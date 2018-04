Ruleta místo pojištění

Jak jsme vás již informovali, od počátku následujícího roku dochází ke snížení garantovaného zhodnocení u tradičních produktů životního pojištění (více ZDE ). Tato skutečnost povede ke zdražení tradičního pojištění, resp. pro zajištění si stejné sumy bude nutné odkládat do pojišťoven větší částky než dosud. Rovněž je očekáván pokles výše zhodnocení rezerv pojišťoven, což dokládají rozhodnutí některých pojišťoven garantovat u smluv uzavřených v roce 2004 nižší zhodnocení, než bude umožněno vyhláškou Ministerstva financí, která stanovila limit na 2,4 % p.a. To je jeden z důvodů, proč zaznamenáváme v poslední době větší zájem o investiční životní pojištění, které je vybranými pojišťovnami stále více upřednostňováno před ostatními pojištěními. Tento produkt se však od běžně sjednávaných pojištění natolik odlišuje, že je nutné zájemce o toto pojištění upozornit na několik skutečností.

I nvestiční pojištění známé, neznámé

Na investiční životní pojištění existují i mezi samotnými finančními poradci značně odlišné názory. V novinách si například můžeme přečíst rady finančních poradců z renomovaných společností, kteří životní pojištění odmítají, ale za určitých okolností pro získání daňových úspor pojištění doporučují. Jedním slovem však dodávají, že zvolit je nejlépe tzv. investiční životní pojištění, přičemž toto doporučení dávají i klientům starším než 50 let. Obdobně ze strany pojišťoven se setkáváme s tím, že v podnicích sjednávají tento produkt jako základ podnikového penzijního systému plošně pro všechny zaměstnance, přestože pro určité věkové skupiny a typy zaměstnanců jde o naprosto nevhodný produkt.

Ani seriózním pojišťovnám se nedá věřit.

Na britském finančním trhu, kde je investiční životní pojištění velmi populární, vložili pojistníci v rámci tohoto pojištění pod dojmem garancí finanční prostředky do velice riskantních finančních instrumentů, což se odrazilo v propadu jejich investice. Čtěte ZDE .

V novinovém inzerátu jedné z pojišťoven, který má přilákat nové klienty, se pod názvem Nejbezpečnější forma životního pojištění na trhu doslova praví: „Náměstek ministra financí Jaroslav Šulc uvedl, že z hlediska bezpečnosti, formulované jako schopnost pojišťovny dostát svým závazkům, je investiční životní pojištění dnes asi nejbezpečnější podobou životního pojištění“. Tím je absurdita na trhu pojištění dokonána, neboť všechny tyto příklady ukazují na nepochopení produktu nebo na upřednostňování jiného pohledu na věc. To všechno navíc v době, kdy je z důvodu vyššího výnosového potenciálu stále častěji zájem klientů i agentů přesouván od tradičních pojištění právě k této formě životního pojištění.

Srovnání tradičního životního pojištění a investičního životního pojištění Tradiční životní pojištění Investiční životní pojištění Investiční riziko Do výše garantované pojistné částky nese pojišťovna Nese pojistník Alokace pojistného Určena pojišťovnou při respektování zákonných omezení Určena pojistníkem, možnost alokace pojistného i do velmi riskantních instrumentů Dávka při úmrtí Garantovaná pojistná částka a/nebo kapitálová hodnota pojištění Garantovaná pojistná částka a/nebo aktuální hodnota podílových jednotek Dávky při dožití Garantovaná pojistná částka a vytvořené podíly na výnosech Aktuální hodnota podílových jednotek

Z tabulky vyplývá, že zásadní charakteristikou investičního životního pojištění je přenesení investičního rizika na pojistníka, který nemá garantován minimální výnos, ani zachování vloženého pojistného. Z toho důvodu je toto pojištění ze strany dozoru spojeno s nižšími požadavky na solventnost než u tradičních produktů s úrokovým rizikem pro pojišťovnu. Přestože i u tohoto produktu existují pro pojišťovny určitá rizika spojená se zvýšenou potřebou kapitálu, jde o výrazně bezpečnější produkt. Důvodem je již zmiňované přenesení rizik na zákazníka, pro kterého však investiční pojištění rozhodně nepředstavuje tu nejbezpečnější podobu životního pojištění.

Víte, kde vydělat nejvíce? Porazí pojištění podílové fondy? Čtěte ZDE .

Dalším z argumentů při prodeji investičního pojištění je odkaz na vyspělé zahraniční trhy, kde si investiční životní pojištění získalo zcela dominantní podíl na celkovém počtu uzavřených životních pojištění. Tento argument však nelze na našem trhu používat, neboť obliba investičního životního pojištění se v jednotlivých zemích výrazně odlišuje a příčinou zájmu o tento produkt nebyl pouze pokles úrokových sazeb a růst kapitálových trhů . Rozhodující byla výše daňových úlev životního pojištění v porovnání s podílovými fondy, které někde daňovou podporu v osvobození zdanění příjmu neměly. Kromě toho podíl investičního životního pojištění na nově sjednaných smlouvách v jednotlivých letech a obdobích značně závisí na vývoji kapitálového trhu. Například v předloňském roce došlo ke snížení zájmu o toto pojištění z důvodu propadu kapitálových trhů. Tento fakt s tlakem konkurence vedl pojišťovny k nabídce tzv. moderního investičního životního pojištění, které v sobě zahrnuje kapitálovou garanci. Pojištěným zaručuje pojistné plnění minimálně na úrovni objemu nominálních hodnot zaplaceného pojistného, případně reálných hodnot zohledňujících inflaci . Přestože cenou za poskytnuté garance bývá nižší míra participace na výnosech finančních trhů, je to právě tato forma investičního životního pojištění, která je v poslední době v zahraničí stále více populární.

Vhodnost investičního pojištění za současných podmínek na trhu ANO NE klient mladší než 45 let či s jiným dostatečným zabezpečením klient starší než 45 let či bez jiného dostatečného zabezpečení klient s ochotou nést určité riziko klient s averzí k riziku klient s dostatečným přehledem o fungování finančních trhů klient bez dostatečného přehledu o fungování finančních trhů

Na našem trhu zmiňovanou formu investičního životního pojištění bohužel nenajdeme. Pouze u některých pojišťoven existuje záruka v podobě garantovaných fondů, kdy hodnota fondu nemůže klesnout do záporu. Druhou garancí nabízenou na našem trhu, je nastavení výše dávky pro případ úmrtí minimálně na úrovni zaplaceného pojistného. Pokud tedy klient nezvolí pojistnou částku, dostane při úmrtí aktuální hodnotu fondu, vždy však nejméně zaplacené pojistné. Garanci pojistného plnění pro případ dožití v současnosti u produktů na trhu nenalezneme, neboť u všech pojišťoven je výše naspořené částky zcela odvislá od výkonnosti zvoleného fondu. Ani v případě volby garantovaného fondu není vlivem poplatků zabezpečena hodnota vloženého pojistného. Aby například 50ti letý klient obdržel za 10 let plnění od pojišťovny na úrovni nominálních hodnot zaplaceného pojistného, musel by u běžně nabízených produktů zvolit portfolio, které v průměru dosáhne hrubého zhodnocení nejméně na úrovni 5 % p.a. Pokud klient zvolí konzervativní portfolio, kdy investiční životní pojištění bude relativně bezpečnou investicí, ztrácí se jeho hlavní přínos - dosažení vyššího výnosu než je běžné u klasického životního pojištění. Konzervativně mohou klienti investovat u tradičních produktů levněji a na rozdíl od investičního pojištění zde nepodstupují riziko, že výše plnění pojišťovny bude výrazně ovlivněna jeho případným načasováním do období propadu kapitálových trhů.

TIP Upozorňujeme čtenáře, že prodej investičního životního pojištění není pod dozorem Komise pro cenné papíry. Na rozdíl od prodeje podílových fondů, kdy musí prodejce splňovat určité předpoklady a obdržet patřičné povolení, investiční životní pojištění může být nabízeno i pojistnými agenty bez dostatečných znalostí z oboru investování (jedná se tak vlastně o "obcházení" §45a Zákona o cenných papírech). Vzhledem k tomu, že investiční životní pojištění může být rizikovou investicí, doporučujeme při zájmu o tento produkt volit poradce s komplexní znalostí osobního finančního poradenství.

Domníváte se, že pojišťovny u nás nabízejí ve srovnání se zahraničím kvalitní investiční životní pojištění? Pro jaké klienty je podle vás investiční životní pojištění vhodné? Děkujeme za názory.