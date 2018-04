Koníček je mu prací. Létá s bohatými za byznysem i s dětmi na operace

Do letadel se zamiloval už jako malý kluk. Otec byl pilot a ve dvanácti letech ho vzal s sebou do aeroclubu. Šlo to prý přirozeně - nejprve byl modelářem, pak plachtařem a nakonec držitelem pilotního průkazu na motorová letadla. Koníček se mu postupně stal i zaměstnáním.

V roce 2001 si se dvěma kamarády založil společnost, která obchodovala s leteckými součástkami, přeprodávala i celá letadla. „Po sedmi letech jsem se rozhodl společníky vyplatit a firmu jsem transformoval na společnost, která se věnuje letecké dopravě. Vycítil jsem šanci na trhu,“ vypráví majitel firmy Aeropartner Richard Santus.

Pustil jste se do takzvaného aircraft managementu. Co to je?

Staráme se o letadla soukromých majitelů, létáme pro ně a zároveň nabízíme volnou kapacitu těchto strojů na charterovém trhu. Tryskáče tak vydělávají peníze jak vlastníkům, tak nám. Může si nás objednat kdokoliv, kdo se potřebuje rychle přepravit z bodu A do bodu B na delší vzdálenost a v pohodlí malého soukromého letadla. Zároveň provozujeme cargo a s některými letadly air ambulance.

Richard Santus Narodil se v Pardubicích



Vystudoval Střední průmyslovou školu strojní v Hradci Králové, před pěti lety si dodělal vysokoškolský diplom na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK



Byl dlouholetým šéfem Východočeského aeroklubu Pardubice a spolupořadatelem Aviatických poutí

Než se začal naplno věnovat řízení firmy a létání pod Aeropartner, působil u několika leteckých společností jako pilot v rozmanitých druzích provozu

Je zkušební a předváděcí pilot a učitel létání

Účastnil se zajímavých leteckých projektů, například expedice vzduch-země do Afriky, rekordu v počtu kluzáků vlečených jedním letounem, přistání s postarším letadlem poblíž severního pólu a různých leteckých soutěží

Je ženatý a má tři dcery



Od koho máte letadla pronajatá?

Většinou jsou to velké firmy, které obchodují se zahraničím. Pro ně letadlo představuje hlavně úsporu času. Manažeři firmy musí třeba za byznysem do míst, kam běžná linka nelétá a autem cestu nelze obsáhnout. Nebo potřebují za jeden den navštívit po světě více míst. Musí letět do Londýna, pak se zastavit na skok v Casablance a ještě cestou domů něco vyřídit v Curychu. Ušetřený čas věnují buď další práci, nebo rodině.

Jak to je finančně, kdo komu vlastně platí?

Jsou dva modely. V tom prvním nám majitel letadla dává určitá omezení. Například, že stroj musí být vždy připravený pro něj, a že nesmí létat do určitých oblastí. V takovém případě si platí náklady na každý svůj let a zároveň hradí část fixních nákladů na provoz letadla. My mu zase platíme sazbu za odlétané hodiny pro jiné klienty.

A pak je druhý model, ten je trochu netradiční, a to, že nás majitel neomezuje, letadlo nepotřebuje. Poskytuje nám vlastně pracovní nástroj. V takovém případě neplatí fixní náklady, ani nic jiného a jen od nás dostává peníze za pronájem.

Jak velká jsou to letadla?

My se specializujeme na velikost od 4 do 8 cestujících. Operační rádius bez mezipřistání máme Evropu, Blízký východ, Severní Ameriku, Island. Měsíčně vypravíme kolem stovky letů.

VIDEO: Aerotaxi létá s bohatými za byznysem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Podnikatelský záměr to byl zřejmě dobrý, firma roste. Začínali jste ve třech lidech, dnes je vás už pětadvacet.

Ač byly první dva roky náročné, a to jak pracovně, tak finančně, dnes se společnosti daří. A chtěl bych, aby rostla dál. Plánujeme větší počet letadel, tudíž i více vypravených letů. Zaměřit bychom se chtěli hlavně na leteckou ambulanci, která nyní představuje zhruba 25 procent objemu všech letů. Bylo by fajn, aby se posunula ke 40 procentům.

Vidíte v tom potenciál?

Poptávka po dobrém cestovním pojištěním roste, proto roste také zájem o naše služby. Zatímco konkurence v přepravě pasažérů je obrovská, v letecké ambulanci působíme na českém trhu jen my a ještě jedna firma. A má to pro mě i osobní rozměr. Občas létám a vidím na lidech-pacientech, jak jsou šťastní, že jsme pro ně přiletěli. Je to někdy hodně emotivní.

Takže spadnu na lyžích ve Francii, tam mě odoperují a vy mě převezete do Čech. Vše platí pojišťovna. Tedy pokud mám dobré pojištění.

Ano, nám zavolá asistenční služba a řekne, kam a kdy se poletí a zda má být na palubě jen záchranář nebo i lékař. Zajistí samozřejmě převoz sanitou na letiště a z letiště. Ač drtivou většinu případu řeší pojišťovna, objevují se i samoplátci. Nedávno jsme vezli jednoho bohatého Rusa, který si poměrně nákladnou cestu zaplatil sám. Jsme sekundární repatriace, tedy pacient, kterého převážíme, musí být ve stabilizovaném stavu. Tím se lišíme od primární letecké záchranné služby, která může a musí převážet i osoby v kritickém stavu.

VIDEO: Jak probíhá letecký transport pacientů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Převážíte tedy nejvíce pacienty po úrazech?

Nejčastěji jde o úrazy a pak převážíme hodně děti se srdečními vadami na operace, často tak malé, že musí být přepravovány ve speciálních inkubátorech. Jsme schopni přistavět letadlo do tří hodin od objednání. Ale někdy se dá tato doba podstatně zkrátit.

Kolik za převoz pojišťovny zaplatí?

Vybavené letadlo, dva piloti, zdravotníci: cesta z Paříže či z Grenoblu do Prahy vyjde na zhruba 8 tisíc eur.

Pro běžné pasažéry je cena stejná?

V podstatě není rozdíl, když jedeme stejnou cestu s klasickými pasažéry, akorát je to možná o pár stovek eur dražší kvůli občerstvení na palubě podle přání pasažéra. Ambulance je dražší o zdravotnické zajištění, ale na druhou stranu při pasažérských letech bývají věci na zvláštní přání: catering, limo service, stevardka. Tedy cenově dosti individuální.

Kdo si nejčastěji soukromý let objednává?

Jsou to manažeři firem, kteří létají za byznysem, ale i bohatí lidé, kteří chtějí s rodinou letět na dovolenou, například do míst, kam běžné linky nalétají. My účel cesty nezkoumáme, stejně jako nezkoumáme údaje o cestujících. Musíme být velmi diskrétní, pasažéři se neprokazují pasem, občankou. A pokud už známe totožnost cestujících, do některých zemích jejich jména přece jenom nahlásit musíme, tak určitě tato informace zůstává jen u nás.

Kontrola pasažérů je stejná jako u běžných letů kromě některých menších letišť, kde třeba neprobíhá vůbec. Přesto při letu soukromým letadlem za některé (jinak nedovolené) věci může odpovědnost převzít posádka, a tím pádem například nůž nebo nůžky nejsou kontrolou zabaveny.

Říkal jste, že v přepravě pasažérů je velká konkurence a ne vždy nabízí kvalitní služby.

Na trhu působí společnosti, které nemají letadla schválená na leteckou dopravu. Ministerstvo dopravy a obchodní inspekce jen tiše přihlížejí, jak tyto firmy hazardují se životy lidí. Běžně nabízejí letadla s jednou vrtulí, které už podle norem pasažéry vozit nesmí. Lidé by si měli vždy zjistit, zda je společnost způsobilá, má všechna povolení a zda dbá na bezpečnost, což je to nejdůležitější. A samozřejmě je dobré si projet reference zákazníků. Hlavně neskočit na některou z nabídek ve vyhledávačích, které slibují let soukromým aeroplánem za 400 eur. Za to si pořídí akorát tak traumatizující zážitek.

Z pětadvaceti vašich zaměstnanců je 18 pilotů. Jak si kolegy do týmu vybíráte?

Pokud je neznám sám, tak dám na doporučení známých, nebo vyberu kandidáty, kteří mi sednou na konkurzu. Posuzuji hlavně jejich osobnostní stránku. Jsme malý kolektiv a piloti spolu tráví hodně času, tak je důležité, aby si sedli. Zajímá mě také, jak se umějí chovat a jak vypadají, protože se setkávají tváří tvář s pasažéry.

A co praxe?

Pilot, který má nalétáno dva tisíce hodin v různých druzích provozu, je pro nás zkušenější než ten, který má pět tisíc, ale létal s jedním letadlem jen do čtyř destinací.

Hlásí se vám hodně zájemců o zaměstnaní?

Měli jsme docela dost zájemců, ovšem v poslední době je znát velký odliv pilotů na Blízký východ, kde Emirates a další společnosti nabírají velké množství lidí. U nás sice piloti dostanou méně peněz, protože nalétají méně hodin, ale zase mají více volného času a pestřejší pracovní náplň.

Kolik si piloti u vás tedy vydělají?

Mzda se skládá z fixního základu a prémie z nalítaných hodin. Druzí piloti si vydělají kolem 70 tisíc korun hrubého, hlavní pilot dosáhne na zhruba sto tisíc korun. Pokud se na tu profesi budete dívat pouze přes peníze, tak k nám nepůjdete. Ale půjdete k nám třeba proto, že máme zajímavé destinace, zkušenosti s air ambulance. A možná vás osloví i to, že se historicky hlásíme k odkazu našich letců v Anglii za druhé světové války. Nechali jsme si ušít firemní stejnokroje podle původní uniformy generála Peřiny. Chceme, aby všichni věděli, že nezapomínáme.

Kromě parádních uniforem, co ještě za benefity pilotům nabízíte?

Mají možnost si přivydělat odbornými činnostmi v podnikové agendě a k tomu mají 13. platy a běžné zaměstnanecké benefity. Pořádáme také různé akce s leteckou tématikou a věnujeme se sportovnímu létání: akrobacii, plachtění, balónům, vrtulníkům, veřejným ukázkám, historickým letadlům. Jsme prostě prodchnutí láskou k letectví.