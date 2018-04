Točí videa, která baví lidi. A vydělali na tom už spoustu peněz

Videa ViralBrothers mají měsíčně padesát milionů přehrání. To je obrovská sledovanost. „Takovou bychom v televizi nikdy neměli,“ říkají Čeněk a Erik. Vzpomínají, že původně začali internetová videa před osmi lety tvořit právě proto, aby na sebe upozornili, a tím získali vysněnou práci v televizi nebo u filmu.

Ovšem když se konečně nabídky českých televizí doslova hrnuly, ani jeden z dua bavičů už o ně nestál. Už byli slavní na internetu poté, co v roce 2011 prorazili s myšlenkou dělat virální reklamu. Tedy že ve svých vtipných až šokujících videích šířili přes sociální sítě nějaké reklamní sdělení.

Jak lze natáčením videí vydělat peníze?

Monetizace, tedy finanční zhodnocení webu, na YouTube funguje jednoduše. Před přehráním, v průběhu i na konci videa vkládá Google automaticky reklamy. Peníze z nich si nenechává všechny pro sebe, ale dělí se s tvůrci. Je to oboustranně výhodné. Google se nemusí starat o vytváření obsahu a tvůrci zase mají motivaci tvořit videa s co největším počtem zhlédnutí.

Kromě toho jste ale spolupracovali i vy osobně s různými firmami a dělali nepřímo reklamu jejich výrobkům. Tím, že se objevily ve videích.

Ano, tak jsme začínali a byla to naše hlavní strategie. Například v Debilních kecech matek se objevila kniha 50 odstínů šedi v různých scénách nebo Debilní kecy v koupelně se celé natáčely v showroomu jednoho z prodejců. Na konec se dávaly odkazy na jejich stránky. Než se ale taková propagace domluvila, stálo nás to hodně energie a času na schůzkách při domlouvání konečné podoby videí. Proto jsme od toho upustili a dnes nám při naší sledovanosti stačí pouze reklamy vkládané Googlem.

Jaký byl zájem firem o prezentaci ve vašich videích?

Zájem byl obrovský, třeba i 100 poptávek za měsíc. To bylo v době, kdy frčela naše série Debilní kecy. Tehdy jsme udělali spoustu reklamních videí. Dnes už napíše tak pět firem do měsíce, že by chtěly virál. My ale už asi rok a půl veškeré nabídky odmítáme a žádnou reklamu jsme neudělali. Kdyby přišla nějaká nabídka se zajímavým rozpočtem, tak bychom do toho asi šli. Nemyslíme si ale, že by mohla přijít z Česka, vzhledem k našemu dnešnímu mezinárodnímu zásahu.

Čeněk Stýblo 33 let, nedostudovaný učitel angličtiny a tělocviku Erik Meldik 29 let, vystudovaný matematik se zaměřením na ekonomii

Nevadila vám najednou velká popularita a tedy do jisté míry ztráta soukromí?

Ze začátku to bylo příjemné. Prvních pár měsíců jsme si to užívali. Občas byly chvíle, kdy to lezlo na nervy, ale dnes už to bereme úplně normálně. Vždycky jsme si říkali, že kdyby nás to hodně štvalo, tak můžeme odjet 100 kilometrů za hranice a zase po nás neštěkne ani pes. Ovšem tím, že jsme začali točit v angličtině, tak to už dnes neplatí. Ten zájem sice není tak silný jako v Česku, ale kdykoli jsme v poslední době byli někde v zahraničí, tak se tam k nám fanoušci hlásili.

Vydělali jste už velké peníze. Jaké je to stát se najednou movitými lidmi? A přemýšleli jste, do čeho peníze investujete?

Něco jsme už vydělali, ale za movité se zatím nepovažujeme. Za movité se podle našich měřítek mohou považovat nejlepší tvůrci na YouTube, kteří si dokážou vydělávat miliony dolarů ročně. Jak už jsme zmiňovali, máme velké cíle, tak snad budeme mezi ty nejlepší také patřit. Co se týká investic, tak nejvíce teď utrácíme za cestovaní po světě. To bereme jako nejlepší investici. Člověk je pak kreativnější.

Kde berete inspiraci k natáčení jednotlivých videí?

Inspirují nás filmy, knihy, internet a život.

Prošli jste nějakými kurzy, jak se pohybovat před kamerou, jak natáčet nebo jste to neřešili a máte přirozený herecký talent?

Erik nějakou dobu hrál v lokálním olomouckém divadle. Čeněk chodil na herecké kurzy v Torontu.

Proč myslíte, že jste tak úspěšní?

Máme velké cíle a každý den makáme, abychom jich co nejdříve dosáhli.

Jaké to jsou?

Točit videa, která budou bavit čím dál více lidí.

Rozhodli jste se posunout do zahraničí, točíte videa v angličtině. Proč?

V Česku jsme už dosáhli stropu a nebylo kam růst. Navíc lidi vždy baví sledovat podobná zábavná videa tak dva roky a pak si zase hledají nové hrdiny. Dnes je asi 80 procent našich fanoušků ze zahraničí. Když je to přestane po nějaké době bavit, tak to pro nás není existenční, protože nás objevují pořád dál noví a noví diváci, pro které jsme byli do té doby neznámí.

Kolik lidí už vaše firma živí?

Žádné zaměstnance nemáme. Videa s námi točí jen naše přítelkyně, které už si založily vlastní YouTube kanály a měly by být brzy na nás v tomto ohledu nezávislé.