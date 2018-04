Ručit za kradené karty se bankám nechce

Tak alespoň zní nezávazné doporučení centrální banky pro finanční domy na tuzemském trhu, které bude oficiálně zveřejněno tento týden. Platit začne od Nového roku a banky budou mít tři měsíce čas na úpravu svých obchodních podmínek.

V Česku je vydáno více než pět milionů platebních karet a neoprávněných transakcí po jejich ztrátě či odcizení jsou ročně řádově desetitisíce. „V poměru k celkovému počtu transakcí jde o desetiny procenta, takže to není takový problém jako například krádeže aut,“ soudí šéf Sdružení pro bankovní karty Milan Zátka.

Z vyjádření zástupců bank však vyplývá, že nejsou doporučením centrální banky nijak nadšeni a jeho bezmezné splnění bude spíše vzácnou výjimkou. „Ještě nejsme schopni říci, do jaké míry je převezmeme, ale do posledního písmene ne. Rozdíly ovšem klientům vysvětlíme,“ uvedl Pavel Hejzlar z ČSOB.

Doporučení centrální banky se netýká pouze platebních karet, ale veškerých elektronických platebních prostředků; například internetového bankovnictví či GSM bankingu.

Podmínky jednotlivých bank pro vydané karty se pro případ ztráty a zneužití podstatně liší a mohou se v nákladech pro klienta lišit o tisíce korun.

I kdyby banky doporučení centrální banky přijaly, neznamenalo by to od chvíle nahlášení bezmeznou ochranu klientů. „Klient samozřejmě nesmí hrubým způsobem porušit podmínky. Jestli si napíše PIN na kartu a ztratí ji, tak si za to samozřejmě ručí sám,“ uvedl Tomáš Hládek z centrální banky.

Evropská unie vydala doporučení pro banky v členských zemích v roce 1997 a ty je měly zavést do svých zákonů do dvou let. „S výjimkou Dánska se to nikde nestalo,“ uvedl Milan Zátka.

I centrální banka potvrzuje, že pravidla nejsou v Evropské unii žádné dogma. „Víme, že jsou plněna různým způsobem,“ potvrdil Hládek.

Pokud tuzemské banky nebudou doporučení respektovat, budou o tom muset klienty informovat v obchodních podmínkách, které jsou součástí každé smlouvy. To se může stát i předmětem konkurenčního boje, pokud technologie některé banky umožní podmínky plnit lépe a jiné bance hůře.

Podle Zátky je největší problém s doporučením, že od doby nahlášení klient za nic neručí. „U celé řady karet je problém určit přesný okamžik provedení transakce. Jde například o platby kartou přes takzvané žehličky, kde se přesný čas nezaznamenává,“ uvedl Zátka.

Podle něho také české banky, na rozdíl od amerických, kde je ochrana klientů podstatně vyšší, nemohou na škody z ukradených karet tvořit rezervní fondy. „To naše účetní předpisy nedovolují,“ řekl.