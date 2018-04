Příběh: Ručil známému na půjčku, teď mu hrozí exekuce

Pana Jaroslava asi před rokem požádal jeho známý, aby mu dělal ručitele. Neměl žádné pochybnosti, v podstatě to bral jen jako formalitu. Přítel byl zaměstnaný a docela slušně vydělával. Jaroslav se tedy k ručení zavázal a byl přesvědčený, že dlužník řádně splácí.

Po roce ale přišel dopis od vymahačské agentury: "Do deseti dnů zaplaťte částku 287 tisíc korun." Co se stalo? Přítel pana Jaroslava půjčku řádně splácel asi půl roku, pak se ale dostal do finančních potíží. Žádal banku o snížení splátek, jenže neuspěl. A tak začal platit nižší než dohodnuté splátky, na víc totiž neměl.

Banka jej bombardovala upomínkami, a když neuspěla, předala pohledávku k vymáhání. A vymahačská agentura vyzvala k zaplacení dluhu právě ručitele. "Připadá mi od banky nefér, že mě banka neinformovala dříve. Jenže tolik peněz nemám, bojím se, že mi na dveře zaklepe exekutor. Jak z této situace ven?" ptá se pan Jaroslav.

Banka nemusí ručitele informovat o nesplácení dluhu

"Banka nemá povinnost informovat ručitele o tom, že dlužník dluh nesplácí," uvádí advokát Pavel Nastis. Stejně tak je v pořádku, pokud banka pohledávku prodala jinému subjektu (vymahačské firmě), která nyní pohledávku vymáhá. "V 99 procentech úvěrových smluv je ujednání, že pokud dlužník nebude splácet půjčku řádně a včas, dojde k zesplatnění celé nedoplacené části úvěru," doplňuje advokát.

Jinými slovy, banka nijak nepochybila a dnes je opravdu povinností pana Jaroslava jako ručitele celý dluh zaplatit. Jenže nemá z čeho. Chtěl si peníze půjčit, v souvislosti s tímto problémem je už ale uveden v registru dlužníků. Žádná banka mu tedy nepůjčí.

"Jediné, co mohu doporučit, je domluvit se s věřitelem na splátkách," radí Nastis. Pokud se ale pan Jaroslav s věřitelem nedomluví a ten jej zažaluje, Jaroslav jistě soudní spor prohraje a dluh bude následně exekučně vymáhán. "Exekutor pak bude moci panu Jaroslavovi zabavit veškerý jeho majetek, tedy například i dům," varuje advokát. Každopádně pokud Jaroslav dluh za dlužníka zaplatí, má pak právo tuto částku po dlužníkovi vymáhat.

Ani osobní bankrot není řešení

"V tomto konkrétním případě bohužel nebude řešením ani oddlužení," doplňuje právník. Oddlužení, laicky řečeno osobní bankrot, je řešením jedině tehdy, pokud by pan Jaroslav byl v úpadku, tedy pokud by měl více věřitelů (alespoň dva) a splňoval by všechny další zákonné předpoklady – například že dluhy nejsou z podnikání a že má dostatečný a pravidelný příjem z pracovního poměru.

"V případě osobního bankrotu musí být dlužník schopen během pěti let zaplatit po odpočtu částek, které mu ze zákona musí každý měsíc zůstat, odměnu insolvenčního správce a minimálně třicet procent dluhů," vysvětluje Nastis.

Pan Jaroslav se jako ručitel dostal i do dalších potíží, například v tom, že mu dnes žádná banka nepůjčí. A to zrovna plánoval vyřídit si hypotéku na koupi vlastního bydlení. Než se ale celý dluh zaplatí, má prostě smůlu. "Je to pro mě trpká zkušenost, jak se říká: pro dobrotu na žebrotu. Doufám, že to aspoň bude varování pro ostatní," shrnuje svůj příběh nešťastný muž.

Pokud zrovna zvažujete, že byste někomu poskytli ručení na půjčku, je užitečné se řídit radami poradců občanského sdružení dTest:

Ručitelský závazek není formalita, v případě, že dlužník nebude moci splácet, zaplatíte za něj celý dluh.

Důkladně vše zvažte, prověřte si osobu, která vás o ručení žádá, minimálně z insolvenčního rejstříku či evidence exekucí.

I přítel či dokonce rodinný příslušník se dosti často stává nepřítelem, pokud se kvůli němu ocitnete v exekuci, je tedy na zvážení, zda toto riziko podstupovat a takovou osobu raději neodmítnout – důvody odmítnutí každý pochopí.

Uvědomte si, že v případě ručení je potřeba mít tolik peněz, kolik si dlužník půjčuje, plus nějakou rezervu navíc, například na úhradu smluvních pokut, smluvních úroků, úroků z prodlení či dalších nákladů spojených s vymáháním, což může představovat další částku až ve výši poloviny původního dluhu.

Banka není povinna vás informovat o tom, že dlužník nesplácí, ale jako ručitel máte právo informovat se u věřitele, zda dlužník splácí. Tuto možnost rozhodně využijte.

Pokud nebude splácet dlužník, budete v registru dlužníku uvedeni i vy jako ručitelé, což znamená, že vám žádná banka nepůjčí a budete mít i další problémy na trhu, třeba při sjednávání nájmu či telefonního paušálu.

V případě problémů se v první řadě snažte o dohodu s věřitelem a pamatujte, že to, že jste "pouze ručitel", nic neznamená a dlužíte stejně jako hlavní dlužník, tedy musíte jednat.

Pokud věřiteli dluh namísto dlužníka uhradíte, vyžádejte si od věřitele potvrzení a všechny dokumenty k tomu, abyste mohli peníze následně vymáhat po hlavním dlužníkovi. Věřitel je povinen vám tyto dokumenty předat a poskytnout vám plnou součinnost.

Ručili byste příbuzným či přátelům na půjčku?