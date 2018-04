Důchodové rozdíly v Česku. Kdo bere pouhé tři tisíce a kdo 100 tisíc

Příklad: Muž narozený v roce 1953 dosáhne důchodového věku v roce 2016. Muž celý život pracoval, získal celkem 48 let důchodového pojištění (tj. 72 % výpočtového základu) a dosahoval vysokých příjmů. V případě přiznání starobního důchodu ke dni dosažení důchodového věku činí jeho výše 28 994 Kč měsíčně (maximální možná výše). Pokud by tento muž pracoval tzv. na procenta ještě dalších 8 let, pak by výše starobního důchodu činila cca 50 000 Kč měsíčně (procentní výměra by se zvýšila o dalších 48 % výpočtového základu).

zdroj: ČSSZ