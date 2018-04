Ručil kamarádovi za půjčku, teď nejspíš přijde o střechu nad hlavou

Jenže stalo se. Přítel se dostal do finančních problémů a nebyl schopen dluh splácet. Následoval soud a nakonec se dlužník rozhodl pro insolvenční řízení. Oddlužení bylo schváleno, věřitel Modrá pyramida si přihlásil celou svou pohledávku ve výši 331 448 korun. "V tu chvíli jsem byl v klidu, protože jsem byl přesvědčen, že tímto je vše vyřešeno," říká Jan Chýlek.

Jenže v květnu loňského roku byly panu Chýlkovi obstaveny účty a zabaveno stavební a penzijní spoření, celková částka 72 tisíc. Exekutor totiž začal vymáhat dluh, který podle rozhodnutí soudu měl splácet i ručitel. Tím to ale neskončilo. Na 14. listopad 2013 byla nařízena elektronická dražba rodinného domu, který pan Chýlek vlastní.

"Připadá mi to nefér, já už jsem uhradil 72 tisíc a dlužník během insolvence 95 tisíc," stěžuje si Jan Chýlek a dodává: "Podle rozhodnutí soudu mám zaplatit 140 tisíc, dům má podle odhadu cenu 1 700 000, to mi tedy připadá neúměrné." Navíc v domě bydlí společně s rodiči. A pokud bude dům v dražbě prodán, přijdou všichni tři o bydlení.

"Vím, že za blbost se platí, ale opravdu za mou dobrou vůli pomoci kamarádovi musí trpět celá rodina?" ptá se zoufalý čtenář.

Věřitel ani exekutor se nesmí vyjadřovat

Podle právníků by mohl exekuci zastavit pouze věřitel. A tak jsme nejprve oslovili stavební spořitelnu. S ohledem na bankovní tajemství se ale ke konkrétnímu případu nemůže vyjádřit. "V každé fázi vymáhání existují nástroje, jak klientovi pomoci například odložením či snížením splátek, podmínkou je ale klientova vůle svůj problém řešit a jeho aktivní komunikace s námi," uvedla Hana Vaněčková, ředitelka externí a interní komunikace stavební spořitelny Modrá pyramida.

Také exekutor má zákonnou povinnost mlčenlivosti. Přesto nás upozornil na značné nepřesnosti ve vyjádření pana Chýlka. "Výše vymáhané povinnosti není pouhých 140 tisíc korun a vůči povinnému není vedeno pouze jedno exekuční řízení, na nemovitostech povinného váznou pohledávky dalších věřitelů, které jsou zajištěny příslušnými zajišťovacími instituty, přičemž tito věřitelé z pochopitelných důvodů rovněž požádali o zaplacení svých pohledávek z případného prodeje," informoval exekutorský kandidát Exekutorského úřadu Ostrava Jaroslav Kuba.

Tato informace poněkud zaskočila i pana Chýlka, o žádných dalších exekucích totiž neví. A tak si informace ověřil přímo u soudu. Výpis z centrální evidence exekucí, jehož kopii má naše redakce k dispozici, hovoří jasně. Jsou sice nařízeny dvě exekuce, obě ale mají stejný původ, a to v ručitelském závazku. Dvě jsou jen proto, že překlenovací úvěr byl řešen dvěma smlouvami. U obou je dlužná jistina 140 480,22 korun.

Podle advokáta Pavla Nastise má exekutor pravdu v tom, že nejde jen o částku 140 tisíc. "Částka 140 000 je totiž pouze jistina, k ní je potřeba připočíst úroky, úroky z prodlení, náklady soudního řízení a náklady exekuce, rázem jsme tedy na částce nejméně 254 tisíc," vysvětluje Nastis. Navíc, exekutor nezkoumá oprávněnost pohledávky, jedná podle exekučního řádu a jeho úkolem je vymoci pohledávku.

"Zákon klade proti sobě rychlost a účelnost prováděné exekuce na straně jedné a přiměřenost represe proti dlužníkovi na straně druhé. Podle mého názoru musí exekutor zcela jasně upřednostnit jiné způsoby vymožení dluhu (dohoda, srážky ze mzdy atd.) a teprve, není-li vymožení dluhu možné, může exekutor uvažovat o prodeji nemovitosti," namítá právník Ondřej Závodský.

Ručitelský závazek není formalita

Základní chybu udělal ale pan Chýlek, a to tím, že převzal ručení. "Když přebírám ručení, musím počítat s tím, že to jednou zaplatím já. I s úroky, úroky z prodlení, smluvními pokutami a najednou a pokud nemám na účtu tolik peněz, abych jednou mohl tento závazek uhradit, ručení nepřebírám," varuje Nastis.

Pan Chýlek udělal ještě jednu chybu. Měl si do oddlužení vedeném proti dlužníkovi přihlásit svou pohledávku z titulu ručení jako takzvanou pohledávku podmíněnou. "Může se dostat do situace, kdy zaplatí dluh (bude zaplacen tak, že to na něm exekutor vymůže), dlužník projde oddlužením, soud jej po pěti letech osvobodí od placení pohledávek a pan Chýlek bude mít smůlu a nebude moci již po dlužníkovi nic chtít," upozorňuje advokát.

