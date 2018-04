Ruleta otevírání fondů pokračuje, zbývá ještě ¾ roku

S otevíráním investičních fondů, které by mělo bez problémů proběhnout do konce letošního roku, velice úzce souvisí téma, na které se nyní zaměříme . Podívejme se blíže na likvidaci investičních fondů.

Dejme si na úvod pár čísel – v současné době existuje v ČR 69 IF, z toho je 50 v likvidaci (!), 1 v konkurzu a zbývá nám 18 IF, které ještě nejsou otevřeny a současně nejsou ještě v likvidaci. V těchto 18 IF je v současné době cca 11,7 miliardy Kč (!). Připomeňme si je formou tabulky (čerpáno z informační povinnosti IF a IS):

1. 1.IF Živnobanka 2 774,0 mil.Kč 2. Rentiérský IF 1.IN 2 154,5 mil.Kč 3. IF Bohatství 1.IN 1 973,7 mil.Kč 4. Zlatý IF Kvanto 1 514,5 mil.Kč 5. IPF Kvanto 1 067,0 mil.Kč 6. Křišťálový IF 1.IN 1 003,4 mil.Kč 7. IF Obchodu 1.IN 739,2 mil.Kč 8. IF energetiky 134,2 mil.Kč 9. Manhattan IF 118,0 mil.Kč 10. KREDITAL IF 65,0 mil.Kč 11. Concordia invest IF 42,6 mil.Kč 12. Newton IF 34,1 mil.Kč 13. Profit fond 33,4 mil.Kč 14. Consus IF 25,8 mil.Kč 15. IF Tercier invest 6,6 mil.Kč 16. IF Mercia 5,7 mil.Kč 17. Zemědělsko-potravinářský IF 5,4 mil.Kč 18. IF České privatizační společnosti 1,5 mil.Kč

Jak je vidět, dle objemu majetku jsou jasně v popředí fondy 1.IN (4x) a OB Invest (2x) a ŽB-Trust (1x). Pokud hledáte v této tabulce Zemědělský IF Vysočina, činíte tak marně, neboť Krajský soud tomuto subjektu výmaz z rejstříku povolil a IF se tak úspěšně transformoval na OPF (a to přes existenci standardní žaloby). Opět se tak potvrdilo, že prostě neexistuje žádný precedens, žádný vzor postupu v této oblasti. Zřejmě tak lze souhlasit s názorem, že problém agendy obchodního rejstříku lze vyřešit pouze privatizací této agendy a zřízením tzv. registrátorů.

Při shrnutí těchto posledních mohykánů se nemohu ubránit dojmu, že jakákoli legislativní úprava termínu pro otevření z 31.12.2002 na konec roku 2003 či dokonce 2004 by byla zcela nesystémová a nepodpořila by jakékoli aktivní dění v této oblasti. Vždyť porovnejme zbylých 11,7 miliardy Kč s majetkem např. P.I.F. – cca 6 miliard Kč nebo RIF – cca 14 miliard Kč při jejich otevření. Vzpomeňme si také, že deklamovaná snaha 1.IN o otevření Rentiérského IF trvá již od 2.čtvrtletí roku 2000. Naopak se domnívám, že situaci by mohla výrazně prospět legislativní úprava, která by odstranila záminku pro žaloby a učinila je tak bezpředmětnými nebo jasná deklarace toho, že k žádnému posunu termínu pro otevření nedojde. Obojí by určitě zvýšilo úsilí IS o otevření. Bohužel je zřejmé, že toto zřejmě není ve volebním roce 2002 reálné.

Pojďme se však zabývat důsledky, které má likvidace IF pro jeho akcionáře – fyzické osoby, neboť ten se týká již poměrně velkého počtu fondů. Především je nutné konstatovat, že doba, po kterou likvidace probíhá, není časově omezena. Lze však dedukovat, že u IF, které jsou na otevření skladbou svého portfolia připraveny, může být průběh likvidace mnohem rychlejší než u IF, které mají stále ve svém portfoliu nemovitosti či velké objemy pohledávek nebo méně likvidních akcií – zde lze také čekat i určité pohyby ČOJ těchto IF směrem dolů.

Likvidace IF se řídí zákonem 248/1992 Sb. o IS a IF a poté obchodním zákoníkem, zdanění pak zákonem o dani z příjmů. Zdanění likvidačního zůstatku spadá do kategorie 15% daně – dají se odečíst pouze prokazatelné pořizovací náklady na nákup akcií, přičemž institut osvobození od platby této daně po 6 měsících od jejich nabytí zde neplatí.

Protože postup likvidátorů není jednotný, doporučuji všem akcionářům IF v likvidaci velmi aktivní přístup a iniciativní zaslání Vašich podkladů o nákladech na koupi akcií přímo likvidátorovi společnosti bez jeho vyzvání. Pečlivý likvidátor akcionáře většinou vyzve k předložení těchto podkladů, aby Vám mohl tuto daň ihned snížit. Od méně pečlivých likvidátorů se můžete dočkat toho, že je Vám zdaněno plných 15% likvidačního zůstatku. Poté nezbývá než doporučit - obraťte se na likvidátora se žádostí o nápravu se současným zasláním těchto podkladů. Pokud s tímto postupem neuspějete, zašlete stížnost příslušnému FÚ na postup plátce při srážce daně.

Z výše uvedeného lze vyvodit, že pro DIKy nemá prakticky smysl držet akcie těch fondů, které směřují do likvidace a které drží od počátku privatizace. Tito DIKové odvedou 15% daň, což pro ně může být větší ztráta než prodej při současném diskontu těchto IF – pochopitelně pokud se ještě obchodují (osvobození se dle mne vztahuje pouze na prodej akcií nabytých v procesu kupónové privatizace, nikoli na likvidační zůstatek).

