Rusko nabízí nepřeberné množství podnikatelských příležitostí

Pro výrobce je v Rusku zajímavou výhodou kombinace vysoké vzdělanosti a kvalifikace pracovní síly a podstatně nižších mzdových nákladů v porovnání se západní Evropou. Ve velkoměstech se dá najít mnoho zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním, dobrými znalostmi cizích jazyků (zejména anglického jazyka) a dodatečným vzděláním MBA. Nejen špičkoví manažeři a manažeři na střední vedoucí úrovni jsou vysoce kvalifikovaní, na rozdíl od západní Evropy se tu mohou vysokoškolským diplomem pochlubit i sekretářky.

Nejvíce slibují investorům úvěry

Příležitostí je nepřeberné množství. Obří ruská ekonomika roste – a infrastruktura nestačí. Řada oblastí ruské ekonomiky disponuje zastaralou výrobní základnou. Dopravní, telekomunikační a logistické struktury jsou značně poddimenzovány a vyžadují dobudování i modernizaci. Dosud nevyužité možnosti také nabízí sektor služeb. Podle poradenské společnosti Deloitte jsou nejperspektivnějšími oblastmi v Rusku finanční služby a spotřebitelský sektor. Roste i sektor s nemovitostmi. V Rusku roste střední třída a finanční služby, jako jsou spotřebitelské úvěry, které jsou velmi zajímavou oblastí pro investory. Stejně tak i teprve rodící se trh hypoték nabízí pro první rychlé investory budoucí vysoké zisky a velké tržní podíly.

Ruská federace je také velice zajímavým trhem pro prodej značkového zboží, tamní obyvatelé ho mají rádi a rádi za něj utrácejí peníze. V Rusku se očekává reforma energetiky a investice do infrastruktury (příležitosti pro dodavatele pro výstavbu dálnic, železnic atd.). Příležitosti pro investice do infrastruktury a vybavení budou i v rámci pořádání zimních olympijských her v Rusku v roce 2014. Budoucí potenciál je spatřován i ve farmaceutickém průmyslu. Zajímavými sektory pro malé a střední české firmy jsou podpůrné programy na výzkum a vývoj v oblasti hi-tech a farmacie, logistiky, infrastruktury, strojírenství a automobilového průmyslu.

Hlavně nečekat, Rusko se hlásí o 4. nejsilnější ekonomiku světa

V Rusku už tak docela neplatí představa o "chudém Východě“, kde neplatit je normální. Rusko je dnes perspektivním a několik let už i solventním trhem, což si dnes uvědomují všichni jeho obchodní partneři a přizpůsobují tomu svůj přístup. Váhat se nevyplácí – už dnes není ruský trh žádnou panenskou divočinou, kde může každý začít kdekoli zkusit vykutat svou zlatonosnou žílu – už jsou tu etablováni mnozí, kteří dlouho neváhali. Další váhání může znamenat, že v budoucnu bude proniknutí na ruský trh ještě složitější a finančně náročnější, protože konkurence bude jen přibývat.

V průzkumu mezi 809 manažery největších korporací světa obsadilo Rusko 5. místo v žebříčku investičně nejpřitažlivějších zemí. Podle účastníků konference na téma "Realizace akvizičních a joint venture projektů v Rusku“, kterou v polovině loňského listopadu v Praze uspořádaly advokátní kancelář Havel & Holásek a poradenská firma Deloitte ve spolupráci s ČSOB a největší ruskou advokátní kanceláří Pepeliaev, Goltsblat & Partners, bude Rusko v roce 2025 představovat 4. největší ekonomiku světa a bude po Londýně 2. největším finančním trhem.

Naučte se obchodovat v ruském stylu

Zároveň ale stále platí, že obchodovat s Ruskem nebo rozjíždět tu podnikání není pro každého. Specifika ruského trhu vyžadují jeho dokonalou znalost a také přístup šitý na míru, pokud jde o analýzu všech rizik a možností. Široká ruská duše je zkrátka stále nevyzpytatelná. A systém ruské byrokratické mašinérie, kde je na všechno třeba tu správnou "bumážku“, funguje stále jako dobře promazaný pekelný stroj. Rusové jsou sice v osobním styku velmi pohostinní lidé, to se však často nijak neodráží v jejich přístupu k zákazníkům. A v oblasti státní byrokracie o něčem, jako je zákaznicky orientovaný přístup, v Rusku dodnes nic neslyšeli – a pokud by slyšeli, pravděpodobně by si jen nechápavě ťukali na čelo. Úřady pracují velmi pomalu, korupce je všudypřítomná a stát se pokouší všude regulovaně zasahovat. Vztahy nepomohou v Rusku jen tomu, kdo žádné nemá.

V byznysu tohle ale dnes už tak úplně neplatí. Absolventi mezinárodních programů MBA a prezidentského programu disponují zkušenostmi ze zahraničí a znalostí západního managementu. S touto mladou generací ruských managerů, kteří se tomu, jak by mělo řízení podniku a obchodování vypadat, vyučili na Západě, přišla i změna stylu práce.

"V obchodech dnes rozhoduje kvalita a cena, pořádají se tendry, jednání je tvrdší, ale průhlednější,“ tvrdí zástupce jedné z českých firem, které se podařilo na ruský trh proniknout. Stále však platí, že je dobré mezilidské vztahy ani v obchodních záležitostech nepodceňovat - jsou stejně tak důležité jako dobré obchodní kontakty. Při jednání s ruskými partnery o obchodech je dobré počítat s delším časovým horizontem – pro uzavření obchodu není nic horšího, než když nelze dojít při jednáních ke společnému konci, když musíte večer odříci pozvání, protože nechcete zmeškat odlet domů. A občas je také nutné mít dobře trénovaná játra – stakan vodky je stále považován za dobrý welcome drink, průběžné občerstvení i drink na zpečetění uzavřeného obchodu.

Pravidla tance s ruským medvědem

Je dobré si předem o ruském partnerovi zjistit co nejvíce informací – nejen kvůli obchodním záležitostem, ale kvůli celkovému stylu jednání. Rusko je nejen velká země, ale také značně národnostně pestrá - kromě Rusů obývá federaci řada dalších etnických skupin, jako například Tataři, Ukrajinci, Arméni, Čuvaši, Dagestánci a asi 140 dalších malých národností. Skutečnost, že člověk jede jednat s ruskou společností, ještě neznamená, že proti němu bude při jednání stát Rus, ale příslušník úplně jiného národa, který má mnohem blíže orientálnímu stylu vyjednávání než tomu západnímu. Zvolená strategie se pak nemusí osvědčit a jednání mohou ztroskotat. Jednání ruských partnerů je navíc často ovlivněno nejen Orientem, ale také přístupy přežívajícími z dob "starého dobrého“ Sovětského svazu.

Při jednání se zahraničními partnery se Rusové často chovají nadřazeně, umí však být také srdeční a velmi pohostinní. V duchu orientálních tradic preferují květnatý styl vyjadřování a hodně dlouhé kroužení okolo vlastního předmětu jednání. Není dobré chtít jít rovnou k věci – tanec s ruským medvědem má svá pravidla a tím prvním je nehledět na čas a nesnažit se nic uspěchat. Ale je třeba zůstávat ve střehu - Rusové znají při jednání jen vítězství nebo prohru, kompromis je sprosté slovo a ústupek projev slabosti. Neradi dělají ústupky. Neobávají se konfliktů, své emoce neskrývají, naopak, rádi zahrají v rámci nátlaku na protistranu i nějaké to divadlo - otevřeně projevují případnou zlost, aroganci a nesouhlas a jsou schopni i odejít z jednání.

Představení je třeba sledovat s chladnou hlavou a pevnými nervy - pokud má ruský partner o obchod skutečně zájem, k jednacímu stolu se nakonec zase vrátí. Ani podpis smlouvy však není konečným vítězstvím - při podpisu je třeba dávat dobrý pozor na její náležitosti a mít na paměti, že pro Rusy podepsaná smlouva nic neznamená. A že zdejší zákony chránící obchodně právní vztahy jsou stále ještě chápány spíš jako nezávazná doporučení než jako něco, čím je třeba se skutečně řídit.