohl.

Jak to dopadlo?

Robert: Souhlasil a dal nám půl milionu korun. Jenže se vývoj našeho serveru pozdržel. Bylo to hodně náročné, pořád se objevovaly nějaké chyby, takže jsme nedodrželi termín dokončení. On nakonec od smlouvy odstoupil. Naštěstí se ozvali další tři zájemci, kteří byli ochotní se do projektu zapojit.

Zajímavé profese V rubrice Práce a podnikání přinášíme rozhovory se zástupci zajímavých profesí. Další příběhy čtěte zde.

Jakub: Vybírali jsme tak, aby investor byl nějakým způsobem napojený na naši službu. Dohodli jsme se nakonec s firmou, která pro nás vyvíjela internetový server. Tím, že nebyl problém sehnat investora, jsme si také potvrdili, že na trh nepřicházíme s nějakou utopickou myšlenkou. Zavedení podnikatelé mají peníze a chtějí je do zajímavých projektů investovat.

Jak vaše služba funguje?

Jakub: Jsme napojeni na čtyři přepravce, kteří jsou schopní balík rychle doručit nejenom po České republice, ale i po celé Evropě. U nás vše vyřídíte on-line. Zadáte, zda chcete poslat velký nebo malý balík, maximum je 50 kilogramů. Pak napíšete adresy, kde je třeba ho vyzvednou a kam odvést. Garantujeme, že řidič přijede do druhého dne od objednání a do dalšího dne zásilku doručí.

Robert: Nakonec zvolíte formu platby. Nabízíme možnost doručení i do poštomatu, což jsou automatizovaná výdejní místa, takový obrovský stroj, který vám zásilku vydá, když vyťukáte kód. U poštomatu je výhodou, že si můžete balík vyzvednou 24 hodin denně.

A můžete se na řidiče velkých přepravních společností spolehnout?

Robert: Oni se snaží, protože jde o nasmlouvané soukromníky, kteří mají svá auta a za každý balík dostávají peníze. Navíc se u nich sleduje úspěšnost doručení a podle toho mají bonusy navíc.

Fungujete „naostro“ půl roku. Jak to jde?

Jakub: Vyzkoušeli jsme si to na úplném začátku s balíky příbuzných a přátel a vychytávali mouchy. Teď už systém funguje a zákazníků přibývá. Objem přepravených zásilek je v tuto chvíli jen v desítkách za den, ale čísla rostou.

Vyděláváte?

Jakub: Zatím ne. To málo, co získáme, dáváme zpátky do firmy. Výplatu si ještě nedáváme, platíme zatím jediného zaměstnance - slečnu v zákaznickém centru. A pak externí spolupracovníky.

Jak získáváte zákazníky?

Robert: Udělali jsme si stránku na sociální síti, na Facebooku a v současnosti obcházíme internetové bazary. Pokud dají odkaz na naše stránky, rozšíří portfolio služeb. Nebudou už jen bazarem, ale i místem, které zajistí přepravu zboží. Budou prodejním kanálem i s možností dopravy, takže vlastně určitou formou e-shopu. Z každého odeslaného balíků čerpají byť malou, ale provizi.

Na kolik jste svou službu ohodnotili?

Robert: Ceny jsme tvořili jednoduše. Jako strop jsme stanovili ceny pošty. Podařilo se nám vyjednat s přepravci takové částky, že se do toho vejdeme. Poslání nejlevnějšího balíku do ruky do jednoho kila je 99 korun, největší zásilka je za 390 korun.

Cílíte na lidi, kteří prodávají a nakupují na internetových bazarech.

Jakub: A také na matky na mateřské, nebo třeba na babičky, které chtějí poslat bábovku vnoučatům. Doručíme více méně cokoliv - kolo, kočárek i staré křeslo.

Server už jste vyladili, teď je ještě třeba naučit lidi pořádně balit...

Jakub: Na to se chceme zaměřit. Máme sice na stránkách rady, jak co zabalit, ale lidé na to moc neklikají. Musíme to umístit viditelněji. Na tom hodně záleží. Když je to špatně zabalené, řidič balík nepřevezme. V přepravních společnostech totiž zásilky neodbavují lidé, ale stroje a mohou nastat problémy.

Nelitujete, že jste dali „vale“ zaměstnaneckému poměru a pustili se do podnikání?

Robert: V žádném případě. Mysleli jsme, že to bude trochu růžovější, ale vytrváme. Té naší myšlence prostě věříme.