Šéfové by se neměli tvářit, že svátky nejsou, říká psycholog

Mohou firmy využít vánočních svátků k posílení vztahů mezi lidmi?

Jistě. Dobří ředitelé každý rok touto dobou proběhnou dílny i kanceláře a všem osobně popřejí hezké Vánoce. Nestojí to nic, kromě jejich času a sociálních dovedností.

Jaký pracovní vánoční dárek vás překvapil? Skok padákem - Mária Kecsőová, banka ZUNO Dárek, na který opravdu nikdy nezapomenu, mi dali moji kolegové. Obdarovali mě poukázkou na skok padákem z vrtulníku. Byl to ten nejbláznivější dárek, který jsem kdy dostala, působivý zvláště v poklidném čase Vánoc. Splněný pracovní sen - Jiří Fusek, pivovar Gambrinus Nejkrásnější vánoční dárek jsem dostal od zaměstnavatele v roce 2010, když jsem se dozvěděl, že jsem uspěl ve výběrovém řízení a nastupuji na pozici sládka pivovaru Gambrinus. Chvíli jsem si myslel, že se mi to zdá, ale pak mi došlo, že se mi splnil můj největší pracovní sen. Dva krvavé hovězí steaky - Martina Ježková, AMI Communications Máme v týmu hezký předvánoční zvyk: měsíc před svátky uspořádáme tajné losování a vytáhneme si jméno kolegy, kterému budeme kupovat dárek. Je to zároveň zkouška toho, jak dobře se známe a navzájem posloucháme. Miluji jídlo a loni mě kolega překvapil krabičkou, v níž se vyjímaly krvavé hovězí steaky z argentinského býčka. Udělal mi tím obrovskou radost.

Pryč je doba, kdy podniky utrácely za vánoční dárky velké sumy a pořádaly noblesní večírky. Dnes se šetří, kde se dá, a řada zaměstnanců si stěžuje, že jim šéfové ani nepopřejí, natož aby jim dali nějakou pozornost.

V komunikaci mezi lidmi platí, že forma je velmi důležitá. Často manažery upozorňuji, že většinou uráží forma, nikoliv obsah sdělení. Z toho vyplývá, že nejde o to, jak velký je dárek či vánoční přilepšení, ale o to, jak je firma svým lidem dává. Nikdo se neurazí, že dárek není tak honosný jako v letech bohatých. Na druhou stranu pokud se firma tváří, že žádné Vánoce nejsou, lidé na to reagují negativně. A určitě to nepřispěje k větší loajalitě zaměstnanců a k jejich nadšení k další práci.

Je důležité, aby firma v době Vánoc uspořádala nějaký večírek či setkání?

Určitě, protože večírky a oslavy si většina lidí užívá a těší se na ně. V rozpočtu se na to určitě najdou peníze. A když je jich málo, stačí zajistit jen posezení v restauraci v okolí nebo pohoštění v nějaké velké zasedací místnosti. Nicméně stává se, že někteří manažeři nedokážou opustit téma cílů a výkonů a jejich vánoční proslovy připomínají spíše poradu. Leckdy dokonce šéfové neodolají a patřičně zdůrazní zklamání z neúspěchu. Co pracovníky více povzbudí a svátečně naladí než zmínka o nepovedené kampani a poklesu prodeje o pět procent?

Na takové akci by zábava asi dost vázla…

Ale v praxi se i s takovými veselicemi běžně setkávám. Nelze se pak divit, že se na akci lidé posilní alkoholem, aby nudný večírek přežili. Někteří potom po pěti vodkách managementu vysvětlují, v čem je chyba výrobního programu a jak by se měly nastavit procesy. Takže na to pozor! Navíc žijeme v době mobilních technologií a nikdo jistě nechce druhý den na internetu vidět detaily toho, jak ztratil sebekontrolu, o čemž se v kuloárech bude povídat minimálně do příštích Vánoc. Myslím, že nejrozumnější je, pokud manažer zábavu rozjede a včas se vytratí.

A co byste poradil lidem, kterým firemní setkání nahání hrůzu? Měli by se alespoň na Vánoce přemoci a vyrazit mezi kolegy?

Nu, jednou ročně by to asi stálo za to. Nikdo od vás přece nechce, abyste tancovali na stole a zpívali karaoke. To je vaše volba. Proč hodinku nepobýt a nepopovídat si o cukroví, ozdobách nebo starostech s dárky. Nemusíte ani moc mluvit, stačí poslouchat, usmívat se a mít dobrou vůli. Těžko uvěřit, že jsou v práci všude kolem vás jen samí nepříjemní lidé, které tak nesnášíte, že s nimi nevydržíte ani chvíli neformálního setkání.

Popřál vám osobně váš vedoucí hezké svátky?