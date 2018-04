Rozvoj českého investování? Tragédie

Soubor zákonů přijatých v květnu minulého roku, mezi které patří i zákon o kolektivním investování, měly znamenat velkou změnu v oblasti kapitálových trhů, kolektivního investování a cenných papírů. Cílem předkladatele byla modernizace dosavadní právní úpravy, zajištění kompatibility domácích právních předpisů s unijním právem a také zavedení nových institutů v daných oblastech.

V rámci rozšíření možností kolektivního investování byly do našeho právního řádu zavedeny tzv. speciální fondy. V nové struktuře fondů kolektivního investování se tak objevují dvě hlavní skupiny fondů.

První skupinou jsou standardní fondy, které je možné prodávat v celé Evropské unii, odpovídají evropské směrnici UCITS a jsou určeny široké veřejnosti. Jedním z hlavních omezení vůči dosavadním domácím předpisům je omezení investice fondu do jednoho titulu na 5 %.

V současnosti je tato otázka zvlášť aktuální, neboť všechny domácí fondy, založené na základě české legislativy, které se chtějí prodávat v evropské unii, musely do 1 5.2005 změnit své statuty na statuty odpovídající evropské legislativě (ne všechny společnosti ale tuto možnost využily a stanou se z nich speciální fondy cenných papírů). Zahraniční společnosti také mohou prodávat na našem území fondy splňující evropská pravidla a nabídka se tak rozšířila o fondy investující na trzích, které byly do té doby pro investora exotické (Indie, Čína apod.).

Dočkáme se speciálních fondů?

Druhou a mnohem více diskutovanou skupinou fondů jsou fondy speciální. Ty se řídí pouze předpisy České republiky a nemusejí splňovat požadavky práv Evropské unie. Právní úprava speciálních fondů měla vycházet z lucemburské úpravy.

Původně tak vzniklo několik speciálních fondů, které se lišily svým zaměřením a také určením, pro jaký typ investorů byly určeny. Největší očekávání vzbuzoval speciální fond nemovitostí, který vzhledem k zvyšujícímu se zájmu o nemovitosti v ČR sliboval velmi zajímavou novou příležitost, jak zhodnotit prostředky. Hned po uvedení zákona o kolektivním investování v platnost ale začaly vycházet najevo technické nedokonalosti, chyby a nepřesnosti, které bylo nutné odstranit, popřípadě z důvodu lepší interpretace a harmonizace zpřesnit.

Kdy budeme vydělávat na nemovitostech?

Právě zmiňované nemovitostní fondy nemohou vzhledem ke stávající úpravě fungovat kvůli nefunkčnosti příslušných ustanovení. Nejspornější otázkou související s těmito fondy byla minimální investice, která činí 2 miliony korun a uzavřela tak cestu drobným investorům, pro které byl tento fond také určen.

Dalším, úplně opačným problémem, je nemožnost zakládání fondu určeného pro omezený okruh sofistikovaných investorů. Tyto fondy sice nejsou primárně určené široké veřejnosti, z řad institucionálních investorů je však o ně veliký zájem.

Navrhovaným řešením je tedy rozdělení fondů na standardní fondy kolektivního investování (určené pro širokou veřejnost) a speciální fondy kolektivního investování. Tyto speciální fondy se ještě rozdělí na fondy pro veřejnost (fond cenných papírů, fond nemovitostní, fond fondů) a fondy pro omezený okruh investorů (fond kvalifikovaných investorů). Tyto fondy budou určeny jen pro omezený počet

právnických a fyzických osob, které mají dostatečné zkušenosti s investováním (maximální počet 100). Budou mít stanoveny limity minimální investice a nižší informační povinnosti.

Přestože se na novelizaci zákona pracuje již dlouhou dobu a konečný návrh měl být hotov do konce března, zatím se tak nestalo. Snaha o odstranění všech chyb a nedostatků a dotažení všech detailů tak tento proces neúměrně protahuje, což určitě není dobrou zprávou pro investorskou veřejnost a nevrhá dobré světlo na předkladatele zákonů.

Stalo se tedy to, co asi nikdo nechtěl. První verze byla šita horkou jehlou, což se ve výsledku jasně projevilo. O jeho nedostatcích a chybách se vědělo již při jeho zavedení do praxe začátkem května. Současná novelizace, která by měla odstranit nedostatky a přinést řadu pozitivních změn se zase příliš protahuje (je třeba doufat, že v zájmu dosažení co nejvyšší kvality). To může vést k situaci, že v době zavedení nových fondů (například právě nemovitostních) do praxe už o nich investoři nebudou mít takový zájem jako dnes.

Je podle vás zřizování speciálních fondů hudbou daleké budoucnosti? Investovali byste peníze do nemovitostních fondů? Těšíme se na vaše postřehy a zkušenosti.