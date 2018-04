Jezdí po celé Evropě a učí chlapy čepovat pivo

Když někdo řekne „propadl jsem pivu“, zřejmě ho pošlou do protialkoholní léčebny. Tahle mladá žena to má jinak. Přestože původně měla o své profesní dráze jiné představy, zlákala ji výzva stát se nejlepší výčepní. „Ono totiž nejde jen o to, naplnit sklenici tekutinou. Výčepní může skvěle uvařené pivo úplně zkazit,“ říká sedmadvacetiletá Martina Navrátilová.

Jak tedy poznám dobrého výčepního?

Podle toho, že se o pivo stará, čepuje ho s láskou, takže si na něm pochutnáte. Češi se považují za pivní odborníky, ovšem odbornost často zaměňují za vypitý objem. Stále je více než kvalita a chuť zajímá míra a cena. A jestliže vám nevadí, že váš výčepní sebelepší pivo načepuje do suché, špinavé sklenice, je to smutné.

Ale situace se postupně zlepšuje, ne?

To ano, ale chtěla bych, aby bylo více podniků, kde pivo dělají výčepní. Ono totiž nejde jen o naplnění sklenice tekutinou. Jde o postupy, které ve výsledku zásadně ovlivňují vzhled a hlavně chuť piva. Není nic horšího, než když sládky skvěle uvařené pivo někdo za výčepem zkazí a vy si jako zákazník nepochutnáte.

Mluvíte o pivu s opravdovou láskou.

Přiznávám, pivo mi chutná a pohled na perfektně načepovanou sklenici mě baví. A mnohem víc, když je pro mne. Nejsem ale velký pijan, my výčepní spíš degustujeme, stačí pár šnytů.

Kdy a kde jste se zamilovala?

Už v průběhu magisterského studia pedagogiky jsem začala pracovat za výčepem a tahle profese si mě naprosto získala.

Martina Navrátilová (27) Pracovala za výčepem, nejprve v plzeňské Šeříkovce a poté v Lokále Pod Divadlem.



V roce 2015 se účastnila soutěže Pilsner Urquell Master Bartender, skončila druhá, jako první žena na stupních vítězů.



Od loňska cestuje po celé Evropě jako Pilsner Urquell Brewery Bartender, školila výčepní třeba ve Španělsku, Srbsku, Slovinsku, Chorvatsku, Německu, Dánsku.



Je zasnoubená, s partnerem sdílejí vášeň pro pivo. Také rádi jezdí na horských kolech a milují dobré jídlo.



Co bylo nejtěžší se naučit?

V úplných začátcích mi dělal problém šnyt: v podstatě malé pivo ve velké sklenici, je skvělé pro degustaci, na dva prsty piva, na tři krémové pěny a prst při vrcholu sklenice zůstane prázdný, aby se tam vešel nos, když si k pivu přičichnete. Zákazníci v restauraci, kde jsem začínala, tento způsob čepování neznali a raději si dávali klasickou hladinku, tedy plný půllitr. Takže bylo těžké to na někom natrénovat a vysvětlit, že stejné pivo může chutnat několika způsoby.

Kdy jste zjistila, že pivo je opravdu váš osud?

V pivnici jsme chtěli mít to nejlepší pivo, byla to pro nás výzva. Pak přišla přihláška do soutěže Pilsner Urquell Master Bartender 2015, já to zkusila a obsadila druhé místo. Následovala spousta aktivit, cestování a školení personálu.

Začala jste jezdit po celé Evropě a učit výčepní správně čepovat. Jak to muži brali?

Funguje to výborně, když to zvládne mladá holka, proč by nemohli oni. Chlapi jsou v práci přímější, víc nad věcí, ženy jsou zase větší pečlivky, ale pro mě je nejdůležitější, abych si se svými parťáky rozuměla, na pohlaví nezáleží.

Máte od nich nějakou zpětnou vazbu? Jak jsou úspěšní?

Někdy se ke mně dostane zpráva z podniku, kde jsem školila, že se jim daří líp, byznys se zvedl a zákazníci si pivo pochvalují. To je pocit k nezaplacení.

A jaká pochvala vás potěší od „pivaře“?

Když řekne: To pivo mi chutná, má říz, je správně hořké a pěna je jako šlehačka.

Zákazníky jste začala „školit“ přes sociální sítě. Funguje to?

Ano, přátelé a fanoušci mi píší, které podniky čepují dobré pivo a že v jejich domovské hospodě sami požadují vyšší kvalitu, jakou viděli na mých fotkách. To je totiž strašně důležité, aby zákazníci chtěli správně opečované pivo a nepili slejváky, kapáky, pokaždé samozřejmě s pokorou. A proto svoje poznatky, tipy a zkušenosti zveřejňuji na svém profilu, aby každý mohl vidět rozdíl. Těch příspěvků připravujeme do budoucna mnoho.

Lásku k pivu sdílíte se svým partnerem. Pracujete spolu?

Snoubenec mě toho o pivu hodně naučil. Pomáhá mi s projektem Holka za výčepem, který probíhá na sociálních sítích. Je tam vidět, kde zrovna školím, na čem právě děláme, veřejnost se tam dozví vše o správném čepování piva. A připravujeme program Můj výčepní, který představí tohle krásné řemeslo.

Které dnes zažívá znovuzrození...

Práce výčepních má staletou tradici jako pivo samo. Jen v minulých dobách se brala spíš jako obsluha hostů u stolů či na baru. Lidé si jí nevážili a vykonával ji kdekdo. A až nyní přes všechny známé kuchaře, sommeliéry a nás, výčepní, se znovu dostává do povědomí. Pomohly jí i různé soutěže, kterých se chce účastnit čím dál víc lidí. Počet schopných výčepních pomalu roste, stejně jako množství restaurací a pivnic s perfektním pivem.

Čekáte miminko, jste připraveni s partnerem vyměnit pivo za mléko?

Samozřejmě, už dávno jsem v rámci zodpovědné konzumace přešla z piva na nealkoholické nápoje, a mléko bude nová výzva. Složitější bude skloubit rodinu a školicí výjezdy. Musíme vše připravit tak, aby to fungovalo. Chtěla bych totiž časem v práci pokračovat: školit výčepní v různých koutech světa a jezdit po Česku s vlastní školou čepování. Aby vždycky bylo kam zajít na dobré pivo.

