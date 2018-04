Ručit za úvěr se vám může vymstít

S otázkou ručení za závazky z úvěru se lidé mohou setkat ve dvou situacích. Buď potřebují ručitele k zajištění vlastního úvěrového vztahu nebo naopak někdo oslovil je s prosbou o zajištění jejich úvěru. Co takové ručení vůbec znamená a jaké jsou jeho důsledky?

Ručení vzniká písemným prohlášením, jehož prostřednictvím na sebe ručitel bere povinnost, že uspokojí předmětnou pohledávku v případě, že tak neučiní dlužník. Pokud tedy plní dlužník svoje závazky vůči věřiteli řádně a včas, pak ručitel fakticky nic nepozná a jeho ručení zaniká uhrazením poslední splátky ze strany dlužníka. Právní úpravu zajištění úvěru na základě ručení lze najít v občanském zákoníku.

R učení mají rády stavební spořitelny i banky

Úvěrující instituce mají na výběr hned několik zajišťovacích instrumentů, avšak ručení bývá poměrně oblíbeným nástrojem. Při pohledu na podmínky stavebních spořitelen je jasné, že u řekněme středně velkých úvěrů ze stavebního spoření se žadatel bez zajištění prostřednictvím jednoho či dvou ručitelů neobejde. U nízkých úvěrů (zpravidla do sto tisíc) stavební spořitelny žádné zajištění nevyžadují, u těch středních si vystačí s ručitelským prohlášením vhodného ručitele a u těch velkých (zpravidla nad půl miliónu) již musí žadatel zajistit půjčku vhodnou nemovitostí.

Podobná situace nastává kupříkladu v případě spotřebitelských úvěrů poskytovaných bankami. U nižších částek stačí žadateli zpravidla doložit pouze svoje příjmy a banka poskytne úvěr bez zajištění, avšak u vyšších částek bývá zvykem opět zajištění prostřednictvím ručitele. Asi by bylo velkým luxusem zajišťovat středně velkou půjčku nemovitostí (samozřejmě to je možné pouze v případě, že ji žadatel vlastní) a tak je nutně potřeba sehnat ručitele.

K do může být ručitelem?

V případě půjček na poli osobních financí připouštějí úvěrující instituce jako ručitele pouze fyzické osoby. Ručitel musí podobně jako dlužník odkrýt svoji příjmovou a výdajovou situaci. Je logické, že ručitel by se měl prokázat obecně lepší bonitou než vlastní žadatel. V opačném případě by jeho ručení buď nebylo akceptováno nebo by nijak nezlepšilo situaci žadatele o úvěr.

Posuzování jeho bonity probíhá na základě stejných propočtů jako v případě vlastního žadatele. Vychází se tedy na výdajové straně ze součtu životních minim jednotlivých členů domácnosti, nákladů na vedení domácnosti, dalších nutných výdajů (jiné půjčky, leasing) a určité rezervy. Naproti těmto výdajům by měl ručitel prokázat dostatečný příjem, kterým je schopen pokrýt běžné výdaje a ještě pravidelně splácet úvěr (přestože jde pouze o hypotetické splácení, pokud dlužník plní svoje závazky).

Ručitelem by tedy měla být zcela určitě zletilá osoba se solidními příjmy, která navíc bude po celou dobu splácení úvěru (trvání ručitelského vztahu) v produktivním věku. Není výjimkou, že žadatel o úvěr sežene bonitního ručitele, který je ovšem v příliš vysokém věku a půjde do důchodu před skončením úvěru. Vezměme si jenom běžné úvěry ze stavebního spoření. Ty mohou trvat i deset let, což je velmi dlouhá doba a fakticky diskvalifikuje potenciální ručitele starší padesáti let.

P okud si budete brát úvěr, pak žádost o ručení odmítněte

Na většinu z nás se již někdo s žádostí o ručení již asi obrátil. Někdo na takovou výzvu přistoupil, jiný nikoli. V každém případě jde o velmi ožehavé téma, neboť vychytralost některých rádoby známých nemusí znát mezí. Pokud ovšem považujete žadatele o úvěr za dostatečně důvěryhodnou osobu a jste ochotni se za její úvěr zaručit, pak byste měli zvážit vaše plány do budoucna.

Mám na mysli zejména fakt, zda po dobu trvání úvěru nemáte v úmyslu si nějaký úvěr brát. Pokud ano, pak byste měli možnost ručení odmítnout a také to žadateli o úvěr zdůvodnit. Přestože si úvěrující instituce svoje metody hodnocení bonity tají, tak případné ručení za cizí úvěr žadateli o úvěr značně přitěžuje. Některé banky takového klienta dokonce berou, jako by tento úvěr sám splácel. V takovém případě budete mít problém se svojí vlastní bonitou a zcela zbytečně nedostojíte požadavkům banky.

Není to sice úplně patová situace, neboť ručitel se může ze svého ručení vyvázat. Úvěrující instituce však v takovém případě bude chtít nahradit odstupujícího ručitele někým jiným a to může být problém. Pak může snadno dojít k časové tísni a problémům mezi dlužníkem a ručitelem. Praxe posledních let bývá poměrně tristní a ručitelů velmi rychle ubývá. Není se čemu divit, neboť pro nic za nic někomu ručit za úvěr, je více než bohulibé. Dlužníci tedy velmi často bankám odpovídají „Ručitele nemám!“

Ručili jste někomu za úvěr? Zkazilo vám to šance na získání vlastního úvěru? Podvedl vás dlužník a hojila se banka na vás? Těšíme se na vaše názory.