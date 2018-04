Trh práce nevídaně ožívá, volných míst je mnoho, tvrdí personalistka

Nedostatek lidí v určitých oborech hlásí všechny regiony. Problém nemá pouze Česká republika, ale i sousední země. „Řemeslníci a technici chybí po celém světě,“ říká Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka personální agentury ManpowerGroup.

Řešení pro Českou republiku vidí v přilákání specialistů ze zahraničí. V kombinaci s nízkými náklady bude totiž naše země stále zajímavější destinací pro investory v technologické oblasti a oblasti vývoje.

Jaké trendy momentálně „hýbou“ trhem práce?

Na trhu práce pozorujeme oživení, které připomíná roky 2006 až 2008, než vypukla ekonomická krize. Trh práce se v posledních měsících výrazně proměnil ve prospěch uchazečů. Poptávka výrazně převyšuje nabídku. Tahounem oživení je automobilový sektor, který vytváří nová místa nejen v automobilkách, ale i v síti svých subdodavatelů. Masivní nábory se dějí také ve velkých logistických centrech a call centrech.

Nejhůře obsaditelné pozice Řemeslník Obchodní zástupce Účetní Technický inženýr Technik Řidič Obchodní manažer Operátor výroby a obsluha strojů Vedoucí pracovník Dělník Zdroj: Průzkum ManpowerGroup

Jak na tuto situaci reagují zaměstnavatelé?

Mění personální strategii. Přehodnocují odměny a benefity, jinak organizují provozy, více využívají částečné úvazky a flexibilní formy zaměstnávání, organizují nábory ve vzdálených regionech nebo dokonce v zahraničí.

Jaké profese jsou na našem trhu práce nejpoptávanější ze strany zaměstnavatelů?

Celosvětově jsou již řadu let na prvních příčkách nedostatkových profesí řemeslníci. Nedostatek lidí s technickým vzděláním od učňovského po vysokoškolské již mnoho let roste.

Chybí především IT specialisté a strojní inženýři. Na významu ve firmách vzrostla pozice obchodního zástupce, což je nyní pravděpodobně nejinzerovanější pracovní místo, které může mít mnoho podob. Od telemarketingového pracovníka v call centru přes prodejce finančních produktů po specializovaného obchodníka v IT nebo inženýringu.

S nedostatkem lidí se stále více potýká i zdravotnictví a školství. Restaurace těžko hledají kuchaře a dopravci nemají dostatek řidičů. V průmyslu chybí až 150 tisíc nástrojařů, obráběčů, svářečů, techniků a mechaniků. Třeba i rok hledají vhodného technologa, procesního inženýra nebo inženýra kvality.

Paradoxní je, že zaměstnavatelé nemohou najít správné lidi ani na nekvalifikovaná místa. Stále důležitější jsou totiž postoje lidí a jejich vnitřní motivace. Práce ve výrobě už není náročná ani tak fyzicky jako psychicky. Pro firmy je důležitá rychlost a efektivita, což je pro zaměstnance velký tlak a stres.

Jaké profese jsou na našem trhu práce nejžádanější ze strany zaměstnanců?

Největší přetlak je v administrativě, personalistice a marketingu. To ale neznamená, že výběr správného člověka je jednodušší. Naopak. V administrativě splňuje formální nebo kvalifikační požadavky mnoho lidí, ale nejdůležitější je správná kombinace měkkých dovedností, která je na každé pozici jiná, a z životopisu nebo při běžném pohovoru se takové věci nepoznají. Proto firmy testují, jak bude uchazeč reagovat v reálné situaci.

Čím je způsoben ten rozdíl mezi nabídkou a poptávkou?

Nabídka a poptávka se míjí v prostoru a čase. Požadavky firem se v důsledku technologického pokroku a globalizace velmi rychle mění. Naopak stárnutí populace, neadekvátní kvalifikační struktura a změna životních postojů a motivace lidí vedou k tomu, že potřebných „talentů“ je k dispozici stále méně.

I u technických pozic mají zaměstnavatelé stále specifičtější požadavky, což znesnadňuje nalezení a výběr správného zaměstnance. Jednoduchý recept, jak situaci řešit, neexistuje. Inzerovat efektivněji nebo najít nové, zázračné zdroje inzerce již prakticky nelze. Je proto načase změnit přístup a volit systematická a nadstavbová řešení, jako je rozvoj a motivace stávajících zaměstnanců nebo důraz na personální marketing.

Je řešením změnit systém vzdělávání a zaměřit se na technické profese?

Nemyslím si, že se něco změní, když bude stát zavírat gymnázia a nutit děti chodit na učiliště. Hlavní roli hraje demografický vývoj. Na střední školy nyní přichází téměř poloviční počet dětí ve srovnání s rokem 1990. Navíc silná generace „fachmanů“ odchází do důchodu, takže řemeslníků a techniků bude málo, i kdyby se okamžitě podařilo změnit poměr dětí v jednotlivých oborech.

Je pravda, že počet studentů na učilištích klesá, ale tady bych na první místo postavila rodinu a výchovu, která formuje preference dětí. Školství se prostě přizpůsobuje zájmům studentů a nereflektuje příliš poptávku trhu práce. Stát může pouze pomoci systémem dotací a pravidel, ale je pouze dalším z faktorů.

A co samotné firmy?

Ty si již zvykají na nutnost vyšších investic do rozvoje a vzdělávání lidí. Začínají opět budovat svá učiliště nebo vysoké školy a zřizují odborné stáže studentů. Problém je, že mladí lidé se na technické obory nechtějí hlásit. Postrachem je především matematika. U učňovských oborů hrají svou roli také předsudky.

Co máte konkrétně na mysli?

Děti si například myslí, že obráběči pracují v montérkách ve špinavém prostředí. Když se jdete podívat třeba do Valea, uvidíte u počítačově ovládaných soustruhů lidi v bílých pláštích, kteří mají lepší platy než většina lidí v administrativě o patro výše. Velkou pomocí pro firmy by tedy byly kurzy profesní orientace již od druhého stupně základní školy a pravidelné exkurze ve firmách. Nebo i takové jednoduché, ale velmi přínosné kroky, jako je využívání stavebnice Merkur při výuce.

Co odlišuje skvělého zaměstnavatele od toho průměrného?

Skvělý zaměstnavatel nepřemýšlí o lidech jako o „zdrojích“, neříká, že lidé pracují „pro něho“. Toto základní mentální nastavení přináší všechny hlavní rozdíly, které přicházejí za tím.

A co odlišuje skvělého zaměstnance od toho průměrného?

Vlastně tentýž přístup. Skvělý zaměstnanec se neptá, co pro něj může firma udělat, ale přichází s návrhem, co by chtěl ve firmě realizovat, aby byla firma i on úspěšnější.