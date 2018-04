Rozhovor se šéfem Penzijního fondu České pojišťovny

Dnes má penzijní připojištění 3,2 milionu lidí, do tří let to myslím může být 3,8 a do pěti let ke čtyřem milionům. Tam vidím strop, pak záleží na tom, jak dopadne důchodová reforma a jak bude vypadat. Určitě existuje ještě velký prostor v nabídce pro zaměstnavatele. Velké firmy už sice svým zaměstnancům připojištění vesměs zařídily, ale stále je zde velký prostor jak u menších firem, tak například u státních institucí.