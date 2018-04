Ručení: cenu určuje bydliště i věk

Některé ústavy povinné ručení zdražily, ale zásadní změny se neudály. Dva největší hráči na trhu s povinným ručením Česká pojišťovna a Kooperativa zdražují zhruba o šest procent. Co to konkrétně znamená? Základní sazba České pojišťovny v kategorii aut s motorem o objemu mezi 1000 a 1350 kubických centimetrů tak stoupne z 3724 na 3983 korun ročně. Zástupce společnosti Václav Bálek podotýká, že devadesáti procent klientů se tato cena netýká, protože jim pojišťovna započítá bonus, tedy slevu za to, že jezdí bez nehody. S maximálním bonusem zaplatí majitel auta stejné kubatury 2589 korun. Pro srovnání: v letošním roce mohl dosáhnout na sazbu 2607 korun.

Naopak na stejné úrovni nechává své ceny například Allianz nebo Generali. Neznamená to však, že by byly nutně nejlevnější na trhu. Tyto pojišťovny totiž podobně jako většina konkurence používají při stanovení sazby více kritérií, zohledňují kromě kubatury většinou také věk a bydliště klienta. Postup se označuje jako takzvaná segmentace. To znamená, že u jedné pojišťovny můžete zaplatit se stejným autem různou cenu.

Pražané a mladí řidiči si připlatí více

Obecně platí, že levnější mají povinné ručení řidiči z malých měst, naopak Pražané si připlatí. Levnější pojistku mají také starší řidiči v porovnání s mladšími. Rozdíly mohou být i třicet až padesát procent. Například v Praze činí pojistné auta od Allianz s kubaturou do 1350 kubických centimetrů s maximálním bonusem 3377 korun, v Hradci Králové zaplatíte pouze 2669 korun.

Nováček Wüstenrot zaútočil na zákazníky speciálními kritérii, kromě věku a stáří vozu v jeho případě ovlivňuje sazbu výkon motoru a pohlaví. Díky nim uleví majitelům aut s velkou kubaturou, ale s nízkým výkonem, a všem ženám. Ženy prý jezdí opatrněji, a tak způsobují méně nehod. V zahraničí se používá při stanovení až třicet kritérií, může rozhodovat i barva auta. Velké měří všem stejně K rozlišování řidičů podle místa bydliště a věku či stáří vozidla nepřistoupila Česká pojišťovna, Kooperativa a Triglav.

Posledně jmenovaná konkuruje všeobecně nižšími sazbami, dvě největší pojišťovny jsou pak výhodnější pro řidiče z velkých měst. Na vesnicích je porážejí pojišťovny, které dělí majitele vozů podle bydliště. Vybrat nejvýhodnější pojistku je proto složitější než před několika lety, kdy se ceny určovaly jen podle kubatury vozu a bonusů a malusů, tedy přirážek za zaviněné nehody. Navíc do hry vstupují konkrétní podmínky pojištění.

Další pojištění a asistence

Některé pojišťovny nabízejí ručení s takzvaným vyšším krytím, to znamená, že by klientovi kryly v případě nehody vyšší škody. Při volbě pojištění se vyplatí vzít v úvahu i nadstandardní služby, například doplňková pojištění nebo asistenční služby zdarma. Tak třeba Kooperativa přidává k povinnému ručení živelní pojištění. ČSOB Pojišťovna zavedla novou variantu pod názvem Premiant, která zahrnuje kromě úrazového pojištění řidiče, pojištění jeho osobních věcí a věcí osob jemu blízkých a asistenční služby, také pojistku škod na vlastním vozidle s limitem 5000 korun na rok. Pravda však je, že většinu nejčastějších škod tato částka nepokryje. Klienti Callinu mohou zdarma využívat asistenční služby při nehodě, které obsahují například úhradu dvou hodin práce mechanika, odtažení do nejbližšího autorizovaného servisu nebo zajištění tlumočníka v zahraničí. Za 500 korun si lze rozšířit asistenční služby i na poruchu.

Úplnou novinkou Allianz je povinné ručení se spoluúčastí. Je určeno zejména pro motoristy, kteří jezdí bez nehod. Kromě bonusu za bezeškodní průběh pojištění mohou získat další slevu za sjednání povinného ručení se spoluúčastí. Výši spoluúčasti si mohou zvolit ve dvou variantách, 5000 korun, kdy získají slevu šest procent z pojistného, a spoluúčast 10 000 korun, která jim pojistné zlevní o 11 procent. „Podobný produkt se osvědčil například na Slovensku nebo v Itálii,“ říká zástupce pojišťovny Miloš Velíšek.

Slevy i po internetu

Česká podnikatelská pojišťovna připravila pro obyvatele větších měst, kteří jezdí beze škod, takzvaný Superbonus, tedy slevu dalších 10 procent celkového ročního pojistného k jejich maximálnímu bonusu. Uniqa zase nabízí slevu pro starší řidiče nad 55 let. Vysvětluje to tím, že statistiky vykazují v této skupině nižší nehodovost. Výhodnější pojistku nabízí také lékařům a handicapovaným občanům. Většina pojišťoven nabízí slevu za sjednání smlouvy po internetu nebo telefonu. Sleva dosahuje obvykle 500 korun nebo 10 procent.

Co určuje cenu pojištění

Allianz

bydliště klienta, banka rozlišuje tři typy regionů, města do 90 000 obyvatel, další kategorií jsou velká města Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Liberec, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Olomouc, Ústí nad Labem a bývalé okresy Praha-východ a Prahazápad, zvláštní kategorií je Praha

věk klienta: řidiči nad 40 let mají slevu 10 procent, řidiči do 21 let mají přirážku 25 procent

podnikatel nebo soukromá osoba

Callin

kubatura vozu

bydliště klienta

věk klienta: platí, že nejvýhodnější sazby mají mimopražští klienti nad 30 let věku

Česká podnikatelská pojišťovna

kubatura vozu

stáří vozu: u vozidel starších 10 let je cena o 20 procent nižší

bydliště klienta: v obci do 10 tisíc obyvatel je cena o 30 procent nižší

věk klienta: nad 40 let cena o 40 procent nižší

Česká pojišťovna

kubatura vozu

ČSOB Pojišťovna

kubatura vozu

stáří vozu: auta starší 11 let včetně mají slevu 20 procent

bydliště klienta: vybraných 40 okresů má slevu 10 procent, Praha přirážku 20 procent

Generali

kubatura vozu

místo trvalého bydliště klienta: sleva pro řidiče z míst do 30 000 obyvatel

škodní průběh předchozího pojištění

Kooperativa

kubatura vozu

Triglav

kubatura vozu

Uniqa

kubatura vozu



stáří vozu: doplňkově – pouze jako možnost uzavřít rozšířené krytí PLUS proti odcizení nebo požáru vozidla klienta

stáří vozu: doplňkově – pouze jako možnost uzavřít rozšířené krytí PLUS proti odcizení nebo požáru vozidla klienta bydliště klienta: rozlišují Prahu a venkov, v Praze jsou sazby vyšší

věk klienta: do 28 let věku řidiče je sazba vyšší, slevu mají naopak řidiči starší 55 let

Wüstenrot

výkon motoru: základním faktorem pro stanovení ceny pojištění není, jak je zvykem u ostatních pojišťoven, kubatura motoru vozidla, ale jeho výkon

stáří vozu: zvýhodněna jsou vozidla starší 10 let

pohlaví klienta: ženy jsou zvýhodněny nižší sazbou pojistného ve srovnání s muži stejného věku

věk klienta: s rostoucím věkem klienta nad 24 let, respektive nad 30 let klesá cena pojištění

Poznámka: všechny pojišťovny uplatňují princip takzvaného bonusu (sleva při bezškodním průběhu pojištění) a malusu (přirážka za vyplacené škody), některé pojišťovny poskytují slevu za sjednání smlouvy po telefonu nebo internetu; kubatura vozu = objem motoru

