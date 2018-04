Ruské hospodářství kleslo téměř o 11 procent

Investoři byli tedy touto zprávou spíše negativně překvapeni. Rubl reagoval tak, že na páru s americkým dolarem oslabil na minimum za poslední čtyři týdny.

Ruská recese se prohlubuje, protože předchozí meziroční pokles měl hodnotu 9,8 %. O tom, že ruská ekonomika byla hluboce zasažena, vypovídají i červnové výsledky průmyslové výroby. Ta ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku poklesla o více než 12 %.

V předcházejících letech přitom ruská ekonomika vykazovala velmi rychlý růst. Konkrétně za posledních deset let dosahoval průměrný růst HDP bývalé největší sovětské republiky 7 % ročně.

Pokles ruského hospodářství je samozřejmě ovlivněn celosvětovou recesí, která stojí za snížením globální poptávky. Ta se promítá do snížení poptávky po energii, protože té již není tolik potřeba. Rusko je však největším světovým exportérem energií (hlavně ropy a zemního plynu), a proto logicky jeho příjmy klesají. To se samozřejmě promítá i do sféry státního rozpočtu, který by letos mohl vykázat mohutný deficit ve výši 9,4 % HDP.

Ruská centrální banka, stejně jako její "kolegyně" jinde ve světě, bojuje proti recesi rychlým snižováním klíčové úrokové sazby. Nicméně ani to příliš nepomáhá. Ochota komerčních bank půjčovat kapitál firmám je stále nízká. Banky se totiž bojí, že poskytnuté úvěry by nebyly kvůli recesi splaceny. To paradoxně recesi prohlubuje.

Pokud však HDP za druhý kvartál srovnáme s prvními třemi měsíci tohoto roku, zjistíme, že oproti nim po sezonním očištění klesl produkt podle odhadu švýcarské finanční skupiny Credit Suisse pouze o 0,2 %. Ekonomové jsou většinou toho názoru, že v tomto čtvrtletí se již meziroční pokles ruského HDP zpomalí. Mezikvartálně se pravděpodobně dočkáme dokonce růstu.

Mezinárodní měnový fond odhaduje celkový pokles HDP za tento rok o 6,5 % a příští rok predikuje Rusku růst 1,5 %. Obrat k lepšímu indikují i ruské akcie, které obvykle začnou mít posilující tendenci o 6-9 měsíců dříve, než se otočí hospodářský cyklus. Hlavní ruský akciový index RTS od začátku tohoto roku posílil již skoro o 60 %.