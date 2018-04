Ruce pryč od dluhopisových fondů?

Dluhopisové fondy jsou fondy, které drží v portfoliu cenné papíry s fixním výnosem – obvykle dluhopisy (státní i korporátní), v menší míře pokladniční poukázky či termínové účty. Skutečnost, že výnos těchto cenných papírů je při jejich držbě až do doby splatnosti fixní, výrazně snižuje pravděpodobnost ztráty. Pokud nakoupíte podílové listy korunového dluhopisového fondu a neprodáte je dříve než po uplynutí tzv. minimálního investičního horizontu, který činí dva roky, ztráta z investice je takřka vyloučena. Dluhopisové fondy jsou tak hned po fondech peněžního trhu nejbezpečnějšími podílovými fondy. S poklesem výnosů termínovaných vkladů a fondů peněžního trhu se tyto fondy stávají čím dál vyhledávanějšími. Pokud i Vy patříte mezi investory, kteří uvažují o koupi dluhopisových fondů, měli byste mít ale na mysli následující skutečnosti:

1. Některé dluhopisové fondy jsou vystaveny měnovému riziku

Zatímco domácí fondy peněžního trhu většinou investují výhradně do korunových aktiv, domácí dluhopisové fondy většinou investují část portfolia do zahraničních dluhopisů. Pokud je část portfolia fondu umístěna v zahraničí, je fond vystaven měnovému riziku, a to i přesto, že hodnota jeho podílových listů je vyjádřena v korunách (fond je tzv. denominován v Kč). Hodnota zahraničních aktiv je totiž přepočítávána devizovým kurzem na koruny a tudíž pokud česká měna oslabuje, zahraniční aktiva přinášejí kurzový zisk, pokud posiluje, přinášejí kurzovou ztrátu. Některé fondy se toto kurzové riziko snaží eliminovat tím, že se různými způsoby zajišťují proti kurzovému riziku, nicméně toto zajištění není nikdy stoprocentní.

2. Dluhopisové fondy mají vyšší poplatky

Ve srovnání s fondy peněžního trhu mají dluhopisové fondy vyšší poplatky. Pokud kupujete podílový list fondu, platíte poplatek za prodej podílových listů (terminologie je z úhlu pohledu fondu, který vám prodává podílové listy), následně platíte pravidelně poplatek za správu a při prodeji podílového listu platíte poplatek za odkup podílových listů. V následujícím grafu je srovnána výše těchto poplatků pro české fondy peněžního trhu a dluhopisové fondy:

Zdroj: UNIS Jelikož jsou u dluhopisových fondů vyšší poplatky, je logické, že má smysl do nich investovat pouze tehdy, pokud mají vyšší výnos než fondy peněžního trhu. Běžně uváděná výkonnost fondů je očištěna o poplatky za správu, nikoliv však o poplatek za prodej a odkup. Pokud investujete na rok, vyplatí se dluhopisový fond pouze v tom případě, že jeho roční výkonnost je vyšší o 1,5% než výkonnost fondu peněžního trhu. Pokud investujete na dva roky, vyplatí se investovat do dluhopisového fondu již při rozdílu roční výkonnosti ve výši 0,7%. V současné době je rozdíl ve výkonnostech 2,4% (dluhopisové fondy 5,9%, peněžního trhu 3,5%), jeho velká část je ale dána tím, že se v posledních 12 měsících snížily úrokové sazby o takřka dvě procenta. Podrobné informace o podílových fondech naleznete v naší specializované sekci ZDE

Je takřka jisté, že takovéto razantní snižování sazeb nebude pokračovat a že tudíž rozdíl mezi výkonnostmi dluhopisových fondů a fondů peněžního trhu se bude v následujících měsících nadále snižovat. Bližší kvantifikace možného vývoje výkonnosti dluhopisových fondů je provedena níže. Již nyní ale lze říci, že kvůli vyšším poplatkům se do dluhopisových fondů vyplatí investovat pouze tehdy, pokud ve fondu setrváte minimálně jeden rok.

3. Vyšší výkonnost dluhopisových fondů v minulosti není zárukou do budoucna

Jak již bylo řečeno, vysoká výkonnost dluhopisových fondů je dána tím, že v poslední době razantně poklesly úrokové sazby. Platí totiž, že ceny dluhopisů jsou nepřímo úměrné výši úrokových sazeb – čím nižší úrokové sazby, tím vyšší je výnos z dluhopisů a tím pádem je vyšší výkonnost dluhopisových fondů. Citlivost výnosů u dluhopisových fondů na změnu úroků je pak závislá na tom, jaká je průměrná durace portfolia. Čím je delší, tím je výkonnost fondu citlivější na změnu úroků. Průměrná durace je u českých dluhopisových fondů o něco vyšší než tři roky.

Následující tabulka uvádí tři možné scénáře vývoje úrokových sazeb v následujících 12 měsících (pokles sazeb o 1%, stabilita sazeb, růst sazeb o 1%) a jeho vliv na výkonnost dluhopisového fondu s průměrnou durací portfolia tři roky. Na základě odhadu vlivu změn sazeb na výkonnost a na základě současného výnosu dvouletých státních dluhopisů (2,8%) je dopočten odhad výkonnosti dluhopisových fondů za jeden rok, tj. v prosinci 2003.

Změna sazeb -1% 0% +1% Vliv na výkonnost +3.0% 0.0% -3.0% Odhad výkonnosti v prosinci 2003 +5.8% +2.8% -0.2%