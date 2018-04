Kdo dosáhne na špičkách 212 centimetrů, může získat práci v oblacích

Aerolinky Emirates patří mezi nejprestižnější letecké společnosti světa. Letos chtějí přijmout jedenáct tisíc nových zaměstnanců. Co musí uchazeči umět, a co je na výběrovém řízení čeká, prozrazuje viceprezidentka Emirates pro nábor nových zaměstnanců a lidské zdroje Alison Ward.

„Naše síť destinací se stále rozrůstá, provozujeme v současné době flotilu sestávající z více než 230 letadel, proto hledáme nové členy palubní posádky a piloty z celého světa,“ říká Alison Ward. Stačí poslat životopis a zúčastnit se výběrových řízení, které se konají v březnu i u nás.

Kdo se může přihlásit?

Uchazeč, který by se chtěl stát členem palubní posádky, musí být ve věku minimálně 21 let, musí dosáhnout na špičkách výšky 212 centimetrů, vyžadujeme maturitní zkoušku, plynulou angličtinu v psané i mluvené formě. A nesmí mít tetování, jež by mohlo být v uniformě vidět. Ani kosmetické úpravy či obvazy zakrývající tetování nepomohou. Člen palubní posádky musí být také fyzicky fit.

Alison Ward Je viceprezidentkou pro nábor nových zaměstnanců a lidské zdroje v Emirates Airlines. Je zodpovědná za všechny nábory zaměstnanců v zemích mimo Spojené arabské emiráty.



Je britské/australské národnosti. Do Emirates nastoupila v roce 1997, před tím pracovala v pohostinství v Austrálii, Švýcarsku, Velké Británii a ve Spojených arabských emirátech.

Má tři děti, které studují v Austrálii.

Vzhledem ke svému velkému pracovnímu vytížení, odpovídala Alison na otázky v rozhovoru e-mailem.

Kam mají uchazeči poslat svůj životopis?

Aktuální životopis v angličtině i s fotografií pošlou přes naše webové stránky. My si vybereme ty, co splňují naše požadavky a pozveme je na výběrové řízení. To může někdy zabrat i celý den, záleží na počtu kandidátů. Proto je lepší, aby s tím uchazeč počítal a udělal si čas.

Palubní průvodčí nejvíce vystupují jako ambasadoři značky, proto vybíráme takové uchazeče, které bude práce opravdu bavit. Tato práce je spojena s náročnými letovými rozvrhy a schopností jednotlivce na každém letu poskytnout zákazníkům na palubě špičkové služby. Ačkoliv jde o prestižní povolání, rozhodně není jednoduché.

Kolik lidí budete v Čechách nabírat?

Nemáme stanovené číslo. Je to tak, že pokud se sejde hodně uchazečů, kteří splní naše očekávání, vezmeme všechny. A pokud nebude nikdo, kdo by se nám líbil, nevezmeme nikoho.

Vedete přijímací řízení sami nebo to necháváte na tuzemských personalistech?

Vedeme si ho sami, na většinu konkurzů létáme z Dubaje.

Jak výběrové řízení vypadá?

Na všechny se vztahuje stejný proces výběrového řízení. Požadavky na každou pozici byly pečlivě zváženy, abychom kandidáty dostatečně prověřili. V případě pozice člen palubní posádky výběrové řízení začíná posouzením kandidáta na základě CV, následuje test z angličtiny, psychologický test a končí se individuálními pohovory.

Po skončení výběrového řízení absolvují úspěšní kandidáti sedmitýdenní intenzivní tréninkový a assessment program, který se koná v prvotřídní Emirates Aviation College v Dubaji.

Emirates Group Zaměstnává přes 60 tisíc lidí. Téměř 20 tisíc z nich tvoří členové palubní posádky.

Létá do 148 destinací v 83 zemích a teritoriích.

První let společnosti se uskutečnil 25. října v roce 1985 do pákistánského Karáčí.

Na základě 2 tisíc pracovních pozic vypsaných v roce 2014 obdržela společnost Emirates skoro pět set tisíc on-line žádostí z více než 227 zemí. Na sociálních sítích měsíčně obdrží v průměru 1 500 dotazů na volné místo.

Kariérní stránky Emirates Group navštíví měsíčně více než milion kandidátů z celého světa.

Čím si vás osobně uchazeč získá? Na co nejvíc koukáte?

Důležitá je důvěra uchazeče ve vlastní schopnosti, potenciál a zkušenosti. Členové palubní posádky v sobě musí mít přirozenou touhu pomáhat ostatním a poskytovat excelentní služby. Musí si věřit v komunikaci včetně komunikace v anglickém jazyce. Znalost dalších jazyků je vždy výhoda.

Jelikož létáme do více než 140 destinací na světě, určitě je důležité povědomí a porozumění pro různé kultury. Členové palubní posádky se musí cítit pohodlně na mnoha různých místech a v mnoha různých situacích a být vždy připraveni na nové zážitky a zkušenosti.

V současnosti v Emirates pracuje 325 Čechů, na jakých pozicích a jak se osvědčili?

Nejvíce Čechů pracuje jako palubní průvodčí, ale pracují pro nás také čeští piloti a jeden kapitán Miroslav Srnec, který létá s letadlem Boeing 777-300ER. Lídrem v oblasti péče o zákazníky jsme se stali také díky českým členům našeho týmu a těšíme se, že letos přivítáme další tváře z Česka.

Kde všude, kromě České republiky, konkurzy pořádáte?

Náborové dny a dny otevřených dveří pořádáme pravidelně napříč šesti kontinenty v různých zemích včetně nepřetržitých náborů v Dubaji a v Londýně. Vyjmenovat všechny země, by zabralo pěknou chvíli, ale je to od Nového Zélandu, Austrálie, USA, Paraguaye přes Španělsko, Itálii, Českou republiku, Lotyško až po Tunisko, Maroko, Indii, Hongkong, Libanon.

Také pořádáme roadshow pro piloty, což jsou interaktivní akce různě po světě a poskytujeme při nich více informací o programu pro výběr pilotů. Na tyto pozice hledáme kandidáty nejčastěji. A pořádáme je též v České republice. Nabízíme pracovní příležitosti i v dalších oborech, jako jsou IT, inženýrství, finance, obchod, letištní provoz. Naši zaměstnanci, kterých je nyní přes 60 tisíc, pocházejí z více než 160 zemí světa.

Prověřujete uchazeče, zaměstnance na sociálních sítích?

Ano, naše týmy síť LinkedIn hodně používají a považují tuto síť a další databáze za skvělý nástroj vhodný k aktivnímu vyhledávání kandidátů na nejrůznější pozice v obchodních a korporátních odvětvích.

Co svým zaměstnancům nabízíte - nadstandardní plat, nadstandardní benefity?

Nabízíme konkurenceschopný plat nepodléhající zdanění, poskytujeme příspěvky na ubytování a na dopravu, dovolenou v minimálním rozsahu 30 dní za rok, lékařské a zubní prohlídky, pojištění, systém možného podílu na zisku, rozsáhlé školící programy a další výhody.

Zaměstnancům na vyšších pozicích poskytujeme také příspěvek na vzdělávání pro jejich děti. Také nabízíme zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům zdarma letenky na dovolenou do vybraných destinací. Sníženou cenu letenek nabízíme také dalším zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům, aby měli možnost procestovat svět.

Zaměstnanci Emirates Group mohou využít nejrůznějších slev do restauračních, maloobchodních a volnočasových zařízení ve Spojených arabských emirátech a do hotelů po celém světě.

Mají u vás šanci absolventi škol?

Talentovaní absolventi mají šanci uplatnit se právě jako členové palubní posádky. Investujeme hodně do jejich tréninku a rozvoje, abychom zajistili, že naši lidé jsou na svoji práci dobře připraveni.

Pro všechny, kteří se zajímají o vzdělávání v odvětvích, jako jsou letecké inženýrství, letecký management, obchodní management, letová bezpečnost či bezpečnostní studia, máme k dispozici akademickou instituci Emirates Aviation University. Tato univerzita byla založena v roce 1991 a od jejího vzniku zde již promovalo přes 12 tisíc studentů včetně 2 tisíc zaměstnanců společnosti.

