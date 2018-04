Rozvíjející se obři vám vynesou desítky procent ročně

O skupině zemí, které jsou známé pod sjednocující zkratkou BRIC (Brazílie, Rusko, Indie a Čína) se mluví již nějakou dobu. Všechny čtyři patří do skupiny rozvíjejících se trhů (emerging markets, EM), jejich vliv na světovou ekonomiku je však v porovnání s ostatními zeměmi EM neporovnatelně větší. Tyto země nejenže představují 40 % celosvětové populace, ale tvoří také bezmála desetinu celosvětového HDP a jejich vliv by se měl do budoucna ještě víc zvětšovat.

Kdyby se měly vyplnit předpovědi analytiků, v budoucnu by měly tyto čtyři země patřit mezi nejrozvinutější ekonomiky světa. Podle studie Goldman Sachs z roku 2003 by tak měly země BRIC překonat v růstu HDP země G6 (Francie, Německo. Itálie, Japonsko, Velká Británie a USA) někdy kolem roku 2040 (při současném tempu růstu by to však mohlo být ještě dříve). Již dnes je vliv zemí BRIC na světovou ekonomiku mnohem větší, než tomu bylo před například deseti lety.

Všechny čtyři země rozhodně mají potenciál potvrdit své postavení i v budoucnosti a současná situace v globální ekonomice jim v tom výrazně pomáhá. Dlouhodobě nízké úrokové sazby a na druhé straně růst cen komodit je příznivou kombinací, která zemím BRIC (ale také celému segmentu EM) výrazně pomáhá k růstu. Období bez výraznějších ekonomických výkyvů vytváří v očích zahraničních investorů dobrý obraz a objevují se hlasy, že tyto čtyři země již prakticky nepatří do segmentu rozvíjejících se trhů a mají mnohem blíž k vyspělým ekonomikám. To však prozatím lze považovat za příliš optimistické tvrzení.

Zmiňovaný růst cen komodit se příznivě projevuje zejména u Brazílie (největší světové rezervy železa, mědi, niklu, bauxitu a manganu, největší producent kafe, pomarančů a cukru, pátý největší producent ocele) a Ruska (největší producent plynu a dodavatel kovů, třetí největší producent ropy). Čína je jedním z největších producentů elektroniky a textilu, těží z velmi levné pracovní síly a je největším producentem uhlí na světě, Indie zase těží z velkého množství kvalifikované a levné pracovní síly (zejména v oblasti IT). Příznivý demografický vývoj je také příslibem neustále rostoucí spotřeby (a to nejen v Indii).

Společně s výrazným růstem ekonomik rostou také akciové trhy, což však platí všeobecně pro akciové trhy rozvíjejících se ekonomik. I proto se trhy BRIC dostávají stále více do pozornosti investorů a na trhu přibývají nové produkty, které mohou být zajímavé také pro drobné investory, kteří nemají možnost vytvářet si vlastní portfolia s akcií zemí BRIC. Výhodou pro investory může být i malá korelace mezi jednotlivými trhy, což výrazně snižuje celkovou volatilitu.

Korelace jednoitlivých trhů BRIC Region Svět Brarzílie Rusko Indie Čína Svět 1 0,51 0,44 0,35 0,39 Brazílie 1 0,3 0,2 0,25 Rusko 1 0,28 0,33 Indie 1 0,51

Zdroj: Fondshop

Z podílových fondů investujících do akciích na trzích BRIC je u nás dostupných pět fondů. Pouze v USD jsou dostupné fondy Parvest BRIC Equities, HSBC BRIC Market Equity a HSBC BRIC Freestyle, který má možnost investovat také v Hongkongu a po pauze, kdy byl pro nové investory uzavřen, je od 1. března opět dostupný. Fond ESPA Stock BRICK kromě zmiňovaných trhů investuje také do akcií společností z Jižní Koreje. Na své si u něj mohou přijít euroví a také korunoví investoři, měnové riziko ale fond nezajišťuje. Další fondem je fond od společnost Franklin Templeton Invest Funds, Templeton BRIC, který je dostupný v USD, EUR i GBP.

Kromě podílových fondů existuje na trhu také množství jiných produktů, jako jsou certifikáty (největší přehled na internetových stránkách Zertifikate Journal), nebo ETF navázané na akciové indexy BRIC, dostupných prostřednictvím brokerských společností.

Rizika jsou nezanedbatelná

Jedním z největších rizik pro investory do akcií na trzích BRIC, na které odborníci upozorňují, jsou vysoké výkyvy ve výkonnosti. To, že rozvíjející se trhy jsou volatilní, však není žádná novinka a každý investor, který investuje v tomto segmentu, s tím určitě počítá. Korekce v minulém roce byla samozřejmě výraznější na emerging markets, opětovný růst je však také silnější, než na vyspělých trzích a celkové výnosy byly rovněž vyšší. Také startérem letošní korekce byla Čína, korekce však byla prakticky nevyhnutná, samotná Čína se však z propadu dostala velmi rychle. Určitě to ale dokazuje fakt, že země BRIC ještě nelze řadit mezi vyspělé ekonomiky, jako jsou USA, Japonsko apod.

Další velkou slabinou zemí BRIC (což platí i pro řadu dalších rozvíjejících se zemí) je přílišná závislost na trzích s komoditami. Nebezpečí číhá dokonce ze dvou stran. Jedním je výraznější korekce na trhu s komoditami, která by se negativně projevila právě u dvou velkých producentů, kterými jsou Brazílie a Rusko. Na druhé straně může být naopak vyčerpávání zdrojů u některých surovin (například ropa), které sice k poklesu cen určitě vést nebudou, ale nadělají problémy největším odběratelům, mezi něž patři právě Čína a Indie.

Výkonnost akciových trhů BRIC v roce 2006 Země Index Výkonnost Brazílie Bovespa Stock Index 32,93% Rusko Moscow Times Index 50,08% Indie BSE Sensex 30 Index 46,71% Čína Shanghai Composite Index 130,40%

Zdroj: Fincentrum

Rizikem pro vývoj na akciových trzích může být pro investory zvyšování úrokových sazeb v USA. To totiž může vést k přesunu velkého množství prostředků (velké množství zahraničních investorů na akciových trzích těchto zemí) do méně rizikových aktiv v dolaru, které se stanou mnohem atraktivnějšími.

Existují však i problémy, které mohou nepříznivě ovlivnit jednotlivé ekonomiky. V Indii a Brazílii je hrozbou nestálá sociální situace a navíc jsou indické akcie podle mnohých příliš drahé. Nepřehledná situace na trhu v Číně, kde má stále velkou moc stát a možné nepříznivé důsledky posílení juanu na vývoz (pokud by došlo ke zrušení fixace na USD) také nutí k opatrnosti. Nestálá politická situace v Rusku je také trnem v oku nejednoho investora.

Produkty navázané na akciové trhy BRIC určitě nejsou, i přes své výhody, vhodné pro každého investora. Vzhledem k omezené diverzifikaci (jen určitá, i když nejvýznamnější část, rozvíjejících se trhů) a již zmíněným rizikovým faktorům se BRIC doporučuje především dynamickým investorům, kteří uvažují o rozšíření svého portfolia o zajímavou možnost ze segmentu emerging markets. I těm největším investičním dobrodruhům a hazardérům je však doporučeno využít BRIC produkty jen jako doplněk portfolia, který může v případě příznivého vývoje pozitivně ovlivnit celkový výnos portfolia.

Rovněž je třeba mít na paměti, že když se o nějakém produktu začne hodně mluvit a psát a všichni včetně investorů jsou z nich nadšeni, výraznější korekce je možná za dveřmi (již zmiňovaná korekce z konce únoru tedy ještě zdaleka nemusí být u konce).