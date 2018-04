Roztržka se společníky

P. Mikeš, České Budějovice



Každý společník, jednatel, likvidátor, správce konkurzní podstaty, vyrovnací správce nebo člen dozorčí rady společnosti s ručením omezeným se může domáhat toho, aby soud vyslovil neplatnost usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy, společenskou smlouvou, zakladatelskou listinou nebo stanovami. Toto právo však zaniká, není-li uplatněno do tří měsíců ode dne konání valné hromady.

Pokud nebyla tato řádně svolána, pak právo může uplatnit ode dne, kdy se mohl dozvědět o jejím konání, nejdéle však do lhůty jednoho roku. Žaloba o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady je zvláštním druhem žaloby na určení, u které není třeba prokazovat naléhavý právní zájem vynesení rozsudku. Jiné osoby, než které jsme uváděli, nemohou zasahovat do vnitřních záležitostí společnosti s ručením omezeným. Pokud jste tedy přestal být společníkem, ztratil jste oprávnění domáhat se vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady.

Toto právo by vám bylo zachováno pouze v případě, kdyby usnesení valné hromady, o kterém se domníváte, že je neplatné, zasáhlo do vašich práv a dotýkalo by se i vašich poměrů po ukončení účasti ve společnosti. Tak by tomu bylo například tehdy, kdyby se napadené usnesení valné hromady dotýkalo čistého obchodního jmění společnosti nebo velikosti vašeho vypořádacího podílu ke dni zániku vaší účasti ve společnosti. V takovém případě byste byl nadále oprávněn domáhat se vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady. V jiných případech tomu tak není, takže převodem obchodního podílu jste toto právo ztratil.