Rozhovor se zakladatelem Asociace poškozených věřitelů OI a PI Filipem Bernardem

Nyní studuji a přes Online Investor jsem investoval nějaké peníze do akcií. Nejde o nějaké ohromující částky, ale po krachu jsem si řekl, tak co teď s tím? Pak mě napadalo zkusit založit nějakou asociaci, která by postup koordinovala a zvýšila šance na získání co nejvíce peněz zpět. Jde mi ale především o princip. Zdá se, že se to ujalo a něco z toho opravdu může být. Chtěl bych to vše nastartovat, aby se začali řešit konkrétní věci a tím považuji svůj úkol za splněný. Chci zdůraznit, že nejsme žádný spasitel a ani právník.

Jaké kroky nyní můžeme čekat v nejbližší době?

Teď pracuji na zorganizování setkání věřitelů, kde by se měl sestavit řídící tým lidí včetně právníků, kteří začnou pracovat na konkrétních věcech. Předpokládám, že první schůzka proběhne příští týden v úterý někdy v odpoledních či večerních hodinách. Rád bych vyzval věřitele s právním zázemím, aby o sobě dali nějak vědět.

Kontaktoval jste Vy sám už nějaké právníky?

S právníky jsem v kontaktu.

Budete aspirovat na nějakou vedoucí pozici v Asociaci?

To bude vše předmětem jednání na úterní schůzce. Poslední tři dny jsem na tomto případu strávil 15 hodin denně, což mě značně vyčerpává. Nechtěl bych takto strávit dalšího půl roku. Nicméně, jak jsem již řekl, se ovšem bude jednat na schůzce.

Jak to bude s náklady na činnost Asociace?

To také bude předmětem jednání. Je třeba se dohodnout na konkrétních podmínkách. Budeme se samozřejmě snažit náklady držet na co nejnižší úrovni. V úvahu připadá i nějaká svépomoc, budou-li mezi poškozenými schopní právníci. Ať už ale vzniknou jakékoli náklady, jsem přesvědčen o tom, že po přepočtu na jednotlivce budou výrazně nižší, než kdyby každý postupoval sám.

Co říkáte na roli Komise pro cenné papíry?

S aktivitami Komise jsem velmi nespokojen a rád bych vyzval vedení k vyvození patřičných důsledků, nejlépe k odstoupení. Absolutně selhala kontrolní činnost Komise. Podotýkám ovšem, že toto je můj soukromý názor, Asociace zatím ještě nevznikla.

Spoléháte na Garanční fond?

Na ten samozřejmě spoléháme. Představuje aspoň nějakou jistotu. Určitě budeme na Fond tlačit, aby se co nejrychleji doplnily prostředky pro výplatu věřitelů. Konkrétní postup bude ale opět předmětem jednání. Předpokládám, že se v rámci Asociace sdruží i lidé, kteří budou mít více informací a zkušeností. Bude se koordinovat postup jak vůči PI a OI, tak i vůči Fondu a Komisi.

Jaké vidíte šance na úspěch Asociace?

Nepřemýšlím o tom, jsem teď zavalen organizačními záležitostmi. Hlavní je teď věci rozhýbat. Samozřejmě budu rád, když se podaří získat zpět co největší část majetku.