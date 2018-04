Rub a líc práce na směny

Ti dříve narození si jistě vzpomenou na totalitní filmovou komedii Já to tedy beru, šéfe. Povedení náboráři v ní udělali radost rozhádané manželské dvojici, které nabídli práci na směny. Když táta končil noční, manželka přicházela na šichtu. Každý jiným vchodem, takže se neviděli klidně i několik dní.

Práce na směny s sebou nese na jedné straně zajímavou finanční odměnu v podobě příplatků za víkendy a noční a například tři dni volna v pracovním týdnu. Na druhé straně si bere volné soboty a neděle, psychickou a fyzickou pohodu a občas také rodinnou sounáležitost.

Směny v realitě





„Nejvíc trpí děti,“ říká Marta Zelenáková, operátorka z menší výrobní firmy. „Musíme si brát s manželem směny proti sobě, aby devítiletý Pavlík a sedmiletá Jituška nebyli doma sami. Mockrát se stalo, že se syn nebo dcera ptali, proč nejsme s manželem pohromadě,“ dodává.



„Veškeré mimopracovní aktivity si zařizuji s ohledem na to, zda mám ranní, odpolední nebo noční. Pokud mě lékař objedná na ráno a já mám ranní směnu, musím zkrátka týden i dva počkat, než se otočí kolečko a já budu mít opět volno,“ poodhaluje paní Zelenáková detaily života na směny.



Rotace směn a odpočinek



Pracovat na směny můžete ve dvousměnném, třísměnném a nepřetržitém pracovním procesu. Při tomto způsobu pracujete v různých časových obdobích. Jednotlivé směny by měly být nastaveny za sebou v pořadí: ranní, odpolední, noční.



Na noční směně by vám měl zaměstnavatel zajistit dostatečné množství tekutin a občerstvení. Průměrná délka žádné ze směn nemá překročit osm hodin. Podle zákoníku práce je mezi jednotlivými směnami nárok na dvanáctihodinový odpočinek. Po dohodě může zaměstnavatel tuto dobu zkrátit až na osm hodin. Ale následující volno mezi směnami vám musí o odebrané hodiny opět prodloužit.



Směnovou rotaci byste měli mít nastavenou tak, abyste minimalizovali nahromadění příznaků únavy a mohli jste si po práci dostatečně odpočinout. Odborníci doporučují rychlejší střídání stejného typu směn po sobě (např. 2 ranní, 2 odpolední a 2 noční).



Zvažte, zda na to máte





„Práce na směny není vhodná pro každého,“ říká Lenka Vojtíšková, jednatelka personální agentury New People. „Vždy se snažíme s kandidátem konzultovat, zda by práci na směny dobře zvládal. Jak z hlediska fyzické a psychické zdatnosti, tak z pohledu osobního života.“ Jednoznačně kladně se k práci na směny nestaví ani praktická lékařka Irena Šustrová. „Práce na směny vždycky naruší biologický rytmus člověka,“ říká. „Takový druh činnosti bych nechala na zvážení lidem, kteří trpí psychickými nebo somatickými chorobami.“



Jak vyplývá z šetření Českého statistického úřadu, v loňském roce při srovnání s rokem 2001 značně vzrostl počet zaměstnanců pracujících na směny. Mezi jednotlivými odvětvími však panují rozdíly. Minimální počty pracovních míst najdete ve stavebnictví, finančnictví a vzdělávání. Na druhé straně nejvíce lidí pracuje na směny v hornictví, ubytovacích a stravovacích službách a také například ve zdravotnické a sociální oblasti.



Výhody práce na směny:

lepší finanční ohodnocení

větší prostor k vyřizování osobních záležitostí

v určitých případech řešení osobních problémů

Nevýhody práce na směny:

narušení biologického rytmu člověka

zásah do rodinného života

vyšší náchylnost k psychickým a somatickým onemocněním