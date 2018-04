S vitamíny "na míru" chtějí prorazit i v Americe

Stalo se to před necelými dvěma roky. "Kamarád onemocněl a začal řešit stravu. Měl problémy s potravinovými doplňky, na něco byl alergický, někde mu nevyhovovalo složení. Po konzultaci s odborníky zjistil, že nic "na míru" neexistuje," vypráví jeden ze zakladatelů firmy Mixturam Tomáš Valenta.

Objevili tak díru na trhu. "Chtěl jsem vždycky podnikat, a tak jsem se toho chytil, začal vymýšlet detaily, nastřelil strukturu webových stránek. Pak se přidal kamarád technolog, vymyslel, jak to vyrábět, a po řadě měsíců testování, průzkumů, vývoje jsme šli na trh."

Takže, abychom si to ujasnili. Bolí mě hlava, potřebovala bych posílit imunitu a jsem ve stresu. Na vašich stránkách si přečtu, co na co je a namíchám si kola semínko, maca kořen, guaranu, DMAE bitartrát, lecitin a echinaceu. A vše to dostanu v jedné tobolce.

Přesně tak. Náš způsob míchání a tobolkování potravinových doplňků je poměrně unikátní, takže především výroba vyžadovala vymýšlení a přípravu mnoha procesů a zařízení na míru. Objevovala se spousta nečekaných překážek. Například těžké bylo správně a rychle homogenizovat nízkoobjemovou směs několika látek o různé hustotě i velikosti zrn, některé látky mohou být navíc lepkavé nebo rychle přijímat vzdušnou vlhkost. Samostatným problémem je i pouhé ověření stupně promísení. Proto tak dlouhá příprava, než jsme vstoupili na trh.

Jaké byly začátky?

Vytvořili jsme úzký tým pěti lidí z různých oborů, kteří se vhodně doplňují. Technolog řeší stroje a výrobu, kolega z farmaceutické branže zase suroviny, procesy, hygienu a bezpečnost okolo míchání. Programátor řeší web, já se starám o obsah, PR a marketing a další kolega je zkušený obchodník. Výrobnu máme vlastní, na Moravě.

V pěti lidech si zatím vystačíte?

Zatím je v projektu ještě odborník ve výrobě a pomáhají nám příbuzní. Externími konzultanty pokrýváme právo a účetnictví. Další rozšiřování týmu je naplánováno ruku v ruce s růstem produkce a vstupem na další, zahraniční trhy.

Chcete proniknout především na americký trh.

Od počátku Mixturam koncipujeme jako globální službu. Start jsme zvolili doma, v České republice, ale už pracujeme na zahraničních trzích. Běžně zasíláme na Slovensko, ozývají se nám také zájemci z Ruska. Přirozeně máme v hledáčku USA, což je z pohledu potravinových doplňků asi největší a nejkonkurenčnější trh. Splňujeme požadavky tamějšího Úřadu pro kontrolu potravin a léčivy, abychom tam mohli vyvážet.

Jak přesně funguje výroba vašich vitamínů?

Tvorbu a složení směsi řeší chytrý algoritmus, který na webu umožňuje kombinovat látky a hlídat jejich maximální denní množství, alergie a kontraindikace. Když jsme při jeho vývoji hledali výpomoc špičkových programátorů v Indii, tak před ním utíkali jak čert před křížem. Pokud výsledná kombinace surovin projde, je podrobena ještě lidské kontrole u nás ve výrobně.

Posílá se také k notifikaci na ministerstvo zdravotnictví, které může vznést připomínky například ohledně složení i množství konkrétních surovin nebo textů na etiketě. V nabídce ale máme jen bezpečné suroviny, které je možno používat jako doplňky stravy. Jednotlivé suroviny se poté přesně naváží, mechanicky namíchají, natobolkují, zkontrolují a zabalí.

Kde berete suroviny?

Dodavatele surovin si pečlivě vybíráme. Z velké části jde o české výrobce. Exotičtější suroviny pak odebíráme od evropských výrobců a dovozců. Skleněné obaly jsou od lokální firmy blízko naší výrobny, nevozíme je přes půl Evropy. Stejně tak papírové obaly pro nás vyrábí malá tiskárna kousek od nás.

A spolupracujete s lékaři nebo farmaceuty?

Hodně jsme s nimi spolupracovali na začátku při přípravě a nastavení služby, s některými spolupracujeme dál. Jednoho farmaceuta máme rovnou ve výrobě. S doktory pak vybíráme nové užitečné látky. Mají skvělá data z praxe, takže nám doporučují ty, které jim u pacientů dobře slouží. Proto brzy rozšíříme nabídku o ostropestřec, rakytník či ženšen.

Museli jste si na rozjezd podnikání půjčit peníze?

Vzhledem k tomu, že nás je víc, tak nebyl problém potřebné finance dát dohromady z našich úspor, případně si je půjčit od rodiny. Jsme rádi, že jsme nemuseli žadonit u bank, ty by nejspíš na inovativní a rizikový projekt nepůjčily.

Je o vaše výrobky zájem?

Fungujeme teprve chvíli, zákazníci si na naši službu zvykají. Ozývají se už také firmy - vitamíny na míru jsou po ně zajímavým dárkem pro zaměstnance. Vzhledem k tomu, že umožňujeme na etiketu natisknout vlastní název, tak to lidé často berou jako dárky pro své blízké.

Jakou jste stanovili cenu?

Balení obsahuje 100 tobolek, na každý den jednu. Denní dávka vyjde na 7,90 korun. Cena je jednotná, nezáleží na tom, co si namícháte. Je třeba myslet na to, že můžete zkombinovat látky z více různých výrobků, které kupujete samostatně a jsou poměrně drahé - něco na paměť, něco na klouby, něco na imunitu, detoxikaci, všude platíte látky navíc. Máme v nabídce také řadu unikátních surovin, které se jinak na trhu v tomto provedení nebo kombinaci sehnat nedají.

Co vám nejvíce komplikuje život?

Asi jako podnikatel nebudu mluvit sám, ale je to především byrokracie. Je mnohem jednodušší začít podnikat v USA než u nás.

Byli jste letos úspěšní v soutěži startupů Nápad roku.

V konkurenci více než stovky projektů jsme skončili čtvrtí. Přihlásili jsme se sami, záměrně, aby nás to donutilo po dlouhém období příprav službu finalizovat a pustit do světa. To nejcennější na tom všem byla zpětná vazba a kritika zkušených lidí v porotě, první střet s realitou a potenciálními zákazníky.

Už jste si namíchal vlastní sadu vitamínů?

Ještě ne, ale zkusím teď testovat novou směs označovanou kamarády vtipně "lamželezo", kde jsou látky na energii a vitalitu. Pak se mi líbí ještě "živá voda" na imunitu, stres a pročištění organismu, protože teď žiji dost akčně.