Rušný provoz na českých trzích

V minulém týdnu opět po dlouhé době převýšily odkupy prodeje podílových listů, i když jen nepatrně. Navíc tento výsledek výrazně ovlivnil výprodej jediného fondu, a to 1. IN – PIF. Ten sice ztrácel i tentokrát, ale už nijak výrazně. Tentokrát ho nahradily jiné fondy stejné investiční společnosti.

Celkový obrat obchodování překročil 1,25 miliardy korun, což řadí minulý týden mezi ty rušnější. Rušno ale nebylo jen v obchodování s fondy. Ani pražská burza si nemusela stěžovat na zajímavé události. Bezesporu nejvýznamnější pohyb zaznamenaly akcie Českých radiokomunikací, které po zveřejnění obsahu mimořádné valné hromady oslabily během jediného dne o téměř 9% a na čas s nimi bylo pozastaveno obchodování. Stejná situace, i když z jiných důvodů, nastala na několik hodin v pátek s akciemi České spořitelny.

Obchodování podle UNISu

Negativní výsledky nejen pražské burzy, ale i zahraničních trhů přispěly ke špatné výkonnosti akciových fondů v tomto týdnu. Dluhopisové trhy, ovlivněné nepříznivým vývojem v zahraničí, rovněž v drtivé většině oslabovaly. Tradičně se nedařilo fondu peněžního trhu Akro Obligace, týdenní ztráta přes 1% je skutečně na pováženou.

Do fondů sdružených v Unii investičních společností přiteklo ve 12. týdnu 533 milionů korun. To je jistě pro investiční společnosti příznivá zpráva, ale tento příliv není ani tak podpořen dobrou výkonností fondů, jako spíš optimistickými očekáváními. Výkonnost fondů od začátku roku je rozdělena přesně napůl mezi ty, které dokázaly zhodnotit vlastní jmění, a ty, které naopak ztrácely. Mezi nimi se nalézají především akciové a smíšené fondy, ale i některé dluhopisové fondy, které tak potvrzují předpovědi, že na skvělé výsledky z loňského roku budou muset podílníci zapomenout.