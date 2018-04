Ručitelem se stanete snadno a rychle, cesta zpět je komplikovaná

Jedním ze způsobů zajištění pohledávek, které vznikají z poskytnutých úvěrů, je požadavek bank či dalších finančních institucí na ručení jinou osobou. Ručitel se tak pro ně stává jakousi pojistkou v případě, kdy dlužník na písemné či telefonické upomínky banky splácet své závazky nereaguje.

Ručitel prochází stejným hodnotícím procesem jako žadatel o úvěr. Banky u něho mapují informace o jeho platební morálce, prověřují ho v registru dlužníků, požadují údaje o zaměstnání či podnikání, o výši jeho příjmů, o počtu vyživovaných osob apod.

Ručitel musí především doložit, že je v případě platební neschopnosti dlužníka schopen úvěr a úroky splácet.

Z ručení se vyvážete jen se souhlasem banky

Ručením na sebe berete břemeno na mnoho let. I z tohoto důvodu je nanejvýš nutné být obezřetný a důkladně zvážit všechna pro a hlavně proti, než se k němu zavážete.

Žádost ručitele o úvěr Je třeba mít na paměti, že dluh, za který ručíte, vstupuje do vašich závazků. Banky ručitelské závazky zohledňují v bonitě klienta. V některých případech to může negativně ovlivnit, zda ručitel dostane vlastní úvěr v požadované výši.

Pokud jednou na ručení kývnete, pamatujte, že "vyvléknout" se z něho, není vůbec jednoduché. V žádném případě nemůžete jen dlužníkovi oznámit, že s ručením končíte. Vždy je nutné společně s ním o úmyslu přestat být ručitelem informovat banku.

Vzhledem k tomu, že se bude jednat o změnu ve smlouvě, musíte se s bankou na této změně a jejích podmínkách dohodnout. Banka s ní musí souhlasit. Ručitelovo vyvázání akceptuje pouze v případě, že dlužník předloží jiný způsob zajištění úvěru. Buď nahradí původního ručitele jiným ručitelem, případně jiným ekvivalentním zajištěním (termínovaný vklad, bankovní záruka, zástavní právo k nemovitosti apod.).

Někdy může banka s ohledem na výši splaceného závazku ručitele zcela vypustit.

Ručení až od vyšších částek

Ručení podle občanského zákoníku Práva a povinnosti ručitele upravuje občanský zákoník v §546 - §550. §546 - Ručení vzniká písemným prohlášením, jímž ručitel bere na sebe vůči věřiteli povinnost, že pohledávku uspokojí, jestliže neuspokojí dlužník. §550 - Ručitel, který dluh splnil, je oprávněn požadovat na dlužníkovi náhradu za plnění poskytnuté věřiteli.

Banky, které k poskytnutí úvěru žádají po dlužníkovi ručitele, tak činí u vyšších částek. Své požadavky některé z nich zároveň dělí i podle účelovosti úvěru nebo podle toho, zda klient má u nich již svou historii, či zda se jedná o nového klienta.

Například Raiffeisenbank poskytne bez ručitele neúčelový úvěr do 300 tisíc korun a účelový až do jednoho milionu korun. Poštovní spořitelna poskytne stávajícímu klientovi úvěr až 300 tisíc korun, aniž by mu musela ručit jiná osoba, na druhou stranu nový klient dostane bez ručitele "jen" 150 tisíc korun.

Výše poskytnutého úvěru bez ručitele pro stávající a nové klienty je viditelně rozdílná především u stavebních spořitelen. Například Buřinka každého žadatele o úvěr hodnotí podle "aplikačního scoringu". "Klienti s nejlepším hodnocením mohou získat až 500 tisíc korun bez zajištění, tedy i bez ručitele. Nad tuto částku již vždy požadujeme zajištění zástavním právem k nemovitosti," vysvětluje Zdenka Blechová ze Stavební spořitelny České spořitelny.

Požadavky bank a stavebních spořitelen na ručení Banky Maximální výše úvěru bez požadavku ručitele

(v korunách) Česká spořitelna do 500 tisíc (spotřebitelský úvěr); do 100 tisíc (úvěr na studium); u žadatelů cizinců bez povolení k trvalému pobytu ČSOB do 600 tisíc (účelové i neúčelové úvěry) GE Money Bank nepožaduje ručitele Komerční banka do 250 tisíc LBBW Bank nepožaduje ručitele mBank nepožaduje ručitele Poštovní spořitelna do 300 tisíc (stávající klient); do 150 tisíc (nový klient) Raiffeisenbank do 300 tisíc (neúčelový úvěr); do 1 milionu (účelový úvěr) UniCredit Bank do 300 tisíc Volksbank nepožaduje ručitele, dobrovolný způsob zajištění Stavební spořitelny Maximální výše úvěru bez požadavku ručitele

(v korunách) Buřinka (SSČS) do 500 tisíc (klienti s nejlepším hodnocením); do 300 tisíc (ostatní klienti) Liška (ČMSS) do 500 tisíc (úvěr ze stavebního spoření i překlenovací úvěr podle historie klienta) Modrá pyramida do 500 tisíc (stálý klient); do 300 tisíc (ostatní) RSTS do 500 tisíc (úvěr ze stavebního spoření); do 150 tisíc (překlenovací úvěr bez spořící historie) Wűstenrot SS do 200 tisíc (úvěr ze stavebního spoření a překlenovací úvěr SUPERÚVĚR); do 50 tisíc (překlenovací úvěr pro nového klienta) Zdroj: banky a stavební spořitelny

Při nesplácení pohledávky dojde i na ručitele

Jestliže dlužník úvěr nesplácí, banky přistupují k aktivnímu vymáhání svých pohledávek. Opakovaně ho kontaktují SMS zprávami, písemnými či telefonickými upomínkami. Každá z bank má svůj vlastní individuální přístup k neplatícím dlužníkům.

Většina z nich kontaktuje nejdříve dlužníka a pokud na jejich výzvy nereaguje, obracejí se s požadavkem úhrady dlužné pohledávky na ručitele. Tuto praxi zavedly například všechny stavební spořitelny, Komerční banka, Volksbank či Raiffeisenbank.

Na druhou stranu například Poštovní spořitelna již ve chvíli, kdy vymáhá neuhrazené splátky po dlužníkovi, kontaktuje zároveň i ručitele.

Jestliže dlužník ani ručitel nereagují na výzvy banky, nemají snahu se dohodnout, může banka přistoupit i k soudnímu vymáhání či exekuci. Některé banky před vymáháním soudní cestou využívají služeb specializovaných inkasních společností a úhradu nesplácených pohledávek se tak snaží získat externí mimosoudní cestou.