Rozložte své investice do konzervativních produktů, radí odborník

Do čeho se v dnešní době vyplatí investovat?

V době kolísavých finančních trhů musí investor vše mnohem pečlivěji zvažovat a případně volit konzervativnější finanční produkty. Samozřejmě, pokud výběru vhodné investice nechcete obětovat svůj čas, tak zvolíte sázku na jistotu, tj. termínovaný vklad. Můžete se také poradit s odborníkem, ať už je to váš osobní bankéř nebo nezávislý finanční poradce, a zvolíte variantu, která vyžaduje hlubší znalost a širší investiční rozhled. Všeobecně se doporučuje, aby investor uvažoval v dlouhodobějším horizontu a investoval v pravidelných cyklech třeba i v menších částkách.

Nyní více než v předcházejícím období je vhodnější rozložit své investice do již zmíněných konzervativních produktů a do výnosově zajímavých akciových fondů.



Vidíte rozdíl v investorském chování českého a britského člověka? Jsou čeští lidé více konzervativní v investicích?

Zaměříme-li na drobnější investory, tak ve Velké Británii všeobecně vždy panovala větší chuť své ušetřené peníze nějakým způsobem zhodnotit. Britové sledují informace, jak se vyvíjejí akcie, jestli právě ty jejich stoupají či klesají. Kromě toho opravdu všeobecně více investují a zhodnocují své finanční prostředky než my, Češi.

Kam je dobré uložit peníze, aby se maximálně zhodnotily?

Rozhodnutí nechám na každém investorovi a především na jím zvolené strategii. Doporučuji všechny investice pečlivě zvážit, sledovat dostupné informace, posuzovat kvalitu správce jednotlivých fondů a u větších investic se vyplatí poradit se s odborníkem. Pokud vkládáte své peníze do banky, sledujte i měřítka typu kapitálová přiměřenost a poměr vkladů vůči půjčkám dané finanční instituce.

odpovídal Jiří Zelinka, ředitel osobního bankovnictví banky HSBC Již od ukončení vysokoškolského studia na Slezské univerzitě se věnuje investicím. Pracoval jako obchodník s cennými papíry v Komerční bance a pro společnost Wood & Co. Později působil v Komisi pro cenné papíry, kde vedl oddělení regulace burzy cenných papírů. Dříve působil v pražské pobočce HSBC Bank, kde zodpovídal za prodej investičních produktů. Momentálně řídí segment osobních finančních služeb v České republice. Rád hraje golf a zajímá se o architekturu.

Komodity jsou jedním z mnoha typů investičních nástrojů a v typickém diverzifikovaném portfoliu jim patří určitý díl. Rozhodnutí o tom, jak velký díl to bude, bych nechal na odbornících, tedy na správci fondu.

Jaký vývoj investic očekáváte v roce 2009?

Vyjdeme-li z předpokladu, že ekonomika dosáhne v 2. polovině roku na své dno, je ideální příležitost k postupnému nákupu fondů. Akciové trhy většinou reagují ve více než šestiměsíčním předstihu.



Na co by si začínající investor měl dát pozor?

S každou investicí je třeba dopředu si stanovit přesná kritéria výběru. V první řadě je důležitý investiční horizont, tedy na jak dlouho chcete peníze investovat, a dále váš postoj k riziku. Některé investice mohou být spojeny s rizikem ztráty vložených prostředků, ať už v plné, nebo v částečné výši. Nejdůležitější je stanovit si investiční plán, který bude obsahovat všechna pro a proti. Investice vždy vyžaduje důkladnou přípravu.

Existují nějaké mýty o investování?

Mýty se vytváří z trendů. V době růstu trhů je častým mýtem vidina nekonečných zisků a závratného zbohatnutí. V období krize se naopak stává mýtem výše ztrát a míra znehodnocení.

Kam investujete v současné době vy sám a proč?

Pravidelně investuji do našeho výběrového fondu Multimanager Premium, který vhodně kombinuje konzervativní a dynamické investice, včetně komodit. Prostřednictvím tohoto fondu lze získat přístup k těm nejlepším správcům v dané třídě aktiv.

Co byla vaše životní investice?

Před dvěma lety jsem investoval do globálního akciového fondu, který byl zaměřen na rozvíjející se trhy Brazílie, Ruska, Indie a Číny. Výnos z této investice byl velmi zajímavý.