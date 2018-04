Rozložte riziko dvakrát a vydělávejte bezpečněji

Investice do podílových fondů jsou stále populární, zejména kvůli své jednoduchosti a některým nesporným výhodám. Investorům umožňují dosáhnout relativně širokou diverzifikaci bez toho, aby nakupovali velké objemy jednotlivých instrumentů. S tím je samozřejmě spojena další výhoda, a to jsou nízké transakční náklady. Pokud investujete do fondů, nemusíte ani sledovat trhy, strávit dlouhé hodiny před internetem pozorujíc vývoj cen a vybírat ty nejlepší, popřípadě nejhorší tituly.

Podílové fondy a jejich manažeři dělají všechno za vás, stačí jen, že jim svěříte své peníze a oni vám vydělají velký balík (bohužel, ne vždy to tak dopadne, ale s rizikem znehodnocení investice musí počítat každý). Když se někomu nelíbí to, že některé fondy se specializují na rizikové akcie, nebo naopak na málo rizikové, ale také méně výnosné peněžní trhy, může si vybrat buď smíšený fond, nebo fond fondů (střešní fond, zastřešující fond). Fond fondů si pak vybere ten, kdo si chce zabezpečit maximální diverzifikaci.

Investiční strategií těchto fondů je investovat většinu peněžních prostředků do podílových listů, nebo akcií jiných fondů. Na první pohled by se mohlo zdát, že investicí do tohoto druhu fondu se výhody fondové investice ještě posílí. Ještě větší úroveň diverzifikace a také poplatky, které ostatní fondy platí za obchody s akciemi, nebo dluhopisy by měly být vyšší, než poplatky za nákup podílových listů jiných fondů. Za nižší sumu peněz tak můžete nakoupit více fondů, které byste si jinak dovolit nemohli.

Největší odpůrci těchto fondů kritizují zejména to, že u fondů fondů dochází k dvojitému výběru akcií (tzv. stock picking). Při stock pickingu vybírá manažer fondu akcie, u kterých očekává růst a ty pak se ziskem prodává. Fondy fondů pak vybírají fondy, které se vyznačují nadprůměrnou výkonností a očekává se u nich podobný vývoj i do budoucna. Problém je ale v tom, že aktivní obchodování a stock picking jsou velmi náročné, při špatném odhadu mohou vést ke ztrátám a dvojitý stock picking tuto možnost ještě zvyšuje.

S tím pak souvisí i další nevýhoda, a tou je zdvojení poplatků, které platíme nejen samotnému fondu, ale také fondům v portfoliu. Většina investičních společností řeší tento problém tím, že své fondy fondů investují převážně (spíše ale výlučně) do fondů té samé společnosti a poplatky tak mohou snížit na minimum. Otázkou pak ale zůstává, jestli lze z takto omezeného množství fondů udělat ten správný mix, který bude vyhovovat investorovi. A jestli pak není pro samotné investory vhodnější si poskládat portfolio podle vlastního uvážení.

Výhody a nevýhody fondů fondů Větší diverzifikace Dvojitý stock picking - větší pravděpodobnost chyb Investování do většího množství podílových fondů najednou Zdvojení poplatků Možnost investování do fondů, které nejsou běžně dostupné Omezené množství fondů od jedné společnosti Větší netransparentnost

Některým investorům také může vadit určitá netransparentnost a nemožnost odhadnout míru rizika, protože je těžké určit, do jakých instrumentů fond investuje. Porovnání výnosnosti s určitým benchmarkem je pak takřka nemožné. Umožňují to jenom ty fondy fondů, které se orientují z velké části jen na jeden druh podílových fondů, například akciové. To ale může vést k tomu, že v různých statistikách je fond zařazen do různých skupin fondů, v nichž mohou být vedeny buďto jako fondy fondů, nebo jako například fondy akciové, nebo dluhopisové.



Jak se vede fondům fondů u nás?

Fondy fondů byly u nás velmi oblíbené v letech 200 a 2001, pak ale jejich popularita klesla a nabídka se omezila. V roce 2005 ale přišlo oživení ze strany investičních společností, které začaly jako fondy fondů nabízet klientům profilové fondy. Díky tomu a díky masivní kampani ze strany společností se tak fondy fondů opět dostaly do povědomí investorů, i když pořád nepatří mezi jejich favority.

Jak již bylo zmíněno výše, různé označení těchto fondů v různých statistikách znamená pro investory velkým problém v orientaci, což nevytváří zrovna transparentní prostředí. Z domácích společností má transparentní označení fondů fondů společnost IKS, která tyto fondy označuje názvem Fénix. Do této skupiny patří tři profilové fond (konzervativní, smíšený, dynamický) a akciový fond fondů Fénix dynamický PLUS (dříve IKS Fond fondů).

O jasné označení se snaží také společnosti ISČS, u jejíchž fondů fondů se objevuje koncovka FF. V současné době probíhá přeměna některých běžných fondů a mění se také jejich investiční politika, což způsobuje mírné zmatky (například ISČS Akciový mix FF je smíšený fond s převahou dluhopisů, v nejbližší době by ale měl rozšířit nabídku čtyř původních profilových fondů fondů). Holt, změna investiční strategie a přeskupení portfolia není záležitostí na jeden den.

Fond ISČS Global Stocks FF je také fondem fondů (se zaměřením na akciové fondy), ale společnost ho vede jako fond akciový a dva novější fondy High Grade dluhopisový FF (fondy investující do dluhopisů firem s ratingem v investičním stupni) a High Yield dluhopisový (fondy investující do dluhopisů firem s ratingem ve spekulativním stupni) jsou zase vedeny jako fondy dluhopisové.

ČSOB má čtyři profilové fondy fondů (dynamický, růstový, vyvážený, konzervativní), obecně jsou však označovány jako fondy smíšené. Všechny zmíněné fondy jsou určeny pro domácí investory a jsou vedené v české koruně.

Kromě korunových fondů jsou ale k dispozici rovněž fondy pro investory v cizích měnách. Tři fondy v GBP nabízí společnost HSBC Global Invest Funds (Select Fund Adventurous, Select Fund Balanced a Select Fund Cautious). Dostupné jsou také tři fondy v CHF od společnosti Julius Baer Multicash (Strategy Balanced, Strategy Conservative a Strategy Growth). Společnost nabízí také tři stejnojmenné fondy vedené v EUR.

Další fondy jsou pak dostupné pouze v EUR. Tři fondy fondů má v nabídce společnost Raiffeisen KAG (Konzervativní, balancovaný, růstový), dvojici fondů nabízí společnost BNP Paribas (Asset Allocation a Worldselect One First Selection), čtveřicí fondů se prezentuje společnost Credit Suisse AM (Balancend Global, Constellation Global, Equity Europe a Moderation).

Zajímavou možností jsou v poslední době fondy fondů, které do svého portfolia nakupují podílové listy hedge fondů. Mohou tak být alternativou pro investory, kteří běžným způsobem hedge fondy nakupovat nemohou. Oblibu by si mohly získat také fondy investující do realitních fondů. Zejména v dnešní době, kdy se o realitních fondech pořád hodně mluví, ale jejich vytváření u nás ještě stále není možné, je jejich úspěch u investorů prakticky zaručen. Příkladem může být Realitní fond fondů od společnosti Credit Suisse AM.

Obecně lze říci, že úspěch fondu fondů hodně závisí na kvalitě portfolio manažera možná víc než u ostatních druhů fondů. Vybrat kvalitní fondy totiž není vždy jednoduchý úkol ani pro profesionála.