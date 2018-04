Růst cen znehodnocuje úspory v hotovosti

Ačkoliv možností, kam investovat finanční prostředky je u nás celá řada, má ještě stále dost Čechů a Moravanů uloženo své úspory doma ve slamníku. Mají sice jistotu, že jejich úspory neskončí v kapse nějakého podvodníka z kampeličky, a obávat se mohou jedině zlodějů, přesto tato varianta znamená pro jejich úspory pomalou, ale jistou ztrátu jejich hodnoty.

Za všechno může inflace neboli růst cen. Možným způsobem, jak se inflaci bránit, je investovat peníze tak, aby přinášely pravidelně určité zhodnocení, například úroky. Necháte-li si úspory doma, růst cen pomalu, ale jistě vaše finanční prostředky znehodnotí. Peníze ve slamníku jsou tedy vysloveně ztrátovou „investicí“. Hledáte informace o měnách, kurzech nebo sazbách ČNB? Spolu s články, které se věnují těmto tématům, je naleznete ZDE.

Růst cen spotřebního zboží byl v uplynulých dvanácti měsících pro střadatele o něco pomalejší než třeba před rokem. V období červen 2001 až červen 2002 byla inflace 3,9 procenta, zatímco o rok dříve 5,5 procenta. To znamená, že na to, co jste si loni v červnu koupili za tisíc korun, jste museli letos vytáhnout z peněženky 1039 korun. Nízká míra inflace byla podle komentáře České národní banky způsobena především značným snížením cen potravin - například cena za jeden kilogram brambor poklesla o téměř čtyřicet procent. Podle odhadů dalšího vývoje by měl současný trend nízké inflace pokračovat i v dalších měsících.