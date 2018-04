Rozumíte fiančním produktům?

Stavební spoření

Jde o výhodnou formu spoření, které je podporováno státem. Účastníkem stavebního spoření může být každý, kdo má trvalý pobyt na území ČR, včetně malých dětí.

Vklady účastníka jsou v současné době úročeny úrokovou sazbou ve výši 2 - 4 %. K tomu navíc každý získá státní podporu ve výši 25% z ročně uspořené částky, maximální výše státní podpory za jeden rok je 4 500 Kč. Podmínkou pro vyplacení státní podpory je, že po dobu pěti let s vkladem nebylo nijak nakládáno.

Další velkou výhodou je možnost čerpat úvěr na financování bytových potřeb. U nových smluv je v současnosti úročen pevnou sazbou ve výši 3 - 5,3 % po celou dobu splácení, lze jej na rozdíl od hypotéky kdykoli splácet i mimořádnými nepravidelnými splátkami. Pro získání úvěru ze stavebního spoření je nutné spořit minimálně 2 roky a naspořit 40 % - 50 % cílové částky, kterou si stanoví účastník ve smlouvě. Do doby, kdy jsou tyto podmínky splněny lze čerpat překlenovací úvěr.

Stavební spoření je výnosné a téměř bezrizikové, stavební spořitelna je banka, a tudíž jsou vklady ze zákona pojištěny.

Penzijní připojištění

Penzijní připojištění je založeno na pravidelných měsíčních, čtvrtletních či ročních úložkách (minimálně 100 Kč měsíčně, maximum není omezeno). K těmto pravidelným úložkám dostanete státní příspěvek ve výši 50 až 150 Kč. Mezi další výhody penzijního připojištění patří daňové úlevy a možnost získat příspěvek na penzijní připojištění i od zaměstnavatele. Na druhou stranu existují některé nevýhody jako je např. dlouhý časový horizont spoření. Penzijní připojištění představuje relativně výhodnou formu dlouhodobého a bezpečného spoření, zvláště pokud nemáte dlouho do důchodového věku. Vzhledem k daňovým výhodám je zajímavé i pro střednědobé spoření, a to hlavně pro klienty s vyššími příjmy.

Otevřené podílové fondy

Vlastnictví podílových listů otevřených podílových fondů začíná být pro mnoho domácností samozřejmostí. Důvod k růstu jejich obliby je prostý: možnost nadprůměrných výnosů, vysoká likvidita a velký výběr mezi jednotlivými fondy, který umožňuje přizpůsobení se potřebám investorů. Pokud navíc investor drží podílové listy déle než šest měsíců, jsou výnosy z jeho prodeje osvobozeny od zdanění. I přes tyto výhody ovšem mnohým vadí, že podílové fondy až na výjimky neposkytují pevný a jistý výnos a investorům tak hrozí v případě nešťastného výběru i ztráta.

Životní pojištění

Účelem životního pojištění je chránit pojištěné osoby před riziky smrti nebo dožití. V případě smrti je vyplacena pozůstalým sjednaná pojistná částka, v případě dožití se pojištěnému vyplácí sjednaný důchod nebo je sjednaná částka vyplacena celá jednorázově.

Životní pojištění se rozlišuje na mnoho druhů, pojišťovny nabízejí celou škálu rozdílných produktů. Obecně se rozlišují následující životní pojištění:

Rizikové životní pojištění, kdy je pojistná částka, pokud pojištěný zemře, vyplacena pozůstalým osobám. Měl by si jej sjednat živitel rodiny, na kterém jsou pozůstalí finančně závislí, užívá se často jako záruka bance v případě čerpání úvěru. Výhodou rizikového pojištění je, že je levnější v porovnání s kapitálovým životním pojištěním.

Důchodové pojištění zajišťuje výplatu nashromážděných prostředků v době, kdy pojištěný bude odcházet do penze a zabezpečí ho tak proti velkému snížení příjmů, které dosud pobíral.

Kapitálová životní pojištění pak kryjí obě rizika najednou, smrt i dožití, a jsou proto dražší.

Stát podporuje pojištění, která kryjí riziko dožití, prostřednictvím daňových úlev.

Pojištění majetku

Účelem pojištění majetku je náhrada škody na movitém či nemovitém majetku, která byla způsobená vlivem požáru, živelných rizik či vandalismem, a v dnešní době velmi aktuálním rizikem odcizení či loupeže.

Pojištění majetku má obvykle konstrukci stavebnice, kde si klient navolí rizika, proti kterým chce svůj majetek pojistit, a výši pojistného krytí. To by mělo odpovídat hodnotě pojištěného majetku, protože při nižší pojistné částce by došlo k tzv. podpojištění a následnému krácení pojistného plnění ze strany pojišťovny. Naopak při vyšší pojistné částce by platil pojištěný zbytečně, neboť plnění nepřekročí hodnotu pojištěných věcí. Právě stanovení pojistné hodnoty má v tomto pojištění zásadní roli. Pojištěný si může pojistit svůj majetek na tzv. novou cenu, tedy cenu pořízení nové věci, či na časovou cenu. Toto pojištění je levnější, ale plnění, které odpovídá opotřebení a aktuální ceně pojištěného majetku, bude nižší.

Typickou pro pojištění majetku je spoluúčast na pojistném plnění. Za to, že se pojištěný bude podílet na pojistném plnění sjednaným podílem či částkou, obdrží obvykle od pojišťovny výraznou slevu.

Hypotéka

Hypoteční úvěr je bankovní půjčka, která je poskytnuta na investici do nemovitosti, nebo na její výstavbu či pořízení a jejíž splacení je zajištěno zástavním právem k této, i rozestavěné, nebo jiné nemovitosti.

Hypotéka musí být vždy zajištěna nemovitostí. Není přitom povinné, aby byla zajištěna přímo nemovitostí, která je předmětem úvěru. U samostatných žadatelů hypoteční banka požaduje životní pojištění s pojistnou částkou ve výši úvěru. Vyplacení pojistné částky je přitom vinkulováno ve prospěch hypoteční banky.

Stát přitom podporuje hypotéky dvěma způsoby. Jednak procentní dotací k úrokové sazbě hypotečních úvěrů na nové a starší nemovitosti a pak také možností odpočtu zaplacených úroků z hypotečního úvěru od daňového základu pro výpočet daně z příjmů fyzických osob (maximálně do výše 300 tisíc korun ročně).

Další výhody hypoték spočívají v nízké úrokové sazbě, v až stoprocentním profinancování pořizované nemovitosti, dlouhé době splatnosti a v možnosti kombinace s dalšími finančními produkty (stavební spoření, pojistné produkty). Naopak nevýhody hypoték spočívají v časové a administrativní náročnosti jejich vyřízení (i měsíce) a nemožnosti použití pro koupi družstevního bytu. Navíc jsou zde také vysoké poplatky jak za zpracování úvěru, tak za provádění případných dodatečných změn. Hodně se prodraží předčasné splacení hypotéky i mimořádné splátky.

Spotřebitelský úvěr

Jedná se o úvěr poskytovaný soukromým osobám a domácnostem především za účelem nákupu spotřebního zboží, a to s konkrétním udáním účelu použití úvěru (účelový úvěr) nebo bez určení účelu (neúčelový úvěr - bývá úročen vyšší úrokovou sazbou než účelový). Spotřebitelský úvěr poskytují především bankovní domy a splátkové společnosti, a to ve výši i více než 1 milion korun. Výše úvěru ovšem závisí na bonitě klienta, kterou poskytovatel úvěru prověřuje především na základě žadatelových příjmů a také několika dalších dokladů. Do určité výše, která je pevně stanovena, je přitom možné získat úvěr i bez nároků na ručení (výjimečně i v řádech statisíců) a splácet jej lze i 5 - 10 let. Spotřebitelský úvěr je v průměru dražší než hypotéka, a to více než dvojnásobně. Pozitivní je, že vyřízení spotřebitelského úvěru je velice rychlé - někdy i v rámci jediného dne.