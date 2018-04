Novinka ve stavebním spoření: rodiče vyberou peníze i bez soudu

Usnadněte svým dětem start do samostatného života Díky státní podpoře a možnosti levného úvěrování, stavební spoření představuje výhodnou a dlouhodobou formu finanční rezervy. Děti mohou naspořené finance využít na vlastní bydlení nebo studium.

Stavební spořitelny v současnosti neuznají výpověď smlouvy o stavebním spoření založenou na jméno nezletilého dítěte, pokud k ní rodič nedoloží souhlas opatrovnického soudu. To pro rodiče znamená významnou komplikaci, jak se k penězům, které dítěti naspořili, dostat. Připravovaná novela zákona o stavebním spoření, kterou čerstvě schválila Poslanecká sněmovna, a která nyní leží v Senátu, by znamenala, že po uplynutí vázací doby šesti let již souhlas opatrovnického soudu nebude potřeba. Ledaže by s ukončením smlouvy nesouhlasili všichni zákonní zástupci nezletilého.

Jakou úpravu novela konkrétně přináší?

Novela fakticky stanovuje, že zrušení smlouvy o stavebním spoření se považuje za běžné nakládání s majetkem nezletilého. Z toho vyplývá, že k jeho účinnosti není potřeba souhlas soudu. Zároveň novela zákona stanoví, že pokud se všichni zákonní zástupci nezletilého neshodnou na tom, že se stavební spoření má zrušit, tak stavební spořitelna bude souhlas soudu i nadále vyžadovat.

Stanislav Holeš Stanislav Holeš působí v Partners od roku 2011.



Přináší i nějaké novinky?

Návrh zákona řeší naštěstí i situaci, kdy smlouvu založí jeden rodič a přispívá na ni a druhý rodič by z ní chtěl peníze „vybrat“. Proto bude potřeba souhlas všech zákonných zástupců, tedy nejběžněji obou rodičů. To je rozumné řešení, přesto může v praxi přinést dvě komplikace. Pokud potomkovi založil smlouvu jeden rodič, přispíval na ni, následně zemřel a druhý rodič, který je nyní sám zákonným zástupcem potomka, prostředky vybere a použije pro svou potřebu, pak již nezbude nic jiného, než aby potomek takového rodiče žaloval.

A druhá komplikace?

Pokud smlouvu založili rodiče společně nebo jen jeden z rodičů a na smlouvu převážně přispíval, následně se s druhým z rodičů rozvede a přestane komunikovat, může být velmi obtížně získat souhlas druhého rodiče k dispozici. V této situaci by opět rozhodoval opatrovnický soud, ale oproti současné situaci to není žádná změna.

Co když potomek nebude chtít, aby rodiče peníze vybrali. Bude s tím moci něco dělat?

Bude moci rodičům vyhrožovat, že když na prostředky sáhnou, bude je po dosažení zletilosti žalovat o jejich vydání, pokud je použijí v rozporu s jeho zájmy. Je podstatné si uvědomit, že novela zákona sice usnadňuje rodičům či jiným zákonným zástupcům získat prostředky na smlouvě, ale nic nemění na základním faktu, že jde o prostředky dítěte a rodiče s nimi nemohou nakládat jako s vlastními, byť je naspořili. To znamená, že je musí spravovat v souladu s ustanoveními občanského zákoníku, tedy musí především majetek dítěte jako řádní hospodáři spravovat, zejména ho nijak neztenčovat.

Je změna legislativy nezbytná?

Současnou praxi ovlivnily dvě skutečnosti - jednak znění nového občanského zákoníku, které upřesnilo předcházející právní úpravu týkající se právního jednání rodičů za nezletilé děti. A také to byl strach stavebních spořitelen ze soudních sporů s nezletilými klienty, kteří třeba mezitím nabyli zletilosti.

V minulosti se nejednou stalo, že jeden rodič zrušil smlouvu a peníze si vybral a dítě spolu s druhým rodičem se následně domohlo u soudu rozhodnutí, že zrušení smlouvy bylo neplatné. Stavební spořitelna tedy musela dítěti vyplatit peníze „znovu“. Takovým situacím se chtějí spořitelny samozřejmě vyhnout, a proto nyní rozhodují soudy. Pokud se tedy má odstranit nutnost rozhodnutí opatrovnického soudu k výpovědi smlouvy o stavebním spoření, je legislativní změna žádoucí.

Jak soudy rozhodují, odmítají rodiče často?

Nejde o to, že by rodiče odmítali. O takovém případu dosud ani nevím. Jde ale o to, že soud nemusí rozhodnout podle návrhu rodiče ohledně další dispozice s prostředky, které jsou ze smlouvy o stavebním spoření vyplaceny. Rozhodovací praxe soudu v tomto není jednotná a samotný problém je vlastně docela nový - soudy doposud o přivolování k právním jednáním rodičů za nezletilé takto „masově“ neměly důvod.

Jak dlouho trvají spory?

Délku trvání soudního řízení nelze jednotně odhadnout. Záleží na tom, jak je příslušný soud zatížený agendou. Nicméně by se řízení mělo stihnout v řádu měsíců. Rodiče by měli rovnou do návrhu napsat a vyargumentovat, jaké jiné řešení navrhují, tedy jaké smlouvy chtějí dítěti uzavřít. Mohou uvést například investici či spořící účet. Následně pak rovnou soud požádat, aby schválil i tento následující postup. V tom jim může značně pomoci například finanční poradce.

Dříve bylo stavební spoření jednou z klasik pro ukládání úspor. Dnes je o něj podstatně menší zájem. Myslíte si, že je to právě kvůli komplikaci s opatrovnickým soudem?

Myslím, že ne. Obecně lze říci, že boom stavebního spoření je již za námi a objem trhu bude klesat. Lidé o problému při sjednání smlouvy o stavebním spoření zpravidla neví. Rodiče stavební spoření dětem často uzavírají nikoliv proto, že by peníze naspořené na smlouvách chtěli dětem nevratně darovat, ale prostě proto, aby maximalizovali užitek ze státního příspěvku. Pak jsou velmi překvapeni, když k dispozici s prostředky na smlouvě svých dětí potřebují souhlas soudu, který navíc povolí pouze dispozici, ze které bude mít majetkový prospěch právě dítě.

Dnešní snížený zájem o stavební spoření plyne spíše z toho, že na trhu existují pružnější a transparentnější způsoby jak spořit nebo zhodnocovat prostředky. A úvěry se dávají za naprosto jiných podmínek než před pár lety, takže ani to již není důvodem pro sjednání smlouvy o stavebním spoření.

Jak se na stavební spoření dívají odborníci. Je to dobrá cesta, jak spořit dítěti?

Výhodou tohoto produktu je garance vkladů klientů a svým způsobem ještě stále solidní zhodnocení v krátkém horizontu přibližně šesti let při využití úročení a státní podpory. Dále pak možnost vzít si po určité době spoření úvěr bez prokazování bonity.

Mezi minusy patří zejména nevýhodné zhodnocení v delším časovém horizontu. To znamená, že se nejedná o správný produkt na dlouhodobé spoření pro děti. Patří sem také neustálé změny sazebníků a úročení i hrozba, že pokud nebudete pro spořitelnu dostatečně solventní, tak s vámi ukončí smlouvu. Je třeba si také uvědomit, že pokud na něco přispívá stát, může o dané věci rozhodovat, což v minulosti několikrát dokázal právě změnou příspěvků.

Změní se nějak stavební spoření v souvislosti se schválením novely?

Bude-li novela definitivně schválena, tak použití produktu pro spoření dětem se ani neulehčí ani neztíží. Jestliže je cílem spořit dítěti s tím, že prostředky jsou již navždy jeho a jenom čekají na to, až mu bude 18, pak si s nimi udělá to, co bude chtít. Pro takové spoření nebude novela znamenat žádnou změnu.