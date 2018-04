Do konce tohoto roku musí být podílové fondy otevřeny a prodlení by nemělo hrozit. Kdyby prodlení vzniklo, bylo by jen a jen chybou správce PF – po právní stránce se jedná o nenapadnutelný proces otevření již existujícího podílového fondu. Pokud však chcete ještě nyní investovat do některého UPF, volte pečlivě a uvážlivě dle výše diskontu, portfolia a především dle jeho serióznosti a informační otevřenosti – vzpomeňme z minulosti např. kauzy C.S.Fondy, FINNEX INVESTIM nebo YSE Akcionářů (toto pochopitelně platí i pro investiční fondy).

Skutečnou ruletu však představuje proces otevírání investičních fondů. Ten měl být také dokončen do konce roku 2002, o tom však lze s jistotou pochybovat. Uvedu několik základních faktů :

1) schválení žádosti o přeměnu IF na OPF KCP (na její schválení má KCP dva měsíce od jejího podání) je nutnou podmínkou pro otevření, nikoliv však postačující. Proto některá zjednodušující sdělení v médiích, že ten a ten fond se otvírá jsou velmi zavádějící a nepřesná (např. KCP povolila otevření Živnobanky 1.IF v květnu 2001, otevření Rentiérského IF na přelomu července a srpna 2001 – oba fondy dosud nejsou otevřeny)

2) postačující podmínkou pro otevření je výmaz IF z obchodního rejstříku – jakmile k tomuto kroku dojde, záleží již jen na IS, jak rychle po tomto rozhodnutí je schopna fond otevřít. Musím bohužel konstatovat, že to, kdy dojde k výmazu IF je zcela neodhadnutelné, připomíná losování míčků z osudí a zřejmě odráží stav soudnictví v ČR.

Jádrem problému jsou žaloby minoritního akcionáře, který upozorňuje na nevyjasněnost přechodu potencionálně možných nevypořádaných závazků z investičního na podílový fond. Obává se totiž, že by podílníci nově vzniklého fondu ručili za všechny závazky původního investičního fondu. Otázkou však zůstává pochopení motivace tohoto minoritního akcionáře k této jeho činnosti.

Jistě – snad by šlo pochopit, že minoritní akcionář plně využívá všech legitimních možností naší legislativy a roztáčí kolotoč odvolání k Vrchnímu soudu a Nejvyššímu soudu, který je u nás poměrně časově zdlouhavý. Co však nelze pochopit je to, že neexistuje žádný systém, žádný vzor postupu, žádný precedens, jednotlivá rozhodnutí jsou často protichůdná.

Jak je možné, že na jedné straně byl umožněn výmaz z OR např. RIF, AGBII IF, kde projednávání žalob nebylo ani zdaleka uzavřeno nebo jich bylo dokonce několik, na straně druhé nebyl dosud umožněn výmaz výše uvedeným IF? Byla tím impulsem v případě RIF společenská poptávka (největší fond, vypořádání restituentů)?

3) nejhorší situace je však patrně u menších IF, z nichž některé se navíc už neobchodují a investoři tak vůbec nemohou disponovat svými vloženými prostředky a mají je tak zablokovány již rok či dva. Navíc ani nemohou nijak ovlivnit případnou změnu investiční strategie fondu a musí bezmocně sledovat, jak se mění portfolio fondu a s tím i hodnota jejich investic. Navíc některé z těchto fondů nevyvíjejí ani minimální snahu alespoň o započetí procesu otevření.

Je třeba si začátkem roku 2002 položit otázku, co bude dál? Nechci být pesimistou, ale ze současného stavu věcí lze předpokládat, že se nemalá část kvalitních IF nestihne do konce roku 2002 otevřít. Snad si zákonodárci najdou ve volebním roce čas na změnu legislativy – ovšem víme, jakým směrem vést tuto úpravu? Prodloužením termínu pro otevření IF – to snad raději ne!

Situace je vážná, bohužel se však dá očekávat, že bude mediálně zastíněna privatizací zbylých klíčových českých společností a také možnými spory o povinnost nabídnout odkup jejich akcií minoritním akcionářům. Proto se asi nelze divit ani DIKům, kteří v rámci předvánočního stahování některých emisí z obchodování z RM-Systému houfně prodávali mj. i akcie IF, které se snaží o otevření, často i hluboce pod cenou z důvodu chybějící adekvátní poptávky.

Pro úplnost uvedu ještě telegraficky stav otevření u některých IF :

IF Rentiérský – povolení otevření KCP nabylo právní moci 9.8.2001, 6.9.2001 podána žádost o výmaz z OR na Městský soud (připomínám neúspěšný 1.pokus o otevření, který skončil v prosinci 2000 zákazem transformace fondu Krajským obchodním soudem v Praze)

IF Obchodu – povolení otevření KCP nabylo právní moci 26.11.2001

IF Křišťálový – povolení otevření KCP nabylo právní moci 14.12.2001

IF Bohatství – povolení otevření KCP lze očekávat v těchto dnech

P.I.F. – povolení otevření KCP nabylo právní moci 9.10.2001, výmaz z OR úspěšný, otevření v lednu 2002

Kvanto IPF – realizace výmazu z OR závisí na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR (spis odeslán 27.11.2001)

Zlatý IF Kvanto – zatím ještě není prodána nemovitost, žaloby minoritního akcionáře ještě vůbec nezačaly být projednávány

IF Newton – 4.5.2000 povoleno otevření KCP, 1.6.2000 zaslána žádost o výmaz na Krajský obchodní soud v Praze, od té doby nebyl proveden žádný právní úkon