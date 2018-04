Začínal od nuly, dnes je firma Martina Poše součástí čínského holdingu

Říká, že studuje život a učí se praxí. A také odmítá ztrácet čas diskusemi, proč něco nejde. Raději se koncentruje na to, jak určitou věc udělat, jak si k ní najít cestu. A tento přístup se mu vyplatil.

Pracovní kariéru začal budovat v německé firmě Concord, která tehdy prodávala dětské autosedačky. S němčinou neměl problém, protože od svých deseti let žil s rodiči v Rakousku, kam z Prahy emigrovali.

Jak na své první zaměstnání vzpomínáte?

Nastoupil jsem do Concordu ve 23 letech. Byl jsem zodpovědný za globální prodej a marketing, což byl ale spíše jen titul. Firma byla v té době více méně v bankrotu a já jsem pro ni byl levná pracovitá síla. Dostal jsem šanci, které jsem se chytil a pomohl jsem majitelům firmu dostat zpět na koleje a prodat ji investičnímu fondu.

V rámci toho oni částečně odstoupili a já jsem firmu převzal jako generální ředitel. V této pozici jsem strávil necelé tři roky, ale pak mě to přestalo bavit. Neustále jsem jen podával nějaké zprávy a výkazy kontrolorům, kterým šlo jen o peníze. Tak jsem se rozhodl, že si raději založím vlastní byznys.

Založil jste firmu Cybex. Co vás inspirovalo? Jakou jste měl na začátku podnikání myšlenku?

Mou největší inspirací bylo to, že jsem viděl možnosti, které všude byly, a chtěl jsem je zaktivovat. Když jsem byl zaměstnán, tak mi moji nadřízení tvrdili, že mé vize nemohou fungovat, že jsou příliš gigantické. Ale pro mě byly naprosto logické a věděl jsem, že pokud jako CEO nepovedu Concord tímto pro mě logickým směrem, pak firma nebude úspěšná. Chvíli jsem je o tom přesvědčoval, ale pak jsem toho nechal a vydal se vlastní cestou.

Martin Poš Narodil se v Praze, je mu 46 let

Když mu bylo deset let, rodiče se rozhodli pro emigraci do Rakouska.

Vystudoval střední obchodní školu v Rakousku, ale jak sám říká: „Dostudoval jsem horko, těžko. Nejsem ten typ člověka, který se vzdělává teoreticky. Studuji život a učím se praxí.“

Ve 23 letech nastoupil do německé firmy Concord.

V roce 2004 založil firmu Cybex, která vyrábí autosedačky, kočárky a další dětské zboží.

Před dvěma lety firmu sfúzoval s čínským holdingem Goodbaby a nastoupil jako ředitel celé společnosti.

Jaké byly začátky podnikání?

Konečně jsem byl volný a mohl jsem si dělat, co jsem chtěl. Samozřejmě se objevily nějaké problémy, ale ty člověk má, i když pracuje jako ředitel. Pocit svobody překonal veškeré technické obtíže, nikdo mě nezdržoval, byl jsem tím pádem i rychlejší. Nemusel jsem nikoho o svých postupech přesvědčovat. Najednou jsem byl strašně spokojený.

Firma rostla, zakázek přibývalo, sortiment se rozrůstal. Vaše autosedačky získaly řadu ocenění. V čem podle vás spočívá úspěch firmy?

V tom, že neztrácíme ani vteřinu času debatováním, proč něco nejde. Koncentrujeme se pouze na to, jak konkrétní věc udělat. Jsme mnohem efektivnější a nemrháme zbytečně časem a energií. Vždy lze najít nějaké řešení, ať už bude zapotřebí zvýšit náklady, investice, zvětšit organizaci. Stále přemýšlím o tom, co je potřeba udělat, abychom měli vedoucí pozici na trhu a jak pro to musím změnit naši organizaci. Energii tedy investuji pouze do hledání řešení.

Takže i proto jste se ji rozhodl spojit s čínským holdingem Goodbaby?

Jak už jsem zmínil, stále hledám řešení. A s Cybexem spousta věcí nešla. Aby se mohla firma rozvíjet a růst dynamicky dál, bylo logické, že by se měla spojit s nějakým gigantem. Proto jsem udělal fúzi s Goodbaby. Díky tomu se nám rozšířil přístup k výrobním technologiím a otevřela cesta k distribuční platformě v Číně mnohem rychleji, než kdybychom si tu cestu museli proklestit sami. Z mého pohledu nešlo tedy o prodej, ale o akceleraci byznysu. A původním stovkám zaměstnanců Cybexu jsme otevřeli cestu do globálního světa.

Když zmiňujete zaměstnance - úspěch firmy většinou stojí na dobrých lidech. Jak jste si své kolegy vybíral?

Nesouhlasím s tvrzením, že úspěch stojí většinou na dobrých lidech. Úspěch stojí pouze na dobrých zaměstnancích. Když máte jen několik dobrých zaměstnanců, nebo mezi spoustou dobrých zaměstnanců máte pár nedobrých zaměstnanců, kteří narušují firemní kulturu, tak nemůžete být úspěšní.

Kolegy si vybírám podle toho, zda se hodí k naší firemní kultuře, zda mají „common sense“, tedy zdravý selský rozum, a samozřejmě zda jsou schopni danou práci vykonávat. Stěžejní pro nás je to, že si rozumíme, že máme stejnou myšlenku, a že je ten člověk talentovaný. Samotnou práci se vždy naučí.

Firmu jste sfúzoval a získal zároveň místo šéfa celého holdingu. Změnilo se pro vás něco?

Před pár lety jsem se seznámil se Sung Čeng-chuanem, zakladatelem společnosti Goodbaby, která v posledních letech ovládla čínský trh s dětským zbožím. Se Sungem jsme si padli do oka, měli jsme podobnou myšlenku a rozhodli jsme se udělat něco, o co se nikdo před tím nepokusil. Propojit evropskou a čínskou firmu tak, aby se z obou vzalo to nejlepší. My měli silnou značku a špičkový design, oni neomezené výrobní kapacity a možnosti vstupu na světové trhy.

Strategie byla od začátku taková, že koncern převezmu a Cybex tedy budu řídit i nadále jako součást celé skupiny firem. Proto jsem to udělal. Ve směřování firmy se nic nezměnilo. Nejsme čínská firma, jsme mezikulturní a globální firma. Jsme americká firma, evropská, asijská. Jsme konglomerát, v jehož vedení sedí okolo 60 národností. Nejsme tedy konkrétně vázáni k jedné zemi a k jednomu vedení. Jsme první interkulturální, globální koncern, který je veden podnikateli. Tedy ne zaměstnanými vedoucími, ale přímo zakladateli firem. To nás odlišuje.

Kariéru by vám mohl leckdo závidět. Vnímáte ji jako úspěšnou?

Nad tím, jestli něco je či není úspěch, nemám čas přemýšlet. Zabývám se jen tím, co bude do budoucna, a historie je pro mě minulostí. Posun na pozici CEO je jen dovršením předem daného plánu. Úspěch ať měří někdo jiný. Pro mě tím začala jen další životní kapitola.

Jak těžké je vést takového „obra“?

Goodbaby International má sám o sobě asi 12 tisíc zaměstnanců, ale sesterské společnosti, které pod tento holding spadají a na které já mám samozřejmě také silný vliv, mají přes 20 tisíc zaměstnanců. Vedení takového „obra“ je ale podle mě úplně stejné, jako když fungujete s pár lidmi. Vedení vždy stojí na stejných základech. Je to otázka zajetých procesů. Samozřejmě nevedu 20 tisíc zaměstnanců přímo, protože to fyzicky nejde. Pracuji s týmem zhruba třiceti lidí a se stejným počtem jsem pracoval i před fúzí. Takže je to jen o tom, jak to člověk celé vnímá, jinak je to stejné jako dřív. Akorát ty výsledky jsou v trochu jiném měřítku.

Jak se vám spolupracuje s Číňany, jaké rozdíly vnímáte v přístupu k práci?

Pracuji s Číňany stejně jako pracuji s Američany či s Němci už 25 let. Do Číny jezdím od svých 23 let a kontakty s Čínou jsem měl již ve dvaceti letech, tudíž to pro mě není nic zvláštního nebo nového. Musím ovšem říci, že Číňané jsou podstatně pracovitější než Evropané. Dokážou se v té práci více vyžít. Je tedy podstatně jednodušší pracovat s Číňany než s Evropany, kteří vám vysvětlují, že něco nejde. Tuto mentalitu nechápu. Musel jsem se ale naučit Číňany vnímat. Díky tomu mohu čerpat inspiraci pro další vývoj.

A jaký je váš pracovní den?

Nemám pocit, že bych pracoval. Já žiji stále stejně. Vyhledávám možnosti všude kolem sebe, a ty možnosti se snažím aktivovat. Je to jako kdybych přišel do velkého nákupního domu, kde jsem obklopen nářadím. Procházím se, prohlížím si a zkoumám různé nástroje a neustále se je snažím aktivovat, něco z nich vytvořit, dát jim nový účel. Takto vypadá můj pracovní den.

Jak reagovala manželka a děti na rozhodnutí nastoupit do holdingu? Váš život se jistě hodně změnil, minimálně jste stále na cestách.

Manželka mě v mém rozhodnutí o fúzi velmi podporovala. Stejně jako mi v minulosti říkala, že mám odejít z Concordu a založit si vlastní firmu, tak i ve fúzi viděla smysl. Náš život se nezměnil tímto rozhodnutím. Mění se permanentně, nikdy zatím nestagnoval.

V dětství jsem odešel z Čech a od té doby můj život neustále prochází nejrůznějšími změnami. Změnu beru jako součást svého životního plánování a plánování mé rodiny a počítáme s ní do budoucna. Stejně jako žralok potřebuje k životu proudění vody, které si zajišťuje pohybem, my potřebujeme k životu změnu. Když se žralok zastaví, udusí se. V našem případě je tímto „zastavením se“ životní stagnace, a právě tu vidím jako počátek smrti.

Byl jste vrcholovým sportovcem, věnujete se sportu i nyní? Řada odborníků říká, že lidé, kteří hodně sportovali, jsou v pracovním prostředí úspěšní - mají velké nasazení, jsou vytrvalí, houževnatí a disciplinovaní, naučili se překonávat překážky a prohry. Souhlasíte s tím?

Dělal jsem desetiboj a byl jsem reprezentant Rakouska ve skoku o tyči. Sportovní kariéru jsem neukončil já, osud ji ukončil za mě, když jsem si ve 20 letech těsně před kvalifikací na olympijské hry v Barceloně utrhl zápěstí. Nyní si občas zahraji tenis, ale spíš jsem trochu zlenivěl. Mým sportem se stal byznys.

S tvrzením odborníků ohledně úspěšného pracovního života sportovně založených lidí souhlasím na 200 %. V koncernu zaměstnáváme spoustu bývalých vrcholových sportovců, které potkalo podobné ukončení kariéry. Je na nich vidět, že je žene ta jejich zmeškaná šance - osud jim přivodil zranění, které jim znemožnilo dohlédnout, kam až mohli dojít. O to více se realizují nyní.

Vrcholoví sportovci mají charakterové vlastnosti, které jsou pro byznys extrémně důležité. Mají dlouhodobou vizi a strategii, lásku pro to, co dělají, a svému cíli jsou schopni podřídit úplně vše. Stejně tak jako pro mě byly cílem olympijské hry, ale pak se z něj stalo budování firmy, i tito lidé se hnali za něčím, co jim nevyšlo a se stejným nasazením se uchopí další příležitosti. Podobné lidi proto pro podnikání systematicky vyhledávám a opravdu se to vyplácí. Je to jeden z klíčů našeho úspěchu.

A co teď, co máte v plánu?

Vyhrát olympijské hry v dětském průmyslu.